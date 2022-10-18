Одно важное событие, в который раз демонстрирующее разницу между Украиной и Россией 18 октября, 16:03

ЕС принял решение о начале тренировочной миссии для украинских военнослужащих

Произошло одно важное событие, в который раз демонстрирующее разницу между Украиной и Россией и доказывающее, что Украина непременно победит.

ЕС принял важное решение о подготовке тренировочной миссии для украинских военнослужащих. Мы в МИД давно работали над этим результатом, и, наконец, он есть. Это масштабная инициатива, позволяющая тренировать десятки тысяч наших военных.

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Что же мы видим в РФ?

Людей гребут на улицах, отправляют в поле спать на земле, выдают ржавый автомат и бросают в мясорубку на передовую. Без оборудования, без навыков, без шансов выжить. Путь оттуда — только на тот свет или в плен.

В этом и есть фундаментальная разница между Украиной и Россией.

Мы заботимся о каждой жизни и работаем над подготовкой, вооружением, тренировкой. Российская Федерация бросает в бой пушечное мясо.

Кроме того, отдельной темой моего выступления в Совете министров иностранных дел ЕС была так называемая «винтеризация» ВСУ (простыми словами — подготовка украинского войска к зиме). Речь идет о зимней форме, обуви, оборудовании для полевых лагерей (палатки, модульные компоненты с автономным отоплением и генераторами и т. п. ).

Это системная работа, и она уже дает конкретные результаты.

Украина и Россия — два мира, две разных философии, два разных отношения к человеческой жизни. Поэтому победа Украины над Россией неизбежна.

Народ, ценящий жизнь, не одолеть никому.

Текст опубликован с разрешения автора

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