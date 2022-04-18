Украина vs Европа. Чему мы можем научиться у европейцев? 18 апреля, 19:29 Цей матеріал також доступний українською

Лично я с детьми сейчас нахожусь в Польше, многие мои друзья и знакомые — разъехались в разные страны Европы. Интересно было отследить свои наблюдения, на что мы обращаем внимание в других странах

Украинцы — не слишком мобильная нация. Одной из причин является сильное до сих пор советское и постсоветское наследие. Железного занавеса давно нет, однако его следы остались в воображении многих. Долгое время уехать за границу, посмотреть мир было невозможно, потом слишком дорого, поэтому ⅔ украинцев ни разу не выезжали за пределы страны. Однако даже те, кто путешествовал по миру раньше, редко задерживались надолго. А когда находишься в стране не совсем как турист, а как временный житель, многие моменты воспринимаются иначе.

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Поэтому нынешняя ситуация, когда уже более 4 млн украинцев вынуждены были выехать в другие страны, уникальна для опыта нашего общества. Мы не искали этого опыта, но если уж он с нами произошел, то должны этим воспользоваться.

Лично я с детьми сейчас нахожусь в Польше, многие мои друзья и знакомые — разъехались в разные страны Европы. Интересно было отследить свои наблюдения, на что мы обращаем внимание в других странах.

С одной стороны поразмыслить о полезных и человечных удобствах, которым мы можем поучиться и попытаться заимствовать во время восстановления Украины. А с другой — обнаружить то, что у нас есть, а мы не замечали. Что-то привычное начинаешь замечать тогда, когда теряешь.

Есть одно общее наблюдение, отражающееся во многих сферах. Это расстановка приоритетов между личной жизнью и работой. Это заметно по тому, что в Европе большинство заведений сферы услуг и магазинов закрывается рано вечером, часто не работают по уикендам, даже аптек круглосуточных мало. Все это выражает приоритеты, которые есть в жизни людей. Время, проведенное с семьей и друзьями, у европейцев стоит на более высокой ступени, чем в Украине. В то же время у нас высокий приоритет работы, успеваемости.

Не думаю, что мы можем или нам нужно полностью перенимать европейские приоритеты в этом вопросе. Одно дело — жить в развитой стране, где уже решены вопросы во многих сферах, где налажены коммуникации, люди обеспечены, институции и бизнесы работают не одно десятилетие, а то и столетие подряд. Действительно, можно расслабиться и наслаждаться неспешной жизнью и общением.

В Украине, которая находится в состоянии то построения, то восстановления, где еще далеко не все ниши заполнены, где мы еще только начали задумываться об удобстве наших городов, только начали работать над прозрачностью и постоянством институтов, где у нас есть только одно поколение людей, которые начали вести бизнес и обеспечивать себя и семью всем необходимым — нам пока некогда останавливаться. По-моему, многие украинцы сейчас могут работать 24/7 не потому, что вынуждены, а потому что их драйвит их деятельность. Вспомните, как до войны возникали новые заведения от кофеен до производства носков, от фермерских хозяйств до IT-компаний, от альтернативных школ до спортивных центров. Мы только начали наслаждаться своей способностью действовать, поэтому и не хочется останавливаться.

Но чему мы можем научиться у европейцев — это все же находить время для общения с близкими, с природой, с искусством. Выделять в плотном рабочем графике время на семью и друзей, потому что это важно. В условиях войны это становится особенно ощутимо — насколько важны люди, которые есть в нашей жизни.

В Европе привлекает внимание отсутствие разницы между культурой жизни в большом и маленьком городе

Итак, я попыталась собрать из разнообразных комментариев, что в Европе ощущается ценным и достойным подражания:

Культура и человечность

— Приветливость друг к другу, small talks — это, конечно, следствие внутреннего самочувствия, а не внешней формы, но никто не мешает начать лелеять в себе эту привычку.

— Наличие приютов для животных.

— Отсутствие детских домов для детей.

— Дисциплина (ношение масок, сортировка мусора, обустройство фасадов, дорожное движение и т.д.).

— Контакт с природой (трекинги, велопрогулки, бердвочинг, а не шашлыки на майские).

— Высокие цены на алкоголь и сигареты, в то же время легализация каннабиса — все напитки в равных условиях, но не легкодоступные.

— Уважение к языку, поощрение изучения языка с первых дней пребывания в стране.

— Чтение как досуг (преимущественно с бумажного носителя — книги, журналы, газеты), отдых от гаджетов.

— Сервировка стола для ежедневного домашнего ужина.

— Инвалидные коляски в поликлиниках и общественных учреждениях.

