Это окончательная катастрофа для правления Путина. Что ждет Россию в ближайшее время 11 ноября, 11:26 Всё 22-летнее правление Путина потерпело катастрофу (Фото:REUTERS)

Российская армия покидает правобережье Днепра. Украинская армия на её плечах с запада и севера подходит к Херсону

По главным каналам TV было показано, как министр обороны РФ Сергей Шойгу соглашается с предложением генерала Суровикина уйти на левый берег реки и отдает ему соответствующий приказ. Весь мир узнал о новом поражении русской армии. И, что самое удивительное, главные «ястребы» из окружения Путина — Кадыров и Пригожин, поддержали это «непростое решение». Генералы КГБ из президентского совета молчат, как в род воды набрали. Украинские военные предупреждают, что это решение может быть ловушкой. Не буду спорить. Всё может быть. В чисто военных делах я не специалист. Но если исключить ловкий обман и взглянуть в лицо совершающемуся, то ясно — путинская военная авантюра в Украине потерпела новую и, скорее всего, уже окончательную катастрофу.

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И даже существенно больше, потерпело катастрофу всё 22-летнее правление Путина, всё его реконструкторство советской империи, начавшееся еще в 2001 году восстановлением гимна СССР.

Скорее всего, в российской армии больше некому воевать и нечем воевать. Лихорадочные закупки военного снаряжения и боеприпасов в Иране и Северной Корее лучше всего свидетельствуют об исчерпании собственных арсеналов. А мамы и жены, пытающиеся вернуть с фронта еще не погибших неподготовленных новобранцев, и отчаянные письма этих мальчиков домой — свидетельство полного опустошения людского ресурса. Казавшаяся такой страшной и непобедимой путинская империя, обнулилась в этой грязной войне. В начале марта это было ясно немногим, теперь — почти всем.

Ни один ультиматум у Путина не получился

Еще в конце сентября, когда Путин объявил «частичную мобилизацию», а потом с казенным триумфом провозгласил воссоединение «навеки» четырех украинских областей с Россией, его действия казались исполненными какого-то тайного смысла. Как и многие, я полагал, что объявив частью России эти даже еще не завоеванные до конца области, он в ультимативной форме потребует ухода из них украинских войск, угрожая, в соответствии с им же принятой доктриной, применением ядерного оружия. В результате — российско-украинские переговоры и мир на условиях России. Скорее всего, он так и думал тогда, но Запад строго предупредил о последствиях применения оружия массового поражения, и «мачо» испугался. Еще попытался протолкнуть идею «грязной бомбы», но и тут ничего не вышло. Взрыв плотины Каховской ГЭС — и здесь неудача. Турция дала понять, что такой экологической катастрофы на Черном море не потерпит. Попытался спекулировать на вывозе из Одессы сельскохозяйственной продукции Украины — но и тут неудача. Думал поставить Украину на колени разрушением её энергоструктуры, но только донельзя озлобил украинцев и еще более усилил помощь и сочувствие к ним во всем мире.

Ни один ультиматум у Путина не получился, не знаю уж, кто их ему напридумывал — не от ясной головы, точно. А обычной хорошей армии в его руках уже нет. То немногое, что было, легло в чернозем Украины или лечится в тыловых госпиталях. Думаю, никто кроме военных специалистов, и при том российских, не представлял до конца, в каком плачевном состоянии оказалась русская армия после восьми месяцев войны. Но настоящая война сорвала все прикрасы, обесценила все слова и пугалки, и осталось только отступать.

Отступление это — не только и не столько военная ретирада. Это отступление путинизма как такового, и этого не могут не понимать Кадыров и Пригожин, Бортников и Патрушев и вся многочисленная Кремлевская рать. Украинский народ, действительно вдохновленный настоящей патриотической идеей защиты отечества, вооруженный современным западным оружием, остановил и обратил вспять «лучшую армию мира», которая на проверку оказалась совсем не таковой.

Остается ждать политических перемен в самой России в самое ближайшее время. Развал фронта и смута в тылу. Уже это проходили в 1917, 105 лет назад. Но тогда положение России в мире было куда как лучше — сильные союзники, действительно мощная армия. Но доверие народа к власти исчезло — и всё покатилось … Сейчас нет союзников кроме Ирана и Северной Кореи, нет никакой мощной армии. Всё только «как бы». С «как бы» можно блефовать, но нельзя побеждать, в чем ныне и убедился весь мир. Вопрос в том, что рухнет сейчас — путинизм или Россия. Очень бы хотелось, чтобы всё ограничилось путинизмом, но будущее непредсказуемо, а наши желания мало чего стоят.

Текст опубликован с разрешения автора

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