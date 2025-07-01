Тревожная тенденция среди украинцев

Среди опрошенных 41% граждан считают, что страна движется к авторитаризму. Зато 50% — что к демократии и большей демократичности.

КМИСу можно доверять если говорить о выборке, методологии и так далее. Но я вот думал — а как бы я ответил на этот вопрос. И у меня нет однозначного ответа. Потому что если говорить о перспективе, о том, что мы ведем переговоры о вступлении в ЕС, каким будет влияние общества после завершения войны и так далее, то я думаю, что страна движется к демократии. А если говорить об этих тенденциях, которые мы сейчас видим на властных ступенях, то можно сказать, что и к авторитаризму. Есть такое. Так что я бы сказал, что это достаточно тревожный отчет, что 40% считает, что страна движется к авторитаризму.

В целом я бы сказал, что были недавние опросы и Центра Разумкова, и ранее делали мы — Фонд Демократические инициативы. И украинцы продолжают считать во время войны, что примерно 64%, что демократия является лучшим устройством для Украины. И только где-то 12−14% говорят, что в определенных случаях может быть авторитаризм. То есть украинцы, безусловно, больше хотят демократии. Но этот результат, который показал данный опрос, заставляет задуматься.

Причем что еще важно в этом опросе, что КМИС пытался проследить зависимость также от того, кто склоняется к какому мнению и в территориальных вопросах территориальных уступок. Среди тех, кто считает, что страна больше движется к авторитаризму, практически 30% готовы признать, что оккупированные территории являются частью России. И они могут даже считать, что украинской армии надо оставить неоккупированные территории Херсонщины и Запорожской области. А это уже достаточно тревожно, потому что это, фактически, является российскими требованиями. И это свидетельствует о том, что среди тех, кто говорит, что страна движется в сторону авторитаризма, есть часть и тех, которые имеют капитулянтские настроения, честно говоря. Это, кстати, в КМИС тоже отметили в комментариях. Вот мне кажется такой интересный момент. Потому что мы привыкли так, что те, кто говорят об авторитаризме, это патриоты, это демократы, это те люди, которые критикуют негативные тенденции, которые есть во власти. А вот оказывается, что среди этих людей треть готова к признанию требований России.

КМИС, как правило, где дает еще третий вопрос: можно ли признавать оккупацию де-факто, без де-юре. И здесь, конечно, половина опрошенных в целом, говорит, что это можно признавать. То есть, скорее, это принятие реалий. Потому что мы понимаем, что на данный момент мы не можем деоккупировать эти территории. И поэтому, если мы говорим о перемирии, которое тоже неизвестно, когда будет, то очевидно, что линия разграничения будет проходить по линии фронта. Разве что получим дополнительное оружие, США введут мощные санкции против России. Но тот, вышеупомянутый ответ — признание реалий. А тревожит ответ, что можно идти на требования, которые Россия выдвигает. Это явно опасная тенденция. Хотя таких людей среди украинцев все равно меньше.

Ограничения во время военного положения я не вкладываю в понятие авторитаризм. И это не касается авторитаризма. Но в этом опросе среди тех людей, которые считают, что Украина движется к авторитаризму, задали вопрос, почему они так считают. И на первое место вышло 18% — это ограничение свободы СМИ, а еще 14% — это концентрация власти в целом, в частности президентом и его командой. А невозможность выехать за границу мужчинам только 4% считают, что это является признаком того, что Украина движется к авторитаризму. Деятельность ТЦК мобилизация — назвали 12%, все-таки это меньше, то есть подавляющее большинство украинцев не ассоциируется с авторитаризмом. Кстати, отсутствие выборов — только 4%. То есть люди понимают, почему мы не можем проводить выборы именно сейчас.

