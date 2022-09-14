Мир украинцев. Как война изменила масштабы и характер эмиграции 14 сентября, 11:09

Масштабные вооруженные конфликты на украинской земле в годы Первой мировой, Украинской революции и Второй мировой войны повлекли за собой отток из Украины миллионов жителей

Поиск лучшего места для жизни и работы подталкивали многих наших земляков к тому, чтобы покинуть родную землю в конце ХІХ в начале ХХ веков. Но именно масштабные вооруженные конфликты на украинской земле в годы Первой мировой, Украинской революции и Второй мировой войны повлекли за собой отток из Украины миллионов жителей.

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Среди них те, кто создавал основу украинского национального движения — политики, интеллектуалы, деятели культуры. Выехав за пределы Украины, они спасали не только свою жизнь, но и достижения национального движения.

Порожденные войнами волны эмиграции имели определенно политический характер. Люди покидали Украину и верили: это временно. Сохраняли идентичность. Работали ради политического и культурного развития.

Они хотели сохранить Украину за пределами Украины, потому что на родной земле это было невозможно. Там воцарился террор.

И им это удалось.

Как и всем эмигрантам, приходилось решать проблемы выживания — искать работу в чужой стране, возможности обучения детей. Однако они нашли время и возможности для развития общественных и политических инициатив.

После поражения Украинской революции 1917−1921 годов действовало правительство Украинской Народной Республики в экзиле (в изгнании) — сначала в Польше, затем во Франции и США.

После Второй мировой войны заработало Зарубежное представительство Украинского главного освободительного совета. Это был парламент воюющей Украины, созданный в 1944 году.

Украинские политики в эмиграции сумели поставить украинский вопрос на международную повестку дня. Десятилетия их работы помогли международному признанию Украины в 1991 году, когда восстановили независимость. Благодаря диаспоре не повторилось начало ХХ века, когда мир не поддерживал украинцев в борьбе за свободу. Теперь о нас знали и уважали за отвагу и настойчивость.

Десятки общественных организаций диаспоры в 1967 году в Нью-Йорке объединили усилия и создали Всемирный конгресс свободных украинцев. Конгресс стал мощным лоббистом украинских интересов в Западной Европе, Северной Америке и Австралии. Западные политики вынуждены были прислушиваться к требованиям организованного мирового украинства, принимать нужные украинцам решения.

Миллионы украинцев включились в защиту государства. Тысячи вернулись из эмиграции после 24 февраля

Деятели Зарубежных частей ОУН объединили усилия попавших под господство коммунистов народов. Созданный ими в 1946 году Антибольшевистский блок народов включал албанцев, белорусов, болгар, армян, грузин, эстонцев, латвийцев, литовцев, словаков, туркмен, венгров, хорватов, чехов.

Глава Блока Ярослав Стецько встречался с руководителями многих государств, и не только западных. Он искал союзников по борьбе с коммунизмом и на Востоке. В 1955 году Стецько посетил Тайвань, где имел переговоры с его лидером Чан Кайши.

Но украинцы диаспоры занимались не только политическими делами. Они создавали научные и культурные учреждения, поддерживали работу более давних украинских институтов.

Одним из центров стал Украинский свободный университет, созданный в 1921 году. Он действовал сначала в Вене, затем в Праге, а после Второй мировой и до сих пор — в Мюнхене. Продолжило работу в эмиграции основанное еще в 1873 году Научное общество им. Шевченко. Эта структура стала, по сути, независимой Академией Наук Украины. Ее пытались ликвидировать после присоединения Галиции к СССР. Но неудачно — после завершения Второй мировой филиалы работали в Западной Европе, США, Канаде, Австралии.

Митрополит греко-католической церкви Иосиф Слепой, отбывший 18 лет ГУЛАГа, вышел на свободу и основал в Риме Украинский католический университет в 1963 году.

В Торонто в 1973 бывшие воины Украинской повстанческой армии создали издательство «Летопись УПА», которое печатало документы и воспоминания о борьбе повстанцев. Серия на сегодняшний день насчитывает уже более 100 книг и является крупнейшим источниковым проектом в украинской историографии.

Чтобы заинтересовать ученых мира украинской проблематикой, диаспорянам удалось создать специальные институты в рамках престижных университетов. В 1973 году появился Украинский научный институт Гарвардского университета. Через три года создан Канадский институт украиноведческих студий Альбертского университета.

Украинцы диаспоры провели ряд масштабных информационных кампаний, которые с одной стороны мобилизовали их самих, не давали забыть корни, с другой — привлекали внимание мира к Украине.

Кампания к 50-летию Голодомора увенчалась важными публикациями и памятниками. И главное — была создана специальная комиссия Конгресса США во главе с Джеймсом Мэйсом. Именно результаты ее работы заложили основы международного признания Голодомора геноцидом.

Международная кампания к 1000-летию крещения Руси в 1988 году на весь мир вслух заявила об украинской истории древнего государства, наследие которого сотни лет пытается украсть Россия.

Часть созданных в диаспоре учреждений продолжили работу в эмиграции и после 1991 года. Некоторые начали или продолжили действовать в Украине: во Львов вернулось Научное общество имени Шевченко, переехал Украинский католический университет, здесь до сих пор издают тома «Летописи УПА».

22 августа 1992 года Президент УНР в экзиле Николай Плавьюк передал в Киеве грамоту Государственного центра УНР Президенту Украины Леониду Кравчуку. Так было признано, что украинское государство, провозглашенное 24 августа 1991 года, является правопреемником Украинской Народной Республики. К сожалению, чтобы сама независимая Украина начала считать себя наследницей УНР, понадобилось еще более двадцати лет. Переломным стало начало войны с Россией.

Масштабное российское вторжение спровоцировало новую волну эмиграции. По оценкам Агентства ООН по делам беженцев, более 9,5 миллионов человек пересекли границу Украины. Около 4 млн украинцев подали документы на временное проживание в соседних странах. Больше всего — в Польше.

По масштабам ситуация действительно напоминает то, что творилось сто лет назад и после Второй мировой.

Но есть решающий фактор, определяющий разницу. Этот фактор — украинское государство. Его не было тогда, но оно стоит сегодня, несмотря на колоссальные усилия Кремля его свергнуть. Несмотря на опасения наших союзников, что мы не выдержим давления России.

Миллионы украинцев включились в защиту государства. Тысячи вернулись из эмиграции после 24 февраля. По состоянию на 21 марта около 400 тысяч граждан Украины пересекли границу на въезд. Подавляющее большинство — мужчины.

Еще больше тех, кто помогает защитникам. Это украинцы со всего мира. Это целый украинский мир, останавливающий наступление «русского мира».

Этот украинский мир сейчас снаряжает украинскую армию, проводит акции в поддержку Украины по всему миру, побуждает политиков своих стран активнее помогать нашему государству, принимает и помогает устроиться тем, кого война выгнала из дома. Это единство украинцев всего мира — залог того, что мы победим. Оказавшиеся в Европе и Америке беженцы вернутся домой, как и те, кого насильно вывезла Россия.

И все мы вместе, украинцы в Украине и за ее пределами, начнем восстановление своего государства. Потому что украинское государство — самый эффективный инструмент для защиты украинской нации, защиты всех украинцев, куда бы ни забросила их судьба.

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