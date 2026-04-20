Киев рассчитывает на максимум: от стабильных поставок энергоносителей до дефицитных ракет для систем ПВО Patriot

Материал написан в соавторстве с экспертом по международной безопасности Atlantic council Максимом Безносюком

Если сегодня смотреть на театры боевых действий — от востока Украины до Персидского залива — то становится предельно ясно: дроны в корне меняют саму суть современной войны. Пока страны по всему миру лихорадочно обновляют свои оборонные доктрины, для Украины открываются уникальные возможности. Она может эффективно использовать свой опыт, чтобы закрепить за собой статус одной из ведущих военных держав Европы.

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Становление Украины как мирового лидера в сфере ведения беспилотной войны после 2022 года было продиктовано жизненной необходимостью. Столкнувшись с колоссальным преимуществом России в живой силе и обычных вооружениях, Киев сделал ставку на беспилотные технологии как на экономически выгодное и жизнеспособное решение.

Результаты оказались впечатляющими. Но есть одно «но».