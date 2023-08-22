Реалистичный прогноз Резникова относительно войны 22 августа, 18:41

Чем жила страна 22 августа 2023 года

● Реалистичный прогноз Резникова относительно войны. Украина победит в развязанной Россией войне, но боевые действия могут длиться долго и с болезненными потерями для украинской стороны, спрогнозировал министр обороны Алексей Резников. «У нас сильный коварный враг, и война может быть длительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери. И чтобы одолеть россиян и не перекладывать эту проблему на следующие поколения, мы должны осознать, что главное для победы — это получить оружие», — подчеркнул он на VI Международном ветеранском форуме, который состоялся в Киеве.

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● F-16 долетят в начале весны. Украина сможет получить истребители F-16, о предоставлении которых ранее объявили Дания и Нидерланды (речь идет о полусотне самолетов), не ранее чем через 6−7 месяцев. «Объективно без завышенных ожиданий… я думаю, что 6−7 месяцев — это минимальный срок, который надо сознательно оценивать, а если он немножко будет больше — не разочаровываться», — отметил вышеупомянутый Алексей Резников.

● Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16, сообщило Reuters.

● Изменят все? Западные истребители F-16 могут помочь Украине очистить небо от российской авиации, а также уничтожать корабли, склады и командные пункты войск РФ. Такое мнение высказал Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ. «Хочу сказать, что F-16 — это то оружие, которое может изменить фактически все. Потому что мы сегодня видим огромную авиационную активность на наших радарах, и это не позволяет сегодня нашим наземным войскам эффективно проводить наступательные действия, освобождать наши территории», — отметил он.

● Украина получила от Франции все обещанные в рамках первой партии дальнобойные крылатые ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow). Их будут передавать и в дальнейшем. Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко рассказал Lb.ua. «Главный вопрос этих поставок — их ритм, а здесь у французов все очень неплохо», — добавил он.

● Два месяца ожесточенных боев. Бойцы 47-й отдельной мехбригады с боем вошли в село Работино (к юго-востоку от Запорожья). Они выполняют плановую боевую работу, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. «Два месяца ожесточенных боев — и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов», — заявили в самой бригаде.

● Силы обороны Украины на южном фронте имели успех в направлении села Работино, сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. «Закрепляются на достигнутых рубежах», — добавил он. ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

● События вокруг Работино. Продвижение ВСУ в направлении села Работино имеет важное тактическое значение, написали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что в течение 20−21 августа ВСУ достигли значительных тактических успехов в Работино и к востоку от него, одновременно продолжая контрнаступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей и на востоке. Геолоцированные кадры, опубликованные 20 и 21 августа, свидетельствуют, что украинские войска достигли центральной части Работино и прорвали часть российской обороны к югу от Малой Токмачки (восточнее Работино).

● минус 410. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 258 340 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4362 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 8476 (+27), артсистем — 5295 (+31), РСЗО — 721 (+2), средств ПВО — 491 (+2), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4312 (+3) и многое другое.

● ГУР ударило по Ту. За последние несколько дней группы диверсантов, координируемые ГУР Минобороны, обезвредили пять российских самолетов на аэродромах РФ в Сольцах и Шайковке, в том числе и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые наносили ракетные удары по украинским городам. Один из этих Ту — в Сольцах — полностью уничтожен. Об этом NV сообщил источник в ГУР.

● Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что «на днях» украинцы увидят новые меры по уничтожению россиян на территории оккупированного Крыма.

● «Приговор». Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменения решение российских террористов о заключении на 13 лет украинского правозащитника и военного Максима Буткевича.

В марте «суды» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей «приговорили» Буткевича к 13 годам колонии строгого режима за якобы обстрел подъезда жилого дома в Северодонецке и ранения двух гражданских. В то же время украинские журналисты выяснили, что в тот день — 4 июня 2022 года — он не был на Донбассе. МИД Украины назвал «приговор» незаконным и ничтожным.

Соучредитель Общественного радио Максим Буткевич ушел в ряды защитников Украины в начале марта 2022 года. Он находится в плену у россиян как минимум с 24 июня, — именно в этот день российские пропагандисты опубликовали видео допроса с ним. В августе минобороны РФ признало, что удерживает Буткевича в плену.

● если коротышка не идет к Магомету. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поедет в Россию для встречи с Путиным, сообщило издание Yeni Sarak. Оно написало, что согласно информации, полученной из президентских источников, предстоящий визит Эрдогана «имеет критическое значение» и станет «важнейшим шагом» для продолжения зерновой сделки.

Ранее была информация, что это Путин должен приехать в Турцию.

● афинская декларация. Греция и девять балканских стран на вчерашнем саммите Украина-Балканы подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины. В ней, в частности, указано: «Мы выражаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, основанной на ценностях демократии и верховенства права». Кроме того, декларанты «согласились, что не может быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства, такие как нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, и все виновные должны быть привлечены к ответственности».

Декларацию подписали: президент Сербии Александр Вучич, президент Молдовы Майя Санду, президент Украины Владимир Зеленский, президент Черногории Яков Милатович, премьер Греции Кириакос Мицотакис, премьер Румынии Йон-Марчел Чолаку, премьер Косово Альбин Курти, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто, премьер Македонии Димитар Ковачевский, премьер Болгарии Николай Денков, премьер Хорватии Андрей Пленкович.

И напоследок:

● зеленский запускает «политику героев». Президент Украины на Международном ветеранском форуме назвал принципы политики героев, основой которой станет создание возможностей для ветеранов войны с РФ. «Политика уважения и создания возможностей для всех наших воинов, для всех наших ветеранов, благодаря которым Украина жива», — отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, речь идет о новых образовательных возможностях для ветеранов, о качестве работы ВВК и реабилитации, об экономических возможностях, бизнес-, юридических возможностях и бытовых условиях.

Зеленский также заявил, что те чиновники, кто не понимает принципов политики героя, должны быть заменены. И установил дедлайн — на Покров и День защитников и защитниц Украины. «Именно в этот день мы должны увидеть и оценить результат. Первый весомый результат реализации политики героев и преодоления тех проблем, о которых будут говорить, в частности, сегодня на форуме. Я уверен, что результат будет. Должен быть», — резюмировал он.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.