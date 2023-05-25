Как живут украинские беженцы в Германии 25 мая, 20:13 NV Премиум

Просьба президента Зеленского к лидерам G7 о дополнительной военной помощи — это еще и о том, чтобы сделать Украину безопасной для возвращения беженцев

В течение нескольких дней непрерывных встреч в Европе, на Ближнем Востоке и на саммите G7 в Хиросиме президент Украины Владимир Зеленский посылал четкий месседж. Россия не должна победить в Украине, на которую она жестоко напала пятнадцать месяцев назад. И лидеры во всем мире должны признать, что победа Украины станет победой демократии и безопасности не только для Киева, но и далеко за его пределами.

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Настойчивые призывы Зеленского и характер агрессии России сделали вопрос Украины глобальным. Это уже не война, которая ограничивается Европой, даже если Запад и так называемый Глобальный Юг воспринимают эту войну по-разному. Эта война повлияла на продовольственную безопасность, поскольку Россия заблокировала экспорт зерна из Украины, создав дефицит и резкий рост цен, особенно на Ближнем Востоке. Также Россия угрожала Украине ядерным ударом.

Поскольку война продолжается, становится все более очевидным, что ее результат будет иметь огромные последствия для безопасности европейского континента, Запада и будущего России внутри страны и за рубежом.

Также речь идет о жизни 8,2 млн беженцев — пятой части населения Украины, — которые нашли приют в других европейских странах. И не забывайте о 5,9 млн внутренне перемещенных лиц.

Речь идет о жизни 8,2 млн беженцев — пятой части населения Украины

Германия уже принимает более миллиона украинцев, из которых 80% взрослых — женщины. Более 72% беженцев имеют высшее образование — это большая находка для немецкой экономики, если они решат остаться, и потеря для кадрового потенциала Украины после окончания войны.

С февраля 2022 года Берлин предоставляет им жилье, образование, работу, возможность изучать язык и, прежде всего, безопасность. Но тоска по heimat (родине) глубока.

Это чувство тоски, возможности восстановить ощущение покоя, возможности снова собраться вместе с семьями, когда рядом родственники и домашние любимцы, было темой очень особенной двуязычной пьесы, которую сыграла группа подростков в берлинском Deutsches Theater 22 мая 2023 года. Двенадцать актеров, преимущественно из Украины, а также некоторые неэтнические немцы, были очень особенными.

Когда Зеленский умолял лидеров со всего мира защитить территориальную целостность, независимость и суверенитет своей страны, спектакль Linie 8 und Pudding für Alle! (Линия 8 и Пудинг для каждого!) рассказывал о чувстве потери, чувстве идентичности, чувстве тоски по дому.

Молодые актеры, живущие в разных частях Берлина, были собраны Junges DT, культурной молодежной программой, которую проводит Deutsches Theater. Обстановка и тема спектакля были просты. Он шел на 8 линии городского метрополитена. Каждый из участников актерского состава описал свою любимую остановку.

В задней части сцены был большой экран, на котором показывалось, как подростки путешествуют вместе, общаются, смеются, представляют, что происходит в головах других пассажиров. По мере развертывания короткой пьесы становится понятно, что собрание актерского состава породило особый разговор о том, что значит дом.

Одна девушка-подросток вспомнила свой дом в городе Харькове, который разбомбила Россия с самого начала войны, но теперь туда постепенно возвращается определенная нормальность жизни. Она скучала по семье, собаке, тому быту.

«Родина — это ощущение мира, согласия. Я хочу снова жить в Украине. Когда закончится война, я хочу домой, в Днепр», — сказала еще одна актриса.

Одна актриса сказала, что не знает, когда снова увидит всю свою семью. «Я хочу сохранить эти ощущения о доме», — сказала она, и рассказала о том, как скучает по отцу.

Тоска по дому была смешана с определенной привязанностью к Берлину и юмором относительно города. Для молодого актерского состава нашлись места с забавными названиями, например, район Wedding (свадьба на английском). На одном этапе пьесы двое актеров, имитируя предложение о помолвке, романтично сказали: «Wedding — это место, где вы женитесь…» У искушенных берлинцев это вызвало смех. Wedding — не самый благополучный район города.

Другие восхваляли замечательные открытые пространства города — зеленый и большой Tiergarten (сад животных).

Спектакль прошел замечательно. По крайней мере мне он дал понимание боли разлуки, вызванной войной, и желание вернуться.

Сложно сказать, сколько украинцев, живущих в Германии, вернутся домой. Опрос, проведенный Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев, показал, что 37% хотят остаться навсегда или до окончания войны. Такие мнения могут меняться. Но если и когда мир вернется, Киеву понадобится вернуть как можно больше людей, которые бы помогли отстраивать свою страну.

Подростки на сцене Deutsches Theater не колебались относительно своего будущего.

Перевод НВ

NV имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Джуди Демпси на Carnegie Europe. Републикация полной версии текста запрещена.

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