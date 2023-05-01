Путь домой. Как Украине сохранить человеческий капитал 1 мая, 19:30 NV Премиум

По данным ООН, за пределами Украины находится 8,5 млн вынужденных переселенцев, из которых почти 5 млн имеют временную защиту в ЕС

Впервые опубликовано в журнале NV за апрель 2023 года. Републикация запрещена

По прогнозам НБУ, из-за высоких рисков безопасности и сложных условий проживания, особенно в охваченных войной регионах, в этом году чистая миграция будет продолжаться, хотя и в значительно меньших масштабах.

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Последние волны опросов ООН свидетельствуют о том, что доля трудоустроенных вынужденных мигрантов из Украины выросла с 28% до 35%, а арендующих жилье — с 25% до 43%. Казалось бы, есть чем гордиться — украинцы не сидят без дела. Добавьте к этому, что около 70% вынужденных мигрантов имеют высшее образование. Это позволит увеличить как количество, так и качество рабочей силы в Европе. Приютив украинцев, благодаря их потребительским расходам и налогам ЕС получит положительное влияние на экономику.

Но у миграции есть и обратная сторона

Я полностью разделяю обеспокоенность специалистов по социальным и миграционных вопросам, что чем продолжительнее будет пребывание украинцев за рубежом и быстрее адаптация, тем выше риски их невозвращения домой. А это позже усугубит риски выезда из Украины к своим семьям немалого количества экономически активных и трудоспособных мужчин. Следовательно, мы имеем угрозу дальнейшей потери бесценного человеческого капитала.

Ухудшение демографической ситуации в Украине из-за быстрого старения и сокращения населения приобрело катастрофические признаки задолго до 24 февраля 2022 года. Если в первые годы независимости речь шла почти о 52 миллионах украинцев, то на начало прошлого года их осталось около 41 миллиона.

От депопуляционных трендов сейчас страдает весь европейский континент. Большинство стран ЕС начали активно стимулировать привлечение человеческого капитала извне. Членство в ЕС будет означать нашу интеграцию в общеевропейский рынок труда. Со всеми соответствующими преимуществами. То есть, надо согласиться с теми, кто бьет тревогу.

От депопуляционных трендов сейчас страдает весь европейский континент

Начинать решать проблему вынужденных мигрантов нужно уже сейчас. В публичной плоскости дискуссия обсуждается в нескольких измерениях. Первый: создание дополнительных выгод для возврата — щедрые выплаты из госбюджета или налоговые льготы возвращающимся. Однако такое решение — явная утопия. Оно также поднимает целый спектр вопросов социального равенства для тех, кто оставался в Украине.

Второе: улучшение качества жизни. Обычно обсуждается необходимость снизить налоговую нагрузку и повысить качество образования, медицины и социального обеспечения. Но большинство становилось мигрантами не из-за высоких налогов или низкого качества госуслуг. Основная причина — безопасность в широком ее понимании. Кроме того, первые результаты решения этих вопросов можно будет ощутить только через некоторое время.

Третий: создание государства мечты. Обычно перечисляются реформы: от главенства права до демонополизации. Все это верно. Однако, кроме вопроса времени, как и в случае улучшения качества жизни, здесь сама постановка задачи заходит в тупик, потому что сводится к проблеме первичности курицы или яйца. Кто будет такие реформы делать, если значительная часть общества, активная и образованная, находится вне страны?

Задание нужно сузить. Для многих граждан миграция была вынужденной. И они готовы вернуться, имея хотя бы минимальные преимущества Украины. Для этого необходимо выполнить несколько условий: нужные и достаточные.

Необходимые условия: физическая безопасность и экономическая устойчивость. Первое условие, конечно, обеспечивается успехами ВСУ, но не только. Украина не замерзла этой зимой, и за это также нужно благодарить креативность и неутомимость энергетиков. Такой опыт устойчивости, вероятно, будет стимулировать рост возвращений наших граждан уже этой весной. Второе условие обеспечивается действиями экономического блока правительства и НБУ. То, что в Украине устойчивая экономика, стабильная ситуация на валютном рынке, а инфляция снижается, — достаточно существенный аргумент не бояться резкого обвала собственных доходов сразу после возвращения.

Достаточные условия: перспективы улучшения уровня жизни. Прежде всего, это план восстановления. Его параметры нужно наработать и озвучить еще до победы. С ним связаны как возможности трудоустройства, так и реализация предпринимательских возможностей. Существенной должна стать роль регионов, которые должны конкурировать за рабочую силу.

Для многих граждан сдерживающим фактором возвращения является неналаженный образовательный процесс для детей. Повышение качества образования — длительный процесс, но и в нем должны просматриваться перспективы.

Что касается вопросов в непосредственной компетенции НБУ, то это обеспечение низкой и стабильной инфляции после войны, а также либерализация валютного рынка и движения капитала. Свобода и безопасность, в частности, распоряжение собственными средствами, — не только залог стимулирования предпринимательства, но и конкурентное преимущество для выбора места жительства.

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