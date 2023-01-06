Путину никто не верит, даже террорист Гиркин 6 января, 18:28

Чем жила страна 6 января 2022 года

● Путину никто не верит. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 января заявил: страна-террорист Россия хочет, прикрываясь Рождеством, подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям. Таким образом, украинский лидер отреагировал на заявление главы кремлевского режима о «прекращение огня» на 36 часов на 6−7 января (соответствующий «приказ» Путин отдал вчера после разговора с турецким президентом). Зеленский подчеркнул, что России «не удастся скрыть в тишине подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы».

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● Президент Европейского совета Шарль Мишель сравнил заявления российского диктатора о «перемирии на Рождество» с незаконными аннексиями украинских территорий после «референдумов». «Заявление об одностороннем прекращении огня такое же фальшивое и лицемерное, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы», — сообщил он. Мишель подчеркнул, что только полный вывод российских войск с территории Украины может стать началом восстановления мира.

● В Минобороны США скептически относятся к заявлению российского диктатора об объявлении «перемирия» 6−7 января. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. По его словам, американское оборонное ведомство учитывает «длинный послужной список России» в пропаганде, дезинформации и непрерывных нападениях на украинские города и граждан.

● Представитель Госдепа США Нед Прайс пояснил, что заявления Путина о «перемирии» на Рождество цинично.

● «Путин приказывает Шойгу объявить рождественское перемирие, или убийцы устали и хотят отдохнуть день. Они хотят рождественского перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев в своей стране новыми силами», — подчеркнул в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

А еще Зеленский обратился к гражданам РФ:

● Забирайте унитазы и уходите. По мнению украинского президента, для окончания войны гражданам России нужно «найти в себе смелость хотя бы на 36 часов… освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле».

«Закончить войну — это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты либо уйдут, либо мы их выгоним. Пусть забирают унитазы — они им в пути понадобятся — и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года», — добавил Зеленский.

● Гиркин подсовывает Путину лопату. А российский военный преступник Игорь Гиркин обрушился с критикой в адрес Путина из-за «перемирия». Он заявил, что украинские военные обязательно воспользуются «односторонним прекращением огня» со стороны РФ, чтобы укрепить свои позиции, в результате чего все усилия оккупантов, которые были ранее предприняты в попытке захвата позиций ВСУ, оказались напрасными. «Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, которых еще не было за прошедшие 10,5 месяцев т.н. „СВО“. Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. (Если, конечно, вопрос не будет превентивно решен путем несанкционированного введения рукоятки лопаты в задний проход, как было с Каддафи)», — написал бывший главарь террористов «ДНР».

● «Перемирие» начали нарушать сами россияне. Уже в 11:08 заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил о российском обстреле пожарной части в Херсоне — там зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва. По последним данным, один человек погиб, еще четыре получили ранения. Также захватчики дважды ударили ракетами по жилому сектору в Краматорске, повредив 14 частных домов. Обошлось без пострадавших. Позже стало известно и об артобстреле Курахового в Донецкой области: снаряды попали в две многоэтажки и частный дом, повредили отделение местной больницы. По предварительным данным, в медучреждении ранен один человек.

● Информационная операция Кремля. Путин не изменил своих максималистских целей захвата Украины, его инициатива рождественского «перемирия» — не более чем информационная операция, призванная ложно обвинить Украину в неуступчивости и якобы «преследовании» православных. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 5 января.

● Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки: оккупанты продолжают ограниченные контратаки в попытке восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная, а украинские силы, вероятно, продолжают контрнаступательные операции в этом районе; украинские силы провели успешную контратаку в районе Бахмута, хотя российские войска продолжают наступательные операции у этого города и западнее Донецка; россияне продолжают укреплять позиции на восточном берегу Херсонской области, действуя диверсионно-разведывательными группами в районе Днепра.

● Оккупационные войска РФ сосредотачивают основные усилия на попытках установления контроля над Донецкой областью. Ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях. Успеха у врага нет, пояснил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

● Сразу минус 23 танка. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 110 250 своих военных, за минувшие сутки — 530. Такие данные к утру 6 января обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты потеряли более 20 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 3064 (+23 за сутки), боевые бронированные машины — 6124 (+16), артсистемы — 2059 (+8), реактивные системы залпового огня — 431 (+5), средства ПВО — 215 (+0), самолеты — 285 (+1), вертолеты — 272 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1844 (+0) и многое другое.

● Горы трупов ради прибыли. Отчаянное стремление основателя российского ЧВК Вагнера Пригожина захватить Бахмут Донецкой области может быть обусловлено финансовыми интересами. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило агентство Reuters. По словам его собеседника, «одержимость» Пригожина Бахмутом связана с его стремлением взять под свой контроль находящиеся в районе города соляные и гипсовые шахты. По данным СМИ, этим он занимался и в африканских странах, куда отправлял для поддержки местных режимов своих наемников.

● Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что общие потери РФ в Украине убитыми и ранеными превысили 300 тыс. военнослужащих.

● Немцы дают Patriot и БМП. Правительство Германии подтвердило, что будет передавать Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. В то же время США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley. Все это явилось следствием вчерашней телефонной беседы президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, пока это необходимо. С этой целью США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты типа Bradley, а Германия намерена поставить боевые машины пехоты Marder», — сообщила пресс-служба немецкого правительства. Германия присоединяется к Штатам и в предоставлении еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot для Украины. (Вашингтон ранее сообщил о предоставлении соответствующей батареи от себя).

● Представитель по внешней политике Бундестага Нильс Шмид подтвердил, что ФРГ планирует передать Киеву 40 боевых машин пехоты Marder, сообщает Zeit. Машины планируют отправить уже в первом квартале 2023 года.

● Германия будет обучать украинских военных работе с Marder восемь недель. Немецкий ЗРК Patriot прибудет в Украину в течение первых трех месяцев этого года. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт.

● «В этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022. Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета!» — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

● На $3 млрд. Сегодня США официально объявят об очередном пакете военной помощи для ВСУ, который составит около $3 млрд. Об этом сообщило Reuters. В него войдут 50 БМП Bradley и другое дополнительное вооружение. Ранее СМИ сообщали, что в пакете будут также дополнительные РСЗО HIMARS.

● Дальше — больше. Отправка в Украину современных боевых машин пехоты, таких как Bradley и Marder, может открыть путь к поставке более мощных западных танков. Об этом сообщило Politico со ссылкой на экспертов и двух американских чиновников.

Издание пишет, что среди отправленных в Украине танков могут быть немецкие Leopard или американские M1 Abrams. Они более мобильны, точны и имеют большую дальность по сравнению со старыми советскими танками. А также более эффективны для защиты войск, чем старые танки или западные боевые машины пехоты.

Один из советников украинского правительства сообщил, что Вашингтон и Киев уже несколько месяцев ведут переговоры об отправке более тяжелой бронетехники. Однако американская администрация может по-прежнему сомневаться в поставках танков Abrams из-за сложностей в подготовке и логистике. Техническое обслуживание в полевых условиях будет сложной задачей, особенно без запасных частей. Один из чиновников сказал, что логистические требования Bradley менее обременительны, чем Abrams.

● Передача Украине западных танков может быть частью «следующей фазы» поставок оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

● Ракеты, которых раньше не было. Украина впервые получит от США зенитные противовоздушные ракеты Sea Sparrow, они могут войти в новый пакет помощи, написало все то же Politico со ссылкой на источники.

Sea Sparrow с радиолокационной наводкой могут запускаться с моря или с суши для перехвата самолетов или крылатых ракет. По словам двух собеседников издания, знакомых с ситуацией, украинские военные смогли приспособить существующие советские пусковые установки Бук для стрельбы Sea Sparrow.

● В Воздушных силах прокомментировали заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, допустившего возможные поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Как заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, такие ракеты наносят высокоточные удары по наземным целям: «Думаю, что уже есть решение по адаптации ракет, если есть такие заявления. Эта ракета была бы отличным дополнением к тому, что имеем. Нам очень хотелось бы получить такое вооружение, которое будет серьезно влиять на ход боевых действий».

● «Главное, что наши партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно. На сегодняшний день уже заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ОПК уже на рельсах, и главное — что будет ритмичность этих поставок в течение года», — сказал министр обороны Алексей Резников. И добавил, что в скором времени отправится на очередную встречу в формате Рамштайн.

Тем временем:

● Бондюэль приветствовал оккупантов. НАПК в своем Twitter призвало ввести санкции против производителя замороженных и консервированных овощей — французской Bonduelle. Кроме того, компания попала в список Международных спонсоров войны, инициированного агентством. А все из-за информации, что 10 тыс. поздравительных корзин с продукцией Bonduelle (у нее есть в РФ производственные мощности) и открыткой «Возвращайтесь с победой» были переданы российским оккупационным войскам на новогодние праздники. В Бондюэль, которая продолжает работать в России, отметили, что компания не предоставляла продукцию военным. Однако принимала участие в социальной акции Корзина добра по инициативе Российского продовольственного банка, который и распределял помощь.

Операционный директор Novus Алексей Опанасенко сообщил NV Бизнес, что они снимают продукцию Bonduelle с полок и ожидают официального ответа компании. В пресс-службе АТБ сообщили, что сейчас распродают оставшиеся ранее приобретенные остатки и не планируют в дальнейшем сотрудничать с Bonduelle.

И для финала:

● Окончательно: Епифаний будет править в Лавре. Предстоятель ПЦУ Епифаний 7 января проведет рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. О заключении соответствующего соглашения сообщил Национальный заповедник Киево-Печерская лавра в Facebook. Там было принято решение после того, как рассмотрели обращение и учли разрешение Минкульта.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.