Хочется выделить вопрос обустройства пространства для жизни. Часть этих практик у нас уже внедряется в больших городах, но в Европе привлекает внимание отсутствие разницы между культурой жизни в большом и маленьком городе.

Обустройство городов

— Ограничение высоты построек в историческом центре.

— Охрана памятников, реставрация и сохранение исторической архитектуры.

— Удобные и развитые транспортные развязки, виадуки, велосипедные дорожки.

— Везде пандусы и специальные покрытия тротуаров для незрячих.

— Отсутствие яркой мерцающей рекламы и бигбордов как отдельных конструкций, только на свободных стенах зданий.

— Четкие правила по обустройству жилья — отсутствие на фасадах остекленных балконов, вагонки, наружного утепления и т.д.

— Ухоженная придомовая территория. Отсутствие глухих заборов — низкие прозрачные изгороди, или живая изгородь.

— Чистота и свежесть запаха в подъездах домов, общественных учреждениях.

— Креативные и стильные детские площадки с развлечениями для всех возрастов, спортивные площадки с разным покрытием — это же идеальная тема для курсовой работы в архитектурном вузе.

— Много удобных лавочек или качелей в местах с красивыми видами и просто для отдыха.

— Сортировка и отлаженный вывоз мусора.

— Ремонтные мастерские для бытовой техники, часов, зонтов, обуви и т.д.

— Закрытые ТРЦ в воскресенье — побуждает искать другие развлечения.

— Коляски в супермаркетах со встроенными сканерами штрихкодов — следующий шаг после касс самообслуживания.

— Стойки с пакетиками для уборки собачьих экскрементов.

— Ухоженные зеленые зоны, даже маленькие клочки земли превращены в клумбы.

— Адреса и номера домов большие, заметные. На почтовых ящиках или дверных колокольчиках — имена хозяев.

— Паркинги возле домов — подземные.

— Питьевая вода из городского водопровода.

Транспорт

В Украине уже были внедрены эти транспортные удобства — Винница, Житомир, Харьков, Киев, однако есть еще куда расти, не останавливаемся.

— Электронные табло движения городского транспорта на каждой остановке, указывающие точное время прибытия.

— Движение транспорта четко по расписанию — это позволяет просчитать маршрут с несколькими пересадками. Это свидетельствует и об уважении к времени жителей, и поощряет пользоваться общественным транспортом, чтобы избегать пробок.

— USB-зарядки в электротранспорте.

— Чистота и ухоженность подвижного состава, даже старых моделей.

— Запрет использования смартфона во время дорожного движения не только для водителей, но и для пешеходов.

— Интуитивно понятная разметка дороги. Отсутствие зеленой стрелки на светофоре для поворота во время красного сигнала делает перекресток более понятным.

— Дежурные со знаками «стоп» на пешеходных переходах вблизи школ — перед уроками и после.

Создание социальных связей

Война проявила чрезвычайную ценность социальных связей — все волонтерство, транспорт, обустройство переселенцев и беженцев, поиск занятости — все решается через социальные связи. Однако в современном атомизированном, сверхбыстром и, отчасти, дистанционном мире, социальные связи не зарождаются самотечением, требуются специальные практики.

— Совместная уборка парков и дальнейшее совместное поедание мороженого по окончанию.

— Разнообразные центры для встреч сообществ, общин, семей. Пространства для смешанных форматов общения и взрослых и детей.

— Клубы по интересам для подростков и взрослых — спортивные, туристические, танцевальные, мастерские — какие угодно.

— Практика межкультурного понимания — в Украине с ее мультинациональным обществом, разным региональным историческим опытом и разветвленной диаспорой — просто необходима.

Образование

— Библиотеки и книжные магазины: большие, щедрые, популярные.

— Поддержка частных учебных заведений государством.

— Распределение школ на младшие, средние и старшие, расположенные рядом.

— Гибкое школьное расписание и возможность выбирать самостоятельно факультативы при школе.

— В школьных помещениях не только учебные классы, но и свободные просторы для общения.

— Обустроенный школьный двор с пропускной системой (не в само здание школы, а на территорию). Школьные парковки для велосипедов и самокатов.

— Университеты (качество и инфраструктура).

— Музейная педагогика — интерактивные секции в музеях. Копии музейных экспонатов, которых можно касаться, — ценно не только для слабовидящих, но и для всех кинестетиков.

— Забота о питье и перекусе во время экскурсии от организатора (школы, клуба, центра).

Этот список можно продолжать, но хочется упомянуть также то, что мы уже имеем и что стоит ценить.

Достояния Украины

— Качество и скорость интернета.

