Что начало происходить между Путиным, ФСБ и Генштабом Минобороны РФ 23 августа, 07:13 NV Премиум

Это, думаю, станет самым интересным сюжетом внутри российской политики в ближайшие недели и месяцы

Думаю, еще в 2022 году война бы закончилась, если бы тогда на вооружении украинской армии были вот эти истребители F-16, с соответствующими видами оружия. Но нет, Запад решил тогда не давать их, поэтому война продолжается и продолжается. Ну ладно, хорошо, лучше поздно, чем никогда.

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Можно сказать, что этот барьер самолетов F-16 преодолели, хотя я помню, в самом начале вот этого большого вторжения говорил, что, ну, я думаю, скоро Запад даст, предоставит Украине F-16. Надо мной люди смеялись, говорили, да никогда в жизни этого не будет, да что ты несешь. Ну, я говорил, что в течение нескольких месяцев это произойдет. Как всегда, у меня получился слишком оптимистичный прогноз по времени, но все-таки он сбылся, все-таки F-16 Украина получает. И следующая остановка — ATACMS, дальнобойные баллистические ракеты, которые позволят наносить высокоточные удары далеко в глубину российской территории. С этими ракетами ATACMS, опять же, долго приходится уламывать, выпрашивать Запад, но украинское руководство постепенно-постепенно выдавливает оружие из западных лидеров. Я думаю, что и до ATACMS тоже дело дойдет достаточно быстро.

В России на этом фоне начинается, ну, не паника, конечно, не будем преувеличивать, но очень серьезное волнение.