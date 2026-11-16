Если завтра перемирие. Что делать украинским DefenseTech-компаниям

Знаете, что будет с украинскими DefenseTech-компаниями, когда объявят перемирие? Ведь рано или поздно это произойдет

Если откровенно — ничего хорошего. Ни для них, ни для страны. Как человек, который глубоко причастен к сектору, объясню.

1. Львиная доля компаний сразу потеряет заказы. У подавляющего большинства один заказчик — государство. Длительных контрактов оно почти не дает. Многолетние контракты в 2025 году получили всего 12 производителей, примерно на $3,1 млрд.

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Остальные живут от контракта к контракту. Нет контракта — нет оборотных средств. Компании просто проедят жирок, если он был.

2. Крупные компании, успевшие стать международными, перестанут быть украинскими. У них уже есть зарубежные холдинги, советы директоров, иностранные инвесторы. Производство они будут наращивать вне Украины.

По данным Минобороны, производителей оружия почти 2000

3. Часть компаний уйдет в гражданский сектор: агро, логистику. Но это будут единицы. Кого-то выкупят с потрохами — я о командах. Их перевезут в Персидский залив, США, Германию, Мексику, Китай и откроют там производства на украинском боевом опыте.

Еженедельно в Украину приезжают десятки иностранных делегаций — за опытом, образцами и людьми. Наши команды постоянно ездят на международные выставки и знакомятся с покупателями. Процесс уже идет. Я слышал уже о по меньшей мере 25 производствах, открытых украинцами за границей.

4. Об экспорте пока забудьте. Кроме лицензии, требуются оборотные средства и мощности для выполнения больших заказов. К тому же, импортеру проще купить команду, чем партию готовых изделий.

Украинская индустрия зачахнет. Вместе с ее вкладом в экономику.

Что такое сектор сегодня:

По данным Минобороны, производителей оружия почти 2000. В оборонной промышленности работает более 300 тыс. человек. В 2025 году Агентство оборонных закупок профинансировало закупки вооружения примерно на $15,2 млрд. 82% — продукция украинских производителей. Партнеры напрямую заплатили украинским производителям еще $6,1 млрд.

В 2026 году плановые ресурсы на украинскую продукцию — около $34 млрд, вдвое больше. Но фактические платежи могут быть меньше.

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Мощности больше заказа. Государство оценивало их в $35 млрд в 2025 году и в $50−60 млрд в 2026 году. Даже рекордный ресурс загружает их примерно вполовину.

Экспорта, в сущности, нет.

Постановление № 875 ввело сбор 20% с готовой продукции и 30% из компонентов. Подтвержденного оплаченного экспорта готового оружия иностранному правительству я не нашел.

Команды уже покупают.

Американский Swarmer покупает украинский Ratel за сумму до $224 млн. Он забирает технологии и инженеров Vataga Drone. 51% членов «Технологических сил Украины» планируют перенести мощности за границу или уже это сделали.

О вкладе в экономику:

ВВП Украины в 2025 году — около $215 млрд. Продажи оборонки государству и партнерам — около $20 млрд, или 8−9% ВВП. Значительная часть этой суммы — импортные компоненты. По моей оценке, собственно добавленная стоимость отрасли — 4−5% ВВП.

Проще говоря, оборонка сегодня — один из главных двигателей роста экономики. Без нее роста почти нет. Да и роста уже нет, НБУ планирует -0,4% падение ВВП в 2026 году.

Что будет после перемирия?

Реальные контракты у компаний короткие, оборотные средства у компаний на 2−3 месяца, зарплаты высокие, а остаток заказов государство отдаст нескольким крупным игрокам.

2027 год продержится на деньгах ЕС. Еврокомиссия предложила на 2027 год $37 млрд (€31,7 млрд) для оборонной промышленности Украины.

На 2028 год источника денег на покупку нет. В Бюджетной декларации по мирному сценарию оборона в 2028 году около $48 млрд.

В проекте бюджета 2027 года — около $104 млрд.

