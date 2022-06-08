Школа без Толстых и толстых книг 8 июня, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Война и мир — не для школьного возраста. Да и не для юношества по большому счету

Украинские школьники больше не будут учить Льва Толстого. Его эпохальную Войну и мир Министерство образования и науки планирует со следующего года изъять из школьных программ. «Все, что воспевает орковские войска, исчезнет из программы зарубежной литературы» — отмечают в профильном министерстве.

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Прогнозирую попервах неизбывное волнение, а то и паническое отчаяние, страх и ненависть учителей-русистов. После победы Революции Достоинства и с началом российской агрессии преподаватели русского языка и вообще русские филологи без того постепенно отходят со своим профильным образованием на педагогический и преподавательский маргинес. Разделяя печальную участь специалистов по марксизму-ленинизму, научному коммунизму и специалистов по подобным дисциплинам.

Мир этих педагогов совсем разрушился на моих глазах после 24 августа 1991-го. А разрушительный процесс начался где-то через год. По крайней мере, в родном моем Киевском университете им. Шевченко — историю КПСС, марксистско-ленинскую философию и марксистско-ленинскую теорию прессы отменили как дисциплины уже в 1990-м. Мы завидовали тем, кто пришел после нас: младшие курсы уже не убивали время на совершенно бессмысленные предметы и конспекты. Особенно смешно и в то же время досадно было смотреть на молодого преподавателя-аспиранта. Он преподавал марксизм-ленинизм и старшие коллеги ставили его в пример: смотрите, человек прочёл все пятьдесят томов Ленина и процитирует любой. Где этот человек теперь — неизвестно.

Возвращаясь к настоящему времени, вижу буквальную аналогию. Оказывается, двухтомная война и мир — не предмет первой необходимости. Второй тоже. Без популяризации военных побед российской императорской армии и без первого бала юной русской дворянки Наташи Ростовой украинский школьник вполне может обойтись. Напротив, украинские выпускники справляются с первыми баллами, демонстративно исполняя вальс на фоне своей уничтоженной российской имперской армией школы.

Но вычистка Войны и мира из школьных программ имеет гораздо более широкое значение, чем реакцию на российскую агрессию, ревизию русской культуры и фронт борьбы за собственную идентичность. Надеюсь, что исключение из программы для школьного чтения двухтомного опуса даст повод пересмотреть и существенно почистить и поменять всю действительную программу для классного и внеклассного чтения в средней школе. Ведь не раз и не два — в течение не одного десятка лет на разных площадках говорится, а то и отчаянно взывается о несовершенстве школьной программы как таковой. Независимо от того, украинские авторы там представлены или зарубежные. Ибо эта программа не станет лучше даже после зачистки от российских идолов Толстого, Пушкина, Лермонтова, Чехова и Достоевского.

Списки для классного чтения составляли явные вредители

Улучшение в моем понимании означает интерес школьников, привлечение их к чтению. Конечно, нигде в мире, даже в самых прогрессивных школах, сто процентов учащихся чтением не интересуется. Так же, как нет нигде тотального интереса к математике, физике, истории или географии. Однако учитель, уважающий себя и учеников, всегда находит способ, как сделать свои уроки более интересными для большинства и привлечь неофитов.

Когда речь идет об уроках литературы, проблема становится тем более очевидной и имеет очень мало шансов для решения именно из-за составленной неизвестно кем программы. Списки для классного чтения составляли очевидные вредители. Цель которых — отбить желание читать и вообще смотреть на книги даже у тех, кому сознательные и ответственные родители интерес к книгам привили с детства. Напомню: научить ребенка читать в дошкольном возрасте, в детских садах — наша, так сказать, фишка. Европейские родители в большинстве своем не заморачиваются этим. До школы они читают детям сами, а затем передают учителям, чтобы учили с первых классов. У нас же на неграмотного первоклассника смотрят с подозрением.

Как знать, как здесь правильно поступать: учить грамоте с детства — или не воровать такой наукой детство до школы. Но однозначно правильно советовать и предлагать детям то, что соответствует их возрасту. Прежде всего, речь идет о культурном продукте. Возрастные ограничения 12+, 16+, 18+ и 21+ имеют значение не потому, что в подпадающих под них произведениях есть сцены секса и насилия. В первую очередь речь идет о соответствии содержания произведения потребностям и объему полученных на данный возраст знаний и жизненного опыта.

Ошибается тот, кто убежден: сейчас, во время горячей фазы войны, дети видят и лично переживают столько горя, что быстрее взрослеют. Поэтому Войну и мир запросто потянут, овладеют даже раньше, чем в старших классах средней школы. Два тома? Подумаешь, в Гарри Поттере семь томов, читают же. А там такая ерунда, лучше мудрую классику. Не русскую, хорошо — есть другие толстенные классические произведения, наполненные мудростью.

Проблема в том, что Гарри Поттер — именно для детей определенного возраста. Восьмилетним рано, шестнадцатилетним поздно, хотя есть исключения в обеих категориях. Война и мир не для школьного возраста. Да и не для юношества по большому счету. У нынешних украинских детей и юношей совсем другая жизнь, другие приоритеты и очень мало времени на чтение толстых книг. Даже самых умных. Исключения могут быть и здесь, если книга совпадает с внутренними возрастными потребностями. Гарри Поттер в помощь, или Игра Престолов Джорджа Мартина или эпопея Темная башня Стивена Кинга.

Война и мир не интересна в школьном возрасте не потому, что русская. А потому, что непонятная, значит, скучная, еще и толстая, и плохую оценку за незнание нарисуют. Между прочим, такое отношение у нынешних школьников и к рекомендованным для внеклассного чтения Трех мушкетерам. Зато Остров сокровищ и Приключения Тома Сойера идут на ура. Вместе с Тореадорами из Васюкивки, вечным вневременным бестселлером Всеволода Нестайко. Тоже, между прочим, не тоненькая книга. А ведь какая интересная, веселая, увлекательная и поучительная. Граф Толстой рядом не стоял.

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