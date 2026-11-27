Статья 5 Североатлантического договора основана на вере. Вере в то, что союзники не останутся в стороне, что американские войска придут на помощь и никто не будет проводить для себя «красные линии»

Без этой веры ценность статьи 5 мало чем отличалась бы от ценности Будапештского меморандума, на который в свое время Украина обменяла вполне реальный ядерный арсенал.

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Сегодня Украине предлагают обменять собственные территории на веру в «гарантии по образцу статьи 5». The Washington Post пишет, что Путин якобы на это согласился.

Поскольку до сих пор никто точно не понимает, что означают такие гарантии, я попытаюсь выделить то, за чем стоит наблюдать.

Как известно, статья 5 не содержит обязательства стран — членов НАТО немедленно вступить в войну. Каждая страна самостоятельно определяет, какие меры она считает необходимым принять. Поэтому «гарантии по образцу статьи 5» — это пока лишь пустой заголовок; серьезно обсуждать их можно, только понимая, какие конкретные обязательства за ними стоят.

Вооруженное нападение на Литву автоматически делает Германию участником боевых действий

Статья 5 реально работает, поскольку подкреплена реальными институтами и реальной военной силой. Боевые подразделения союзников размещены в различных частях Европы. Как следствие, вооруженное нападение на Литву автоматически делает участником боевых действий Германию, чья танковая бригада дислоцируется в этой стране. Кроме того, действуют другие протоколы НАТО, касающиеся управления войсками и формирования подразделений.

Россия это понимает, поэтому, несмотря на всю свою риторику, старается избегать прямых военных столкновений.

Соответственно, жизнеспособность будущих гарантий безопасности зависит исключительно от того, каким содержанием они будут наполнены.

За эти пять лет мы получили множество доказательств того, что, несмотря на все свои возможности, страны НАТО постоянно сами для себя проводят «красные линии» и по собственной инициативе сдерживают поддержку Украины. Речь не идет о прямом военном участии. Очевидно, что возможности стран — членов НАТО по поставкам оружия и ресурсов далеко не исчерпаны. Однако из-за собственных представлений о «красных линиях» России союзники постоянно затягивают принятие решений, которые могли бы реально помочь в войне с агрессором.

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Но если страны НАТО не готовы обеспечить Украину достаточной поддержкой сейчас, то непонятно, почему они будут готовы сделать это в будущем.

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Тот факт, что Путин якобы согласился предоставить Украине такие гарантии, лишь подчеркивает, насколько разными могут быть представления сторон об их содержании. Путин видит в этом пустую норму, которая ничего не гарантирует; украинцы — боевые бригады союзников под Харьковом и Одессой; а в Белом доме просто хотят поскорее встретить Рождество, и им безразлично, что именно будет подписано.

Дискуссии о гарантиях безопасности, безусловно, важны, но на данном этапе имеют мало практического смысла. Пока не станет ясно, кто, какими силами и каким образом будет готов защищать Украину, фактически мы обсуждаем не гарантии безопасности, а нашу веру в них.

На данном этапе представляется, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины станет укрепление украинской армии и расширение ее возможностей. Поэтому разработка соглашений с партнерами, обеспечивающих развитие украинской армии, ее интеграцию в европейские оборонные процессы и поддержание боеспособности, повысила бы шансы на установление в Украине мира, который Россия не смогла бы разрушить.

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Текст опубликован с разрешения автора