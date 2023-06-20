Украинцы — за запрет УПЦ МП. Что должно сделать государство 20 июня, 15:37 NV Премиум

Согласно опросу КМИС, в Украине значительно возросло количество сторонников полного запрета УПЦ МП в стране — с 54 до 66%

У мене, наприклад, тут виникає якесь роздвоєння. Тобто я, як людина, яка бажає жити в правовому полі, яка трошки знайома із законами, розуміє, що заборонити церкву, яка не є юридичною особою, неможливо. Але як громадянка України, яка вже 9 років живе в ситуації російсько-української війни, я всією душею, всіма руками і ногами за заборону. Значить із цього може бути лише тільки один висновок, що треба заборонити, але в правовий спосіб.

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За нашим законодавством заборонити діяльність церкви можна лише в результаті рішення суду. От якщо суд чи там Київський окружний чи якийсь апеляційний, чи ще якийсь ухвалить таке рішення і то не до всієї церкви, а до окремих інституцій з цієї церкви, проти якихось конкретних священиків або працівників цієї церкви. Це, до речі, вимагає і міжнародне законодавство. Там ніхто огульно нікого не забороняє. Ну хіба що Путін взяв і в 2017 році заборонив організацію Свідки Єгови. Ми ж не Росія, ми ж все-таки Україна, яка прагне в Євросоюз, тому маємо дотримуватися і міжнародних документів, і цінувати, шанувати власні закони. Якщо нас цей закон не влаштовує значить треба його просто-напросто змінювати. А для цього треба збиратися в Верховній Раді депутатам і ухвалювати правильні закони.

Те, що 85% громадян згідно із тим же опитуванням Київського міжнародного Інституту соціології вважають, що якраз саме держава має в тій чи іншій мірі втрутитися в діяльність Московського патріархату, свідчить про алармістські настрої в нашому суспільстві.