Мир предлагали еще в 2023 году? Кому выгодно говорить об этом сейчас

А существовал ли на самом деле тот план, который «слили» в FT?

Убежден, что сейчас эта история работает исключительно на Россию. Её посыл понятен с первого же предложения: в 2023 году Украине якобы предлагали вернуть почти всё, но она отказалась. А значит, она сама виновата и теперь должна соглашаться на худшие условия.

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И такой посыл разгоняют скрытые агенты Кремля.

Только вот никакого плана у России не было. Был план нескольких посредников, а это — совсем другое дело.

Мы, как Институт будущего, также публиковали варианты условий мира, но это не является позицией ни одной из официальных сторон.

Что на самом деле написала Financial Times?

Осенью 2022 года американский юрист Ричард Конн и банкир Боб Форесман вышли на Путина через Маттиаса Варнига. Варниг — бывший офицер Штази, экс-глава Nord Stream 2 и давний знакомый Путина. Позже к ним присоединился продюсер Александр Роднянский. В январе 2023 года эта группа самостоятельно подготовила проект соглашения:

— Россия отводит войска на линию 24 февраля 2022 года,

— Украина признаёт российский контроль над Крымом и предоставляет сухопутный коридор к нему.

Проект составили не россияне

Позже Варниг передал, что Путин «согласился», но этого никто не проверял. Здесь стоит остановиться. Проект составили не россияне. Это текст частных лиц, за которыми не стояло ни одно правительство. Москва его никому не предлагала. Откуда же мы знаем о «согласии» Путина? Только со слов Варнига. С февраля 2022 года он находится под санкциями США, и ему весьма выгодно выглядеть миротворцем, а не соратником Путина.

Кремль не ответил на вопросы FT. Бывшие американские чиновники оспаривают версию Варнига о причинах закрытия канала.

За 25 лет работы в инвестиционном бизнесе и консалтинге я усвоил простое правило: проверяй любую информацию. Информация из одного источника, имеющего личный интерес, — это гипотеза, а не факт. В данном случае мы имеем дело именно с такой ситуацией.

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А теперь посмотрим, что делал Путин в те же недели. О «согласии» Варниг сообщил 1 февраля 2023 года.

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин назвал войну борьбой с Западом и приостановил участие России в последнем ядерном договоре с США. Еще раньше, 5 октября 2022 года, он подписал «законы» о включении четырех украинских областей в состав РФ. Отдать их по инициативе частного юриста из Коннектикута? Очень сомнительно.

Однако у Варнига действительно был прямой доступ к Путину. Осенью 2022 года ядерная угроза была реальной, США всерьез готовились к возможному удару. Херсон Россия тоже оставила — вопреки всем своим «законам». Так что Кремль вполне мог через доверенное лицо прощупать, на что готовы Киев и Вашингтон. Но прощупать — не значит предложить.

Похожая история уже была в начале 2023 года. Швейцарская газета NZZ писала, что директор ЦРУ якобы предлагал мир в обмен на пятую часть украинской территории. Это опровергли все: Белый дом, ЦРУ и Кремль.

А сегодня Россия — наоборот — требует большего, а не меньшего.

Зеленский публично соглашается остановиться по линии фронта, а Ушаков в августе 2026 года отверг даже такое замораживание.

За три года Москва ни разу сама не предложила отойти к линии 2022 года.

Отдельно об «инсайдах», появившихся уже в Украине: Абрамович как ключевая фигура, ЗАЭС, 300 млрд долларов на восстановление, «Мелитополь отдают, Токмак — нет».

В FT этого нет. Да и логика хромает: основная дорога и железная дорога из России в Крым проходят именно через Мелитополь.

Как такая история попадает в ведущее издание? Без какого-либо сговора. Журналист месяцами беседует с участниками, и каждый излагает свою версию. Американские посредники рассказывают, как они едва не остановили войну. Варниг говорит, что Путин «всегда был открыт к урегулированию».

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Роднянский — о том, что Киев вел себя так, будто армия РФ вот-вот рассыплется, как армия Саурона, и что США должны были давить на Украину. Кремль молчит, и это ему ничего не стоит.

FT, кстати, честно привела возражения. Но в пересказах их уже нет. Фраза «по словам Варнига» превращается в «Путин был готов отдать территории», а затем обрастает деталями, которых в оригинале никогда не было.

Посмотрите и на даты. 20 октября прошли переговоры в Осло, 21-го Уиткофф встретился с Путиным, после чего Кремль анонсировал трехсторонние переговоры в ноябре. А 24 октября выходит материал об «упущенном мире». Доказательством сговора это не является. Но аргумент «бери, пока дают» перед новым раундом появился очень вовремя.

Вывод таков. Частные посредники были, а предложения со стороны России — нет. В 2023 году Киев имел полное право не воспринимать всерьез документ, за которым не стояло ни одно правительство. А историю о том, что «Украина сама отказалась от мира», нам будут подсовывать еще не раз. Поэтому прошу всех об одном: включайте критическое мышление, даже когда читаете FT, The Economist или NYT.

Крупные издания по большей части честно передают то, что им сказали. Однако они не могут гарантировать, что им сказали правду. Прежде чем поверить в очередную сенсацию, выясните, кто именно это рассказал, какую выгоду он преследует и есть ли хоть одно независимое подтверждение.

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Текст опубликован с разрешения автора