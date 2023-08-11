Украинская армия удивила Пентагон 11 августа, 18:21

Чем жила страна 11 августа 2023 года

● Величезна Росія вбила маленького хлопчика. Зранку росіяни вдарили чотирма «гіперзвуковими» Кинджалами по Україні, що заходили в повітряний простір з північного напрямку, прямуючи у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області (там готують молодих пілотів). «Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, є влучання однієї з ракет у житловий сектор», — повідомили в Повітряних силах. Пізніше з’ясувалось, що осколками від вибуху ракети було важно поранено восьмирічного хлопчика, який вмер у лікарні.

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Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила останні російські ракетні атаки: «Зневага Росії до людського життя не має меж. Росія продовжує свої невпинні й варварські напади на народ України — вчора вона вдарила по готелі в Запоріжжі, яким користуються колеги з ООН та партнери USAID; сьогодні обстріляла ракетами Київ та інші українські міста. За минулу добу: 4 загиблих, понад 40 поранених, уламками пошкоджена дитяча лікарня».

Тим часом:

● Москва знову без крил. Над аеропортом Внуково зранку закрили повітряний простір через БПЛА, у самій Москві було чутно вибухи. Про це повідомили російські пропагандистські інформагентства.

10 серпня в аеропортах Внуково та Домодєдово запроваджували обмеження на польоти, затримали десятки рейсів, до того повідомлялося про вибухи поблизу населеного пункту Домодєдово.

● Українська армія здивувала Пентагон. ЗСУ змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, це само собою є дивом, враховуючи стан українських збройних сил на момент вторгнення Росії. Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

«І ось ви бачите, як з усього світу до них [українців] стікається потік допомоги, щоб надати їм неймовірні та значні бойові можливості та підготовку», — додав Райдер. І заявив, що українці «ведуть важку боротьбу»: «Ми знали, вони знали з самого початку, що, незалежно від того, коли почнеться контрнаступ, це буде важкий бій».

● Прорив поглиблюється. Сили оборони України мають частковий успіх у напрямку Урожайного, що південніше та південно-східніше деокупованого Старомайорського Донецької області. Про це повідомила у ТГ заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

● Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку є рух уперед та успіхи.

● Мінус 580. В Україні за минулу добу ліквідували 580 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 252 780 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4290 (+12 за добу), бойових броньованих машин — 8318 (+15), артсистем — 5043 (+15), РСЗВ — 713 (+2), засобів ППО — 471 (+2), літаків — 315 (+0), вертольотів — 313 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4197 (+18) та багато іншого.

● Зеленський замінить усіх обласних воєнкомів. В Україні звільнять усіх обласних військкомів, їх замінять бойовими офіцерами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Радбезу.

«Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада. Воїни, які пройшли фронт або не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, — саме їм можна довірити цю систему комплектування», — зазначив голова держави.

● Мільярди для України від Байдена. Президент США Джо Байден запросив у Конгресу $40 млрд екстреного фінансування, які включають $24 млрд для України та інших країн, які постраждали від війни.

Як написала NYT, запит президента США включає $13,1 млрд на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї Пентагону, використовуваної для військових потреб. Ще $8,5 млрд підуть на економічну, гуманітарну та іншу допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від війни, а $2,3 млрд — на збільшення допомоги від інших донорів через Світовий банк.

● Додаткові $6 млрд. Понад $6 млрд, передбачені на допомогу Україні, які були знайдені внаслідок облікової помилки, можуть бути витрачені не лише у поточному фінансовому році, але й у наступному. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Щодо того, на яку саме техніку спрямують ці кошти, Райдер зауважив, що це буде погоджуватися напряму із українцями та партнерами.

● США мають намір наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тис. одиниць на місяць із наступного року (зараз — близько 24 тис.). Речник Пентагону Патрік Райдер зазначив при цьому, що Штати вже передали в Україну понад 2 млн 155-мм снарядів.

● Ще рік без F-16? Перша група з шести українських пілотів не завершить навчання на винищувачах F-16 раніше наступного літа, повідомила The Washington Post з посиланням на високопоставлених українських урядовців та військових чиновників.

Адже після того, як початок навчання кілька разів відкладався, Україні, ймовірно, доведеться прожити ще один рік без винищувачі, які, за прогнозами українських офіційних осіб, забезпечать значну військову перевагу та допоможуть краще захистити цивільне населення від постійних атак Росії.

● Альфа-санкції. Сполучені Штати ввели санкції щодо чотирьох співзасновників Альфа-груп. Про це повідомило Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США: російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмічова внесли до SDN-списку, який означає найжорсткіші обмеження.

22 липня держава Україна за 1 грн купила 100% акцій Сенс Банк підсанкційного Фрідмана. Установі також призначили нового керівника — ним став ексголова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.

І насамкінець:

● СБУ підозрює топкомуніста-втікача. СБУ заочно повідомила про підозру по двом статтям (заклики до насильницького повалення конституційного ладу та виправдання збройної агресії РФ) колишньому нардепу і лідеру комуністів Петру Симоненку. Під час окупації Київської області російський спецназ допоміг тому втекти до РФ.

У РФ Симоненка призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання «Союз комуністичних партій — комуністичної партії Радянського Союзу». У СБУ уточнили, що це прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером — депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.