— Удобство подключения и пополнения мобильного телефона.

— Интернет-банкинг — переводы с карты на карту, открытие счета и т.д.

— Электронный документооборот — системы электронной подписи, отчетность в налоговой, сервисы типа Дия, Вчасно. Множество полезных и удобных приложений и сайтов.

— Упрощенные процедуры для ФЛП.

— Службы доставки (Новая почта, УкрПочта) — скорость, поддержка, контакт с курьером.

— Медицинское обслуживание: разнообразие, удобство, соотношение цена-качество, система Helsi. Доступность и разнообразие лекарств в аптеках.

— Образование для детей: вариативность образовательных стратегий (хотя над качеством, конечно, продолжаем работать)

— Бьюти-индустрия — салоны красоты, массаж, оздоровительные практики качественные и доступные (удивительно только, что до сих пор не было приложения типа Booksy, которое объединяет все салоны в сеть и позволяет значительно упростить администрирование, но ввиду уровня цифровизации это не сложно устроить).

— Круглосуточные магазины и аптеки.

— Сервис на автомобильных заправках и мойках.

— Питание — от разнообразия продуктов питания в супермаркетах и на рынках, до ресторанчиков на все вкусы и ценники. Развитая чайная и кофейная культура.

— Разнообразие, цена и качество канцелярии и материалов для хендмейда.

Поэтому, если подытожить, то у нас очень много ценного, что хочется поддерживать и развивать в дальнейшем.

В Украине есть склонность к разнообразию услуг или подходов во многих областях, что создает свободу выбора и открывает новые возможности. Принимая во внимание это, думаю, все предложения, направленные на увеличение вариативности, общество будет воспринимать одобрительно. Думаю, что и легалайс каннабиса не за горами. Во-первых, многие увидели как даже в соседней Польше — очень традиционной и религиозной — марихуана продается на каждом шагу, и все хорошо. А во-вторых, думаю, ее применение в медицинских целях, в частности во время лечения ПТСР, станет оправданным.

Очень заметно, как на восприятие пространства влияет чувство безопасности. Бороться с обезображенными фасадами и заборами из профнастила будет иметь смысл, когда удастся обеспечить людям достаточный уровень безопасности: выстроить систему защиты от внешних угроз (дальнейшее развитие ВСУ), а также от угроз внутренних (прозрачность правил, правоохранительная и судебная система, которые будут действовать в интересах общества, а не властных структур).

Пока люди чувствуют себя в угрозе, они не могут начать жить во всем пространстве города, с открытыми окнами и цветущими клумбами, а лишь в маленьких просторах своих защищенных квартир.

В завершение вспомню еще одно общее наблюдение, которое отмечают украинцы в Европе — это более толерантное, терпимое отношение к детям. Поскольку большинство беженцев — это женщины с детьми, этот момент очень ощутим.

Как возникает разногласие по отношению к детям? На мой взгляд, здесь совмещено несколько моментов.

Первый — это миф о нашем «строгом воспитании». Европейцы судят по внешним проявлениям, и на первый взгляд оно действительно таким кажется. Детей непрерывно ограничивают в проявлениях, меньше разрешают активностей — «не влезай», «не трогай», «не кричи». Взрослые постоянно одергивают и покрикивают на детей. Тем не менее, прикрикнуть на ребенка — это не строгое воспитание. Более того — это не работает. Не буду углубляться в детали украинского воспитания, это тема отдельного разговора. Сейчас интересно понять, почему у других не так. Я думаю, разгадка кроется в двух моментах: достаточно ресурса и люди важны.

То есть, когда человек живет в хорошем пространстве, пользуется удобным транспортом, проводит уикенды на природе, много общается с родными и друзьями, у него просто накапливается достаточно ресурса, чтобы выдерживать детские выходки — это не раздражает.

В то же время, дети являются частью близкого круга общения, а не помехой в достижении рабочих целей, и взаимодействие с ними, исследование мира вместе, становится ценным переживанием. То есть это следствие той же расстановки приоритетов, упомянутой в начале. Когда отношения важнее достижения.

Впрочем, сначала я писала, что нам не обязательно подражать европейской неспешности в целом. В Украине трудоспособность сейчас очень важна — и для восстановления страны, и для самореализации людей в обществе. Однако нам не обязательно расплачиваться за это испорченными отношениями с детьми. Чтобы удержать баланс должны научиться проживать каждый миг полностью. Если работать — то без прокрастинации, а если общаться — то с отложенными в сторону гаджетами, если отдыхать — то именно так, как хочется, а не там, где есть скидка.

И тогда все у нас получится — и чужому учиться, и своего не сторониться.

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