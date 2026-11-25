Достигнутые результаты оказались настолько впечатляющими, что некоторые заговорили о революции в военном мышлении

Ранним воскресным утром небольшая группа украинских морских беспилотников потопила в ливийском порту Бенгази один из самых современных боевых кораблей российского флота. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту впечатляющую по своей внезапности атаку «образцовой украинской операцией».

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А на следующий день президент сообщил, что именно Украина стоит и за недавним ударом беспилотников на российское грузовое судно в Финском заливе — более чем в 3000 километров к северу от Бенгази.

Эти две атаки в Средиземном и Балтийском морях стали наглядным свидетельством расширения географии наступательных операций Киева. Вместе с тем они в очередной раз подтвердили мировое лидерство Украины