Что показал прецедент сержанта Маркуса 12 июля, 19:13 NV Премиум

Мое мнение о конфликте Маркуса с руководством 47-й бригады

В советской армии, в которой я служил, была обратная связь такая — были замполиты. Вот замполит работал со всем личным составом, и так осуществлялась обратная связь к командиру. Замполит в свое время мог двигаться на самый верх по политической линии. Коммунистическая партия этот вопрос решала.

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После того, как отсекли механизм замполитов, нужно было обязательно успеть отстроить обратную связь. Без обратной связи правильное управление системой невозможно. Потому, что она вразнос пойдет или в конце концов закостенеет, как вот российская армия. У них большие проблемы с управляемостью в этом смысле.

Потому обязательно нужна была обратная связь. Нужны были люди, которые могли бы, общаясь с рядовым составом, снимать проблему, на себя ее брать и решать с командованием верхнего уровня.

Так вот как раз сержантский состав и линия сержантская — вот как раз эта обратная связь. Сержанты должны видеть те проблемы внизу и подавать их даже через голову командиров. Это обязанность сержантов как данной ветки командного состава, а не какое-то нарушение субординации.

Это обязанность сержантов, а не нарушение субординации

Потому Валерий Маркус даже был обязан, если есть какой-то вопрос, подать его наверх и как-то разложить. Единственное, что мне, допустим, не нравится, это то, что все выходит в информационную плоскость. Вот этого может быть и не надо делать, а искать моменты настройки системы без выхода во внешнюю плоскость. Это очень тоже важно потому, что тогда получается это — не обратная связь, а попытка манипулировать моментами. Ну, скорее всего, не все сержанты это понимают для себя и хватаются за какие-то моменты, которые, как им кажется, можно очень быстро вопрос решать. Нет. Это система управления армией. Она настраивалась у нас несколько лет всего лишь. В боевой обстановке второй год только. Потому эта система до сих пор отстраивается. Но она есть. Ее нужно однозначно приветствовать, и вот то, что мы сейчас увидели, — именно так она и работает. Мастер-сержант и сержантский состав снимает проблему внизу, берут ее на себя и ее решают. Они должны ее решить. Дело в том, что если они эту проблему не решают, то тогда они теряют свой авторитет среди рядового состава и сержантского состава. И здесь важно командирам, к которым обращается сержантский состав, такого уровня решать эту проблему. И вот, скорее всего, быстро она не решилась.

Единственное, что точно неправильно — это выход в информационную плоскость. Но, опять же, у нас молодая армия в конце концов. Мы хоть и 10 лет воюем, но вот эти системы управления, которые мы сейчас себе внедряем, они иногда дают и такие вот волны. Ничего страшного, она все уляжется и вопрос этот решится.

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