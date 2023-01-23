Печальный вывод для экономики Украины 23 января, 18:10

Несколько печальных цифр из Польши и не только

1. С начала войны в Польшу перебрались более 9 млн украинских беженцев, 7,25 млн украинцев поехали дальше, в Польше осталось 1,5 млн украинцев.

2. До конца 2022 года Польша потратила на украинских беженцев более 8,3 млрд евро. Важно отметить, что в этой сумме были как средства польского бюджета, так и деньги ЕС.

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3. Но интересно другое: украинские беженцы в Польше уже заплатили $2,4 млрд налогов. То есть поляки начинают получать и прямые выгоды от привлечения украинцев. В среднем выходит $1600 на одного украинца. Но если взять только взрослых, то около $2000 за каждого взрослого.

Если посчитать в среднем, что подобные налоги могли бы быть уплачены всеми уехавшими в Европу беженцами, то сумма получится около $14 млрд налогов, уплаченных не в Украине, а в других странах.

Выиграв войну, мы получим разрушенную экономику

То есть именно такие деньги потенциально потерял украинский бюджет.

4. Население Польши на 2022 год было около 37 млн человек, и за год выросло на 1,5 млн человек или на 4%. Эти 1,5 млн приехали со сбережениями, стали пользоваться и платить за услуги (аренда, такси), снимать и покупать жилье. В общем, увеличили потребление.

5. Как следствие, рост экономики Польши за 2022 год ожидается более 4,6%. И хорошие перспективы для Польши в будущем благодаря ассимиляции украинцев, чьи дети пошли в школу и кто уже нашел работу, жилье и даже открыл бизнес.

6. Относительно Украины — около 9 млн украинцев выехали в страны Европы, если считать, что из 14,5 млн уехавших около 5 млн вернулись. Еще несколько миллионов украинцев могут находиться в России. Страну оставило более 25% ее населения. А значит, не менее 25−30% потребления. По меньшей мере, 25% трудовых ресурсов и не менее 25% потенциала для экономического роста.

7. Что, кстати, практически полностью совпадает с падением экономики в 2022 году.

Какой вывод? На самом деле — очень невеселый. Выиграв войну, мы получим разрушенную экономику, сжатый потребительский рынок, не получим экономически активных украинцев (украинок), покинувших страну, и воинов, вернувшихся с фронта с победой и с большим количеством вопросов к власти и к нам всем.

Морали не будет. Самое сложное у нас еще впереди. Но сначала нужно победить!

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