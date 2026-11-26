● У россиян — новый рекорд по потерям. Силы обороны Украины установили новый рекорд по количеству уничтоженных военнослужащих армии страны-агрессорки России — 55 629 человек убитыми и ранеными за 25 дней ноября, сообщил Генштаб ВСУ. «Такого количества потерь за месяц оккупанты еще не имели за всю полномасштабную войну. И до конца ноября еще пять дней», — добавили там.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлом месяце, когда войска РФ потеряли 54 400 человек.

● Нептуны сделали россиянам больно. Силы обороны за одну ночь поразили аэродром Мариновка, где базируются истребители Су-34 (они бомбят Украину) и нефтяную станцию Транснефти в более чем 1 000 км от границы. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские военные ударили по аэродрому в Волгоградской области крылатыми ракетами из берегового ракетного комплекса Нептун. Результаты удара и степень повреждений инфраструктуры уточняются, отметили в Генштабе.

Также украинские военные сообщили о попадании по территории линейной производственно-диспетчерской станции Субханкулово в Башкортостане. Это узел Транснефти, через который перекачивают нефть из Западной Сибири и Башкортостана. «Подтверждено поражение резервуара, на территории станции вспыхнул пожар», — сообщил Генштаб.

● Кремль отверг два условия ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС будет оценивать готовность России к миру по ее действиям, а не по словам. В частности, Россия должна согласиться на зимнее прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и перемирию, которое обеспечит безопасный экспорт продовольствия по Черному морю. Об этом фон дер Ляен заявила в ходе дебатов в Европейском парламенте. По ее словам, эти потенциальные шаги РФ обсуждались на прошлой неделе на встрече Коалиции желающих.

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы». Предложения президентки Еврокомиссии он назвал «ультиматумами», с которыми «очень сложно претендовать на роль посредников или участников переговоров по урегулированию».

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● Трамп и Рютте хотят от Путина чего-нибудь неестественного для РФ. Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте после встречи во Флориде 25 ноября заявили, что Россия должна воздерживаться от действий, способных расширить войну в Украине (очевидно, за пределы Украины и РФ). «Мы также обсудили важность того, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих войну, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта», — говорится в совместном заявлении.

Трамп и Рютте также обсудили вопрос увеличения расходов на оборону. Главными темами переговоров стали война в Украине и война в Иране.

Рютте совершил свой визит в США 24−25 ноября. Вчера он встретился с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго.

В то же время сам Трамп:

● Отдельно Трамп хочет от Путина договориться. Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что во время встреч с российским диктатором в Китае призвал его прекратить «всю военную агрессию против Европы» и как можно быстрее договориться о завершении войны с Украиной.

По словам американского президента, он посвятил значительную часть встреч с Путиным обсуждению необходимости прекращения боевых действий. Он заявил, что Россия и Украина должны как можно быстрее достичь мирного соглашения. «Я действительно верю, что это вполне реально — ежемесячно гибнут тысячи людей, это настоящая кровавая бойня — и это станет большим даром для всех!», — написал Трамп.

А после встречи в КНР Трамп в очередной раз публично назвал Путина «своим другом»…

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В продолжение темы:

● Путин — гроссмейстер. Джаред Кушнер, спецпосланник президента США и его зять, назвал российского диктатора «исторической фигурой» и «гроссмейстером политики», который стремится к миру. Об этом Кушнер сказал в интервью гендиректору немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру для его подкаста MD Meets.

Спецпосланник Трампа отметил, что «Путин очень организован». «Кому-то может нравиться то, что он сделал, кому-то — нет, но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он — историческая фигура. Он всегда очень и очень хорошо подготовлен, очень вдумчивый. Он также утверждает, что Путин «очень глубоко понимает вопрос и имеет по ним очень твердые позиции».

Кушнер добавил, что, по его мнению и по мнению его коллеги — спецпосланника президента США Стива Виткоффа (тот не так давно назвал российского диктатора «гуманистом»), — Путин «не просто стремится к миру — он хочет попытаться изменить отношения с Америкой и посмотреть, есть ли способ начать все с чистого листа».

