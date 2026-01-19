Забытый государством ресурс. Чем может помочь наша диаспора

С начала полномасштабного вторжения количество украинцев за рубежом значительно возросло. Задача государства — не допустить потери ментальной связи с этими людьми и поддерживать их идентичность в эмиграции, ведь зарубежное украинство является одним из главных рычагов влияния на союзников. Однако использует ли наше государство этот ресурс на полную? Какова сейчас ситуация и над чем надо работать — далее.

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Как это может работать?

Пример «палестинских акций» демонстрирует, что при должной координации и в использовании точечных нарративов, происходит смещение курса дипломатической позиции государства с непризнания Палестины на признание ее независимости.

Главной задачей всех этих акций было закрепление «палестинского вопроса» как одного из главных для общества. Показывая масштаб вовлеченных в процессы потенциальных избирателей — демонстрантам удалось изменить мнение политической верхушки.

Конечно, на стороне палестинских активистов сыграли такие факторы, как религиозная окраска войны, колониальная травма европейского общества и даже иногда антисемитизм. Однако массовость акций и вовлеченность в них местного населения на этих акциях была в разы больше, чем на проукраинских акциях.

Что мы имеем на данный момент

Сейчас за рубежом, в странах-союзниках, проживает около 8 млн украинских эмигрантов, которые составляют весомую часть украинцев в мире. Как и в любом сообществе, среди них есть актив, формирующий ячейки в разных городах.

Вовлеченность была в разы больше, чем на проукраинских акциях

Именно этот актив иногда каждую неделю и продвигает украинские месседжи в инфопространство Европы, пытается привлечь больше активистов, налаживает связь проукраинских местных деятелей, в том числе политиков, с Украиной. Фактически этот актив является неким общественным мостом между Украиной и европейцами.

Однако почти все ячейки имеют те же проблемы:

— разреженность;

— недостаточная массовость и потеря интереса к войне;

— отсутствие институциональной опоры;

— потеря идентичности украинцев.

Начнем с первого пункта. Все ячейки децентрализованы, что дает им пространство для творчества и гибкости под культурное и общественное пространство той страны, в которой он действует.

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И все же, иногда украинским акциям не хватает слаженности в координации действий. Таким образом, пикеты могут достигать успеха точечно в одной отдельной стране, но не являются замеченными на уровне всего европейского общества.

Вторым пунктом является недостаточная массовость, что не всегда позволяет привлечь внимание политического руководства страны. Главным фактором этого является потеря интереса к войне из-за ее продолжительности. Однако есть и другие причины, а именно третий и четвертый пункт: отсутствие институциональной опоры и потеря идентичности.

К сожалению, мы имеем мало кейсов, когда государственные институты способствуют объединению украинцев за рубежом и их сплоченности. Более-менее успешным на этом поприще является УГКЦ, а также «марш вышиванок». Все остальное ложится на плечи активистов на местах и зависит от их возможностей.

В то же время страны ЕС активно проводят политику интеграции украинцев в свое культурное и информационное пространство, что в некоторых случаях отрывает их от такого нашего пространства. Это уменьшает возможность привлечения этих людей к украинской диаспоре.

Диаспора — это не все украинцы за рубежом

Важным моментом осознания работы с украинцами за рубежом является тот факт, что не все украинцы являются представителями украинской диаспоры.

Диаспора — более узкое понятие, которое предполагает украинскую идентичность этих людей и позиционирование себя представителями Украины, независимо от паспорта, и защиту ее интересов за рубежом. В то же время украинский эмигрант может быть украинцем только по паспорту, но не идентифицировать себя представителем Украины.

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Таким образом, фактически главной задачей государства в этом вопросе является развитие именно диаспоры, и привлечение к ее ячейкам функционирования больше украинцев.

Масштабирование деятельности диаспоры напрямую зависит от работы МИД и Минкульта. Именно эти ведомства могут увеличивать количество украинских мероприятий за рубежом и привлекать на них лидеров мнений с Родины.

Еще одной работой этих ведомств может стать содействие созданию украинских хабов за рубежом:

— открытие так называемых «украинских домов» и других центров нашей культуры;

— создание в городах ЕС украинских топонимов (площадей, улиц, скверов) и открытию мемориалов и памятников, связанных с историей Украины; и т. д.

Но пока именно системной работы со стороны институтов не наблюдается. Зато украинство берет рычаги в свои руки

И все же, даже с имеющимися проблемами, в странах-союзниках успешно действует ряд украинских организаций и инициатив, которые проводят регулярные точечные информационные кампании в странах-союзниках. Они имеют уже сформированный актив, что позволяет регулярно проводить акции в рамках кампаний в поддержку нашего государства.

Результатом их деятельности стала не только регулярность пикетов. Главное — они смогли привлечь внимание международных медиа и союзников к Украине в политических кругах. Таким образом заложив фундамент для адвокации интересов нашего государства в публичном пространстве за рубежом.

Далее — главная задача всех украинских сообществ — поддерживать друг друга и превращать отдельные инициативы в единое, хотя и децентрализованное движение.

Итог

Таким образом роли государства, медиа и общества следующие:

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— государства — максимально способствовать деятельности этого движения через подконтрольные институции.

— медиа — помогать распространять и усиливать месседжи движения.

— культурных деятелей — наполнять его креативом.

— украинцев за рубежом — участвовать в этом движении и становиться голосом Украины в своих странах.

Каждый сам может найти свое место в этой войне, где он эффективен независимо от места пребывания, но главное, чтобы все усилия были совместными и направленными на достижение одной цели.