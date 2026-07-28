Оружие или иммигранты. Украина должна выбрать что-то одно
Я гарантирую, что вы увидите гораздо больше столкновений между украинскими беженцами и ICE в Insta, Telegram и Facebook. Но это внутренняя политика США
Я участвовал в панельной дискуссии в Киеве, посвященной американо-украинским отношениям, вместе с бывшим послом в США и представителями ведущей украинской неправительственной организации. Мы обсудили множество вопросов: отношения между президентом Трампом и президентом Зеленским, сотрудничество между военными США и ВСУ, а в конце кто-то упомянул о 200 000 украинских беженцев, которые сейчас находятся в Америке в состоянии правовой неопределенности.
Я уверен, что все видели в Instagram ужасающие видео, на которых сотрудники ICE задерживают украинцев и жестоко с ними обращаются в аэропорту Сан-Франциско, или читали полные отчаяния призывы о помощи в Facebook. Этим украинцам был предоставлен статус временной защиты (TPS) по прибытии в США в 2022 году. Однако президент Трамп заявил о намерении отменить этот статус, как он уже поступил в отношении граждан Гаити и представителей других национальностей, — а это означает, что данные украинцы лишатся легального статуса в Америке.
Когда дискуссию открыли для слушателей, одна молодая женщина сосредоточилась на важнейшем вопросе: как заставить Вашингтон отправить в Украину системы противовоздушной обороны и оружие? Я ответил честно: четкого ответа у меня нет. Я не уверен, что он вообще у кого-то есть.
Но я точно знаю, как гарантировать, что Украина не получит никакого оружия. И, похоже, многие украинские организации в Америке делают именно это.
Я точно знаю, как гарантировать, что Украина не получит никакого оружия
Дональд Трамп — президент. Он будет президентом еще три года. Организационный принцип его администрации — это то, с чем он дважды шел на выборы и дважды побеждал: ограничение иммиграции. Вам это не обязательно должно нравиться. Я никого не прошу, чтобы это нравилось. Это как погода. Вы просто одеваетесь в соответствии с той погодой, которая есть.
У сторонников Украины в Вашингтоне одна просьба. Одна. Оружие или иммигранты. Выбирайте.
Вот как выглядит неправильный выбор. Я был на политическом мероприятии, организованном для конгрессмена-республиканца, который проголосовал за отправку оружия в Украину. Это голосование могло стоить ему поддержки собственных избирателей или создать проблемы внутри партии.
В зале присутствовала почетный консул Украины. Она не поблагодарила его. Даже не упомянула об этом. Вместо этого она обрушилась на него с критикой по вопросу иммиграции.
В какой-то момент, во время жаркого спора, она сравнила Трампа с нацистской Германией. К тому же она — так уж вышло — иммиграционная адвокатка, поэтому, возможно, хотела, чтобы офис конгрессмена помог в деле её клиента.
Хорошо. Но конгрессмен услышал не страну в состоянии войны, просящую о помощи. Он услышал лекцию об американской внутренней политике и пламенную критику в адрес лидера своей партии — от человека, который даже не удосужился упомянуть о трудном решении, принятом им во время голосования.
Отдельно другой почетный консул — американец и неустанный защитник Украины — попросил меня представить его сенатору Линдси Грэму. Не по поводу перехватчиков Patriot. Не по поводу ракет большой дальности. А по поводу украинского дальнобойщика, задержанного ICE.
Сенатор Грэм был неустанным сторонником военного сотрудничества и санкций, призванных помочь Украине выиграть войну. Он также выступал за соблюдение иммиграционного законодательства. Он имел влияние на Дональда Трампа. И защитник Украины хотел потратить имевшийся у нас доступ к нему на дело о нарушении правил дорожного движения.
Большинство проукраинских групп по защите интересов в Америке ведут эти дискуссии. В настоящее время на рассмотрении Конгресса находятся два законопроекта, касающихся Украины: проект о санкциях против России, которые нанесут ущерб российской военной экономике, и законопроект об адаптации украинцев (Ukraine Adjustment Act), который позволит 200 000 украинцев, находящихся в США по временному разрешению с 2022 года, стать постоянными жителями Америки.
Выберите что-то одно.
Позвольте мне четко пояснить, чего я не говорю. TPS и беженцы — это реальные вопросы, касающиеся реальных человеческих жизней. Моя собственная семья помогла разместить более дюжины украинцев. Члены моей семьи имеют статус TPS и находятся под угрозой. Это реальная проблема.
Однако иммиграция — это внутренний вопрос США, а не вопрос межгосударственных отношений. К Украине это не имеет никакого отношения. Украинцы прекрасно понимают этот инстинкт, когда он проявляется в обратном направлении. Никто в Киеве не хочет слышать мнения из-за рубежа о том, когда Украине следует проводить следующие президентские выборы. Ответ на этот вопрос дадут Конституция Украины и украинские граждане, а не иностранные советы и уж тем более не диктат извне.
Вежливость работает в обе стороны.
А теперь давайте посчитаем расклад в Конгрессе, ведь арифметика здесь сурова. Попросите демократа проголосовать против иммиграционной политики Трампа — и для него это будет легкое решение. Это ничего им не стоит. Их избиратели аплодируют. Но попросите того же демократа пойти на трудный, политически сложный шаг — например, проголосовать за поставки оружия Украине, — и это уже будет серьезное испытание. Угадайте, какой вариант они выберут, если положить перед ними оба.
А теперь спросите республиканца. Если перед ним встанет выбор — поддержать своего президента в ключевом вопросе его президентства или встать на сторону украинских беженцев в вопросе иммиграции, — он не выберет украинцев. Даже если ему нравится Украина, даже если в прошлом году он голосовал за оказание помощи. 30 республиканцев и 30 демократов выступили соавторами законопроекта о санкциях против России. Соавторами закона об адаптации украинцев также стали 30 демократов, но лишь пять республиканцев.
Республиканцы контролируют Конгресс. Как вы думаете, какой законопроект будет принят? Какой из них подпишет президент Трамп?
Мы обеспечиваем демократам легкое голосование, а республиканцам даем повод остаться в стороне. Не существует сценария развития этой ситуации, который привел бы к увеличению числа ЗРК Patriot в Украине.
И это подводит меня к посольству.
Я не знаю, каковы обязанности почетного консула, но эти люди представляют Украину в Конгрессе. Если они выступают в роли профессиональных защитников прав иммигрантов, то подрывают более важную работу посольства. В Америке существуют десятки хорошо финансируемых организаций со штатом юристов, которые борются за права иммигрантов. Почетным консулам не нужно заниматься этим от имени Украины.
Та же проблема с дисциплиной наблюдается у большинства украинских адвокационных групп. Они приходят в кабинеты Конгресса с двумя противоречивыми просьбами: дайте оружие, но также спасите беженцев.
Я гарантирую всем украинцам, что вы увидите гораздо больше столкновений между украинскими беженцами и ICE в Instagram, Telegram и Facebook. Некоторые из них будут шокирующими. Некоторые — ужасающими. Но их распространение в социальных сетях не поможет беженцам и не повлияет на американский политический процесс, а лишь превратит Украину в политический мяч в гораздо более масштабной американской дискуссии об иммиграции и Дональде Трампе.
У Украины в Вашингтоне лишь одна просьба. Пусть это будет оружие.