Правда о медицине в Европе для украинцев

Почему большинство украинцев предпочитают ездить за врачебными услугами в Украину

Жители, которые никогда долгосрочно не выезжали за пределы Украины, сконцентрированы на недостатках национальной медицинской системы. Проблем у украинской медицины действительно немало, и они еще и обострились в условиях затяжной войны. С другой стороны, украинцы, временно находящиеся в Европе, столкнулись с реалиями европейской медицины.

Реклама

«Средняя температура» по Европе

Eurostat — профильная организация Еврокомиссии ЕС — сообщила, что по состоянию на конец апреля 2025 года временную защиту в странах ЕС имели 4,26 миллиона украинцев. Минэкономики Украины по данным на 17 апреля 2025 года зафиксировало 6,358 миллиона украинских беженцев в странах Европы (а в целом в мире их количество составляет 6,918 млн).

По данным The New York Times, почти 40% украинцев из Европы хотя бы раз ездили домой. Второй по важности причиной для посещения Украины, после встречи с родственниками, стала необходимость обратиться к врачам.

С какими проблемами относительно медицинского обслуживания сталкиваются украинские беженцы в европейских странах?

Со временем ситуация в некоторых странах для украинцев ухудшилась

Эти проблемы можно разделить на сугубо специфические для украинцев и общие для европейской медицины.

К специфическим именно для украинцев следует отнести:

Языковой барьер: для обращения к врачу недостаточно владения языком на бытовом уровне, для общения с медицинским персоналом и понимания медицинской информации необходимы достаточно продвинутые знания.

Незнание, как устроена система здравоохранения в той или иной стране: отсутствие информации о том, как работает местная система здравоохранения и как и куда обращаться, усложняет ситуацию.

Административные препятствия: процесс регистрации в системе здравоохранения, получения необходимых документов (например, медицинского страхования) сложный и длительный.

Недофинансирование: хотя многими странами ЕС предоставляется бесплатная медицинская помощь украинским беженцам со статусом временной защиты, финансирование медицинских учреждений может быть недостаточным для удовлетворения даже базовых потребностей.

Проблемы, характерные для европейской медицины в целом:

Перепады в уровне медицинского обслуживания: качество и доступность медицинских услуг зависит не только от разницы в системах разных стран, но отличается и внутри одной страны.

Очереди к врачам: практически во всех европейских государствах беженцы и местное население жалуется на длинные очереди и месяцы ожидания на прием врача-специалиста.

Ситуация в разных странах

Для примера стоит рассмотреть ситуацию в ведущих европейских странах, особенно с максимальным присутствием украинцев.

Стоит учитывать, что со временем ситуация в некоторых странах для украинцев не улучшилась, а ухудшилась.

Так в Австрии произошли изменения в системе страхования. С 2022 года украинские беженцы имели обязательное медицинское страхование. На сегодня неработающие лица должны оформлять добровольное медицинское страхование, предусматривающее финансовые расходы.

Германия была и остается страной, которая приняла больше всего украинцев с начала полномасштабного вторжения. По данным Eurostat, сейчас там почти 1,2 млн украинских граждан.

С 2022 года большинство украинцев, получивших временную защиту, имеют право на услуги системы обязательного медицинского страхования (Gesetzliche Krankenversicherung). То есть это дает доступ к полному спектру льгот и услуг, которые предлагает общеобязательное медицинское страхование в Германии.

Дополнительный миллион населения усилил давление на систему здравоохранения, которая и так была перегружена. В Германии катастрофическая нехватка медицинского персонала всех уровней. Именно поэтому там активно привлекают врачей из Польши и Украины, но процесс аккредитации сложный и длительный.

Нехватка специалистов приводит не просто к длинным, а к двойным очередям. Ведь сначала надо ждать приема терапевта, и только он имеет право дать направление к узкому специалисту. Ожидание занимает месяцы.

При том, что по качеству оборудования, реагированию на острые состояния и по бесплатному лечению тяжелых и редких болезней, таких как онкология, Германия едва ли не лучшая в мире.

Для сравнения возьмем Францию, хотя там небольшое количество украинцев (менее 60 тысяч). Но сама медсистема интересна для понимания контекста. Во Франции Urgent and vital care помощь в неотложных случаях предоставляется всем, независимо от наличия страховки или статуса.

В то же время, даже сами французы страдают от так называемой «медицинской пустыни»: в определенном количестве районов Франции наблюдается системная нехватка врачей. Хотя очереди к специалистам — общая проблема всей страны.

Польша остается второй страной в ЕС по количеству принятых украинцев. В 2022 году количество беженцев из Украины превышало 1,3 миллиона. По данным Eurostat на май 2025 года количество тех, кто имеет временную защиту в Польше, составляет около миллиона.

Прибывшие после 24 февраля 2022 года украинцы имеют право на бесплатное медицинское обслуживание на тех же условиях, что и граждане Польши в рамках услуг, предоставляемых Национальным фондом здоровья. Кстати, это закреплено специальным законом.

Проблемы перегрузки польской системы здравоохранения требует кадрового усиления. Поэтому была упрощена процедура для трудоустройства украинских медиков в польских медучреждениях.

В то же время, обсуждаются предложения об отмене бесплатного медицинского обслуживания для тех украинских беженцев, которые не работают, соответственно не платят взносы медицинского страхования. Обосновывается это тем, что отсутствие финансовых поступлений в условиях увеличения количества пациентов истощает Национальный фонд здоровья (NFZ). Всего на лечение украинцев в Польше потратили:

— за 2022 год — более 109 млн EUR;

— за 2023 год — более 185 млн EUR;

— за 2024 год — более 171 млн EUR.

В общем, если исключить тех, кто поехал в европейские страны на лечение тяжелых болезней, то большинство украинцев предпочитают ездить за врачебными услугами в Украину.

Среди преимуществ отмечают скорость приема и ощутимо ниже, чем в Европе, цены на услуги в частном секторе.

Как ни парадоксально, но украинская медицина может стать одним из факторов, которые будут формировать желание людей возвращаться на родину.