● Кремлевский коридор в голове Трампового зятя. А еще в разговоре с Матиасом Депфнером Кушнер назвал войну в Украине «прокси-войной Европы», — последняя, мол, финансирует и вооружает украинцев против России. Зять Трампа также заявил, что страхи европейских стран по поводу возможной агрессии со стороны РФ являются «безосновательными». «И не понадобится много просчетов для сильной эскалации этой ситуации», — добавил он.

Также спецпосланник считает, что требования Украины по гарантиям безопасности являются «чрезмерными». По его словам, Киев настаивает на обязательствах от партнеров, которые были бы даже четче и конкретнее предусмотренных пятой статьей НАТО, однако другие страны не могут предоставить таких гарантий.

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В то же время Кушнер согласился, что членство Украины в НАТО с 2008 года помогло бы избежать войны, но также предположил, что это могло бы и ускорить ее начало «на одно или даже два десятилетия». «Для России это была красная линия. И если вернуться к истории России, то можно увидеть, что на нее нападали примерно раз в столетие в течение последних тысяч лет. я думаю об этом с российской точки зрения», — заявил Трампов зять.

Также Кушнер заявил, что в вопросе ядерного оружия Путин пока «проявляет сдержанность». «Он согласился не применять ядерное оружие, что, конечно, очень важно, и он заверил нас, что это не входит в его планы. Но даже несмотря на это, вы знаете, что города обстреливаются с обеих сторон», — сказал зять Трампа.

● «Мой друг», «гуманист» и вот, наконец, «гроссмейстер политики», — команда Трампа будет выдвигать Путина на 48-го президента США? Или Трамп вместе с друзьями планирует следующей станцией своей жизни совершить должность губернатора Чукотки, как ближайшей к США части РФ? Или для чего весь этот парад лести?

В то же время есть вот такое мнение:

● Буданов хвалит Кушнера и Уиктоффа. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов не согласился с мнением, что спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф рассматривают мирные переговоры только с точки зрения бизнеса. Об этом он сказал накануне на мероприятии Диалог ради единства.

«Господин Кушнер и господин Уиткофф, они геостратеги. Это неправильная точка зрения, что они только с позиций бизнеса все это смотрят», — заявил Буданов. По его словам, сдвиги в их подходе заметны. В то же время руководитель ОП отметил, что любые шаги по ускорению переговоров оправданы, если в конце концов удастся достичь конечной цели.

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Хотя действия этих «геостратегов» имеют и следующие последствия:

● Миллиардер из окружения Трампа покупает активы ЛУКОЙЛа. Американский миллиардер Тодд Боэли подписал соглашение с компанией ЛУКОЙЛ о создании консорциума — в который входит Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) — для приобретения находящихся под санкциями международных энергетических активов этой российской нефтяной компании. По словам Боэли и представителя DFC, соглашение, заключенное после более чем года переговоров, предусматривает обмен ценных бумаг ЛУКОЙЛа на сумму $10 млрд на ее международные активы (в частности это нефтяные месторождения в Азербайджане и Казахстане, а также в девяти других странах).

В рамках соглашения Вашингтон получит долю будущей прибыли, и, если она будет одобрена, это поможет ограничить возможности Москвы финансировать войну в Украине и заменить российское влияние американским на стратегических рынках, добавил Боэли. «Передача стратегически важных активов энергетической инфраструктуры в руки США или их союзников является одним из ключевых приоритетов администрации», — заявил Reuters представитель DFC.

Соглашение нуждается в одобрении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), сообщил представитель DFC.

