Украинская история за пять минут 21 сентября, 11:00

С 2014 года, 23 года спустя после провозглашения независимости, украинцы снова с оружием в руках защищают собственную свободу и целостность государства

У нас тысячелетняя традиция государственности — Русь, Галицко-Волынское княжество, Великое княжество Литовское, Казацкое государство, государственные образования ХХ века.

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Она не была непрерывной: под влиянием внешних (завоевания) и внутренних (междоусобицы) причин украинские территории не раз попадали под власть государств-завоевателей, люди становились их подданными и объектами политики денационализации.

Во время Украинской революции 1917−1921 годов украинцам удалось восстановить государство. Оно несколько раз меняло название и форму: Украинская Народная Республика (1917−1918), Украинское Государство (Гетманат, 1918), снова Украинская Народная Республика (период Директории, 1918−1921), Западноукраинская Народная Республика ( 1918−1919).

Становление государства происходило одновременно с попытками умерить внешнюю агрессию со стороны России и Польши. Украинская Народная Республика в этой борьбе потерпела поражение, а украинские политики, представлявшие государство, продолжили деятельность в форме эмиграционных правительств.

Западные земли Украины разделили между соседними странами — Польшей, Румынией, Чехословакией, куда они вошли как интегральные части, без особых статусов.

У нас тысячелетняя традиция государственности

На остальной территории УНР в результате вооруженной агрессии большевистской России был установлен коммунистический (большевистский) режим. Советская власть имела незначительную поддержку среди местных, опиралась на мощный репрессивный аппарат, его функционирование было напрямую связано с центром власти в Москве.

Импульс государства и национального возрождения, который дала Украинская революция, был настолько мощным, что российские большевики вынуждены были с этим считаться. Для удержания власти в течение 1920-х годов ввели политику украинизации, следствием которой стал подъем национальной культуры, частичное приобщение украинцев к руководящим органам.

Создание Украинской Советской Социалистической Республики было вынужденной уступкой российской коммунистической власти украинскому национальному движению.

У УССР были некоторые формальные признаки государства (границы, органы власти, символика), однако не было главной — суверенитета. Следовательно, она не была независимой, ни в измерении внутренней, ни тем более внешней политики.

По мере усиления тоталитарного коммунистического режима росла политическая и экономическая зависимость Украины. Это вызвало нарастание сопротивления, которое вылилось в движение, направленное на восстановление независимости.

Украинское освободительное движение развивалось в формах вооруженной (1920−1950-е годы) и ненасильственной (1960−1980-е годы) борьбы. В конце 1980-х годов это движение вместе с национально-демократическими революциями в Центральной и Восточной Европе сыграло важную роль в падении коммунистических режимов, а в Украине достигло восстановления независимости.

16 июля 1990 года Верховная рада УССР под давлением демократической оппозиции и массовых уличных демонстраций приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, а 24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины. Окончательное утверждение Украины как независимого государства произошло 1 декабря 1991 года, когда более 90 процентов граждан поддержали этот выбор на Всеукраинском референдуме.

Результаты референдума заложили начало международному признанию Украины. После этого формальные признаки государственности, которые имела УССР, такие как границы, ограничено участие в международных отношениях (членство в ООН и других международных организациях, заключение международных договоров), наполнились реальным содержанием.

В начале XXI века российские власти во главе с Владимиром Путиным взяли курс на восстановление своего влияния на постсоветском пространстве. В Украине она активно использовала пророссийские политики, экономическое давление, общественные организации и подконтрольные ей медиа. В 2010 году президентом Украины стал удобный для Кремля политик Виктор Янукович. Его попытки создать в стране антидемократический режим, подобный российскому, вызвали массовый гражданский протест. В результате он вынужден был бежать из Украины, а Россия для сохранения влияния прибегла к вооруженной агрессии в Крыму и на Донбассе.

С 2014 года, 23 года спустя после провозглашения независимости, украинцы снова с оружием в руках защищают собственную свободу и целостность государства.

Идет наша столетняя война за независимость. И именно мы имеем шанс, долг, возможность и честь завершить победой нашу столетнюю войну.

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