Мягкий сценарий :

— Государство сохраняет заметную часть закупок.

— Заказ 2028 года — около $21 млрд против $34 млрд, если война продолжается.

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— Даже тогда к концу 2028 года закроется около 40% компаний, к концу 2029 года — более 60%. Устойчивой останется каждая четвертая.

Реалистичный сценарий добавляют выборы:

— Деньги пойдут на социальные выплаты.

— Заказы в 2028 году падают до $13 млрд.

В этом сценарии к концу 2028 года закроется более 50% компаний. До конца 2029 года — четыре из пяти.

Еще часть встанет на паузу, уйдет в гражданский сектор или за границу.

Работать в оборонке в Украине продолжит примерно каждая пятая компания. Занятость в отрасли в Украине к концу 2028 года упадет более чем вдвое. Под угрозой 100−170 тыс. рабочих мест.

Для экономики это минус $8−10 млрд добавленной стоимости в год, около 4−5% ВВП. И это без смежных отраслей и налогов.

Выживут большие — те, кто получит остаток госзаказа, и те, кто успел стать международным. Остальным нужен жесткий антикризисный план. Сейчас. После перемирия будет поздно.

Почему я такой пессимист?

1. Замораживание конфликта — это старт выборов. Государству будет более выгодно финансировать социалку, чем закупки вооружения. Стратегии на мирное время у нас нет. Следовательно, решения будут ситуативными.

2. Государство так и не сформулировало видение развития сектора. Оно не оценило его роль в экономике, бюджете и экспорте.

3. Большинство компаний строились под нужды войны. Один заказчик. Контракт на год. Команда под один продукт. Видения и стратегии нет.

Рисков для себя компании не видят. Они просто делают то, что научились делать лучше. Когда заказчик исчезнет, им не на что будет опереться.

Что делать компаниям, если они хотят выжить и развиваться :

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— Посчитать, сколько месяцев компания проживет без нового контракта. Если меньше года — это красный флажок уже сегодня.

— Подготовить стратегию на 2027−2030 годы, в т. ч. с антикризисным сценарием. С ответом на один вопрос: кто наш заказчик, если завтра перемирие.

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— Переходить в продукты, необходимые и после войны: ПВО, РЭБ, ракеты, программное обеспечение, ремонт.

— Готовиться к экспорту заранее: сертификация, партнер в стране покупателя, оборотные средства под контракт.

Если за командой пришел иностранный покупатель — торговаться за структуру сделки. Производство, разработка и рабочие места должны остаться в Украине.

Смотреть на слияние. Небольшой компании выгоднее объединиться с сильным игроком, чем продать команду по частям.

Что делать нашему правительству :

— Принять стратегию развития оборонной промышленности в мирное время. С оценкой ее вклада в ВВП, бюджет и экспорт.

— Давать многолетние контракты всем прошедшим кодификацию серийным производителям. Сейчас их получают всего 12.

— Зафиксировать минимальный объем закупок украинской продукции на 2027−2030 годы и график платежей. Защитить его от предвыборного перераспределения.

— До перемирия договориться с партнерами, откуда примут деньги на закупки в 2030 году. Привязать это к гарантиям безопасности.

Напомним, Украина защищает не только себя, но и Европу

— Сделать экспорт реальным: понятны сроки разрешений, пересмотр сбора 20−30%. Государственная поддержка продвижения украинских производителей

— Извиниться перед Дефенс Сити, что бы не было выгодно выезжать из Украины и наоборот, иностранцам открывать у нас производство.

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— Дать оборотные средства под контракты и содержать команды и интеллектуальную собственность в Украине.

Если вы украинская компания сектора Дефенс и считаете, что я нагнетаю, попробуйте ответить на эти вопросы:)

1. Сколько месяцев вы проживете, если государство не продлит контракт?

2. Какая часть выручки у вас от одного заказчика?

3. Кому вы продадите продукт, если завтра перемирие?

4. Что вы будете делать, если к вам придут купить команду?

5. Есть ли у вас план на случай мира?

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Текс опубликован с разрешения автора