Боэли отказался уточнить доли в капитале четырех партнеров консорциума, в который входят американский банк Xtellus Partners и базирующаяся в ОАЭ компания Catena Investment Holding. По словам двух источников, осведомленных о ситуации, еще два партнера — братья Аль-Хайят (сирийско-катарское происхождение) и базирующаяся в Абу-Даби Международная холдинговая компания — вышли из состава консорциума на прошлой неделе. Это исключает инвесторов, чьи коммерческие связи с зятем президента Трампа Джаредом Кушнером могли бы привлечь внимание демократов, контролирующих Конгресс в следующем году. А DFC недавно дистанцировалась от других соглашений с участием сыновей Трампа.

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По данным Федеральной избирательной комиссии, Боэли (владеет долями в командах Лос-Анджелес Лейкерс и Лос-Анджелес Доджерс, а недавно имел миноритарный пакет в футбольном клубе Челси) в прошлом году пожертвовал $1 млн политическому комитету MAGA Inc., связанному с Трампом. В этом году он также внес небольшие взносы в поддержку кампаний четырех кандидатов от Республиканской партии.

● Россия целится в воду. В ночь на 26 ноября РФ нанесла воздушные удары по Киеву и семи областям. Известно о минимум десяти пострадавших. Под атаками находились объекты водоснабжения, тепловые сети, торговые центры, жилые дома и два гражданских судна. Об этом заявил премьер Сергей Корецкий.

В Днепропетровской области Россия атаковала объекты водоканала. «Это сознательный террористический удар, цель которого — оставить людей без воды», — подчеркнул глава правительства.

● Вечером 25 ноября войска РФ атаковали Киев баллистикой. В Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и нежилую застройку в промзоне. По меньшей мере семь человек пострадали.

● Война Путина с университетами продолжается. Утром страна-агрессорка Россия атаковала Харьков, в частности, под атакой оказался один из вузов города — Национальный аэрокосмический университет Харьковского авиационного института. Под ударом оказался главный корпус университета, ранения получили четыре работника, все они находятся в больнице. К счастью, погибших в университете нет. При этом под ударами оказались и другие объекты в Харькове — погибла одна женщина.

Это уже не в первый раз, когда под ударами россиян оказались украинские университеты…

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● Зеленский предупредил о новом массированном ударе. Россия завершает подготовку к новому массированному удару по Украине, рассказал президент Владимир Зеленский по результатам селекторного совещания. По данным разведки, целями российских ударов станут объекты энергетики, логистики и другой критической инфраструктуры в городах и общинах.

«Ожидаю доклада МИД Украины по результатам коммуникации с партнерами по поставкам ПВО. Перехватчики для Patriot и NASAMS — это ключевая задача», — написал Зеленский в соцсетях.

● Москва доболталась. Северокорейский диктатор Ким Чен Ин лично принял решение о приостановлении оказания военной помощи России после того, как заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко пообещал, что РФ станет посредником для деэскалации между КНДР и Южной Кореей. Об этом узнали в ГУР МО.

По данным разведки, ограничения предусматривают запрет на использование воздушного пространства КНДР по российским военно-транспортным самолетам, а также приостановку поставок баллистических ракет KN-23 и очередной партии артиллерийских боеприпасов.

● Президент определил спецзадачи для обороны Константиновки. Для сил обороны Украины определены специальные задачи для обороны в Константиновке Донецкой области и вокруг города, пояснил президент Владимир Зеленский по результатам селекторного совещания.

Президент заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте, в частности, в Константиновке. «Специальные задачи для наших войск, которые обороняют это направление, определены и должны быть полностью реализованы», — отметил Зеленский.

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● Правительство готовит большие города к большим проблемам. Кабмин утвердил перечень мер по преждевременной подготовке и реагированию в городах с численностью населения более 100 тыс. человек на случай разрушения или выведения из строя канализационных насосных станций (КНС) в условиях военного положения.

Документ предусматривает, в частности, разработку планов реагирования для критически важных КНС, подготовку временных почасовых графиков отвода сточных вод для промышленных потребителей и возможное введение ограничений или перерывов в централизованном водоснабжении.

И в заключение:

● Возвращение погибших. В Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, сообщил отечественный Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Теперь следователи украинских правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые меры для идентификации репатриированных погибших.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.