Оружие или иммигранты. Украина должна выбрать что-то одно

Я гарантирую, что вы увидите гораздо больше столкновений между украинскими беженцами и ICE в Insta, Telegram и Facebook. Но это внутренняя политика США

Я участвовал в панельной дискуссии в Киеве, посвященной американо-украинским отношениям, вместе с бывшим послом в США и представителями ведущей украинской неправительственной организации. Мы обсудили множество вопросов: отношения между президентом Трампом и президентом Зеленским, сотрудничество между военными США и ВСУ, а в конце кто-то упомянул о 200 000 украинских беженцев, которые сейчас находятся в Америке в состоянии правовой неопределенности.

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Я уверен, что все видели в Instagram ужасающие видео, на которых сотрудники ICE задерживают украинцев и жестоко с ними обращаются в аэропорту Сан-Франциско, или читали полные отчаяния призывы о помощи в Facebook. Этим украинцам был предоставлен статус временной защиты (TPS) по прибытии в США в 2022 году. Однако президент Трамп заявил о намерении отменить этот статус, как он уже поступил в отношении граждан Гаити и представителей других национальностей, — а это означает, что данные украинцы лишатся легального статуса в Америке.

Когда дискуссию открыли для слушателей, одна молодая женщина сосредоточилась на важнейшем вопросе: как заставить Вашингтон отправить в Украину системы противовоздушной обороны и оружие? Я ответил честно: четкого ответа у меня нет. Я не уверен, что он вообще у кого-то есть.

Но я точно знаю, как гарантировать, что Украина не получит никакого оружия. И, похоже, многие украинские организации в Америке делают именно это.

Я точно знаю, как гарантировать, что Украина не получит никакого оружия

Дональд Трамп — президент. Он будет президентом еще три года. Организационный принцип его администрации — это то, с чем он дважды шел на выборы и дважды побеждал: ограничение иммиграции. Вам это не обязательно должно нравиться. Я никого не прошу, чтобы это нравилось. Это как погода. Вы просто одеваетесь в соответствии с той погодой, которая есть.

У сторонников Украины в Вашингтоне одна просьба. Одна. Оружие или иммигранты. Выбирайте.

Вот как выглядит неправильный выбор. Я был на политическом мероприятии, организованном для конгрессмена-республиканца, который проголосовал за отправку оружия в Украину. Это голосование могло стоить ему поддержки собственных избирателей или создать проблемы внутри партии.

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В зале присутствовала почетный консул Украины. Она не поблагодарила его. Даже не упомянула об этом. Вместо этого она обрушилась на него с критикой по вопросу иммиграции.

В какой-то момент, во время жаркого спора, она сравнила Трампа с нацистской Германией. К тому же она — так уж вышло — иммиграционная адвокатка, поэтому, возможно, хотела, чтобы офис конгрессмена помог в деле её клиента.

Хорошо. Но конгрессмен услышал не страну в состоянии войны, просящую о помощи. Он услышал лекцию об американской внутренней политике и пламенную критику в адрес лидера своей партии — от человека, который даже не удосужился упомянуть о трудном решении, принятом им во время голосования.

Отдельно другой почетный консул — американец и неустанный защитник Украины — попросил меня представить его сенатору Линдси Грэму. Не по поводу перехватчиков Patriot. Не по поводу ракет большой дальности. А по поводу украинского дальнобойщика, задержанного ICE.

Сенатор Грэм был неустанным сторонником военного сотрудничества и санкций, призванных помочь Украине выиграть войну. Он также выступал за соблюдение иммиграционного законодательства. Он имел влияние на Дональда Трампа. И защитник Украины хотел потратить имевшийся у нас доступ к нему на дело о нарушении правил дорожного движения.

Большинство проукраинских групп по защите интересов в Америке ведут эти дискуссии. В настоящее время на рассмотрении Конгресса находятся два законопроекта, касающихся Украины: проект о санкциях против России, которые нанесут ущерб российской военной экономике, и законопроект об адаптации украинцев (Ukraine Adjustment Act), который позволит 200 000 украинцев, находящихся в США по временному разрешению с 2022 года, стать постоянными жителями Америки.

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Выберите что-то одно.

Позвольте мне четко пояснить, чего я не говорю. TPS и беженцы — это реальные вопросы, касающиеся реальных человеческих жизней. Моя собственная семья помогла разместить более дюжины украинцев. Члены моей семьи имеют статус TPS и находятся под угрозой. Это реальная проблема.

Однако иммиграция — это внутренний вопрос США, а не вопрос межгосударственных отношений. К Украине это не имеет никакого отношения. Украинцы прекрасно понимают этот инстинкт, когда он проявляется в обратном направлении. Никто в Киеве не хочет слышать мнения из-за рубежа о том, когда Украине следует проводить следующие президентские выборы. Ответ на этот вопрос дадут Конституция Украины и украинские граждане, а не иностранные советы и уж тем более не диктат извне.

Вежливость работает в обе стороны.

А теперь давайте посчитаем расклад в Конгрессе, ведь арифметика здесь сурова. Попросите демократа проголосовать против иммиграционной политики Трампа — и для него это будет легкое решение. Это ничего им не стоит. Их избиратели аплодируют. Но попросите того же демократа пойти на трудный, политически сложный шаг — например, проголосовать за поставки оружия Украине, — и это уже будет серьезное испытание. Угадайте, какой вариант они выберут, если положить перед ними оба.

А теперь спросите республиканца. Если перед ним встанет выбор — поддержать своего президента в ключевом вопросе его президентства или встать на сторону украинских беженцев в вопросе иммиграции, — он не выберет украинцев. Даже если ему нравится Украина, даже если в прошлом году он голосовал за оказание помощи. 30 республиканцев и 30 демократов выступили соавторами законопроекта о санкциях против России. Соавторами закона об адаптации украинцев также стали 30 демократов, но лишь пять республиканцев.

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Республиканцы контролируют Конгресс. Как вы думаете, какой законопроект будет принят? Какой из них подпишет президент Трамп?

Мы обеспечиваем демократам легкое голосование, а республиканцам даем повод остаться в стороне. Не существует сценария развития этой ситуации, который привел бы к увеличению числа ЗРК Patriot в Украине.

И это подводит меня к посольству.

Я не знаю, каковы обязанности почетного консула, но эти люди представляют Украину в Конгрессе. Если они выступают в роли профессиональных защитников прав иммигрантов, то подрывают более важную работу посольства. В Америке существуют десятки хорошо финансируемых организаций со штатом юристов, которые борются за права иммигрантов. Почетным консулам не нужно заниматься этим от имени Украины.

Та же проблема с дисциплиной наблюдается у большинства украинских адвокационных групп. Они приходят в кабинеты Конгресса с двумя противоречивыми просьбами: дайте оружие, но также спасите беженцев.

Я гарантирую всем украинцам, что вы увидите гораздо больше столкновений между украинскими беженцами и ICE в Instagram, Telegram и Facebook. Некоторые из них будут шокирующими. Некоторые — ужасающими. Но их распространение в социальных сетях не поможет беженцам и не повлияет на американский политический процесс, а лишь превратит Украину в политический мяч в гораздо более масштабной американской дискуссии об иммиграции и Дональде Трампе.

У Украины в Вашингтоне лишь одна просьба. Пусть это будет оружие.