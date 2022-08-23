Голос Ирины Бекешкиной. Что показал новый соцопрос об украинцах
Украинцы не дадут индульгенции на монополизацию власти. Однако остаются ли риски?
«Я далека от мысли, что голос народа — голос Божий, но его, безусловно, надо знать. И иногда он бывает решающим». Так говорила легендарная социолог, директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, вошедшая в список 100 великих украинцев всех времен (по версии НВ). Подробнее об Ирине Бекешкине, ее публицистике, красочных афоризмах, беспощадной борьбе с манипуляторами от социологии (которых она метко называла «рога и копыта»), о высоких профессиональных стандартах журналистики («должна быть свобода слова, а не свобода проплаченной дезинформации») — в книге «Ирина Бекешкина: Пока мы живы…»
Так что хорошо, что наша власть учитывает данные опросов. Но иногда на самом высоком уровне хотят увидеть то, что очень хочется увидеть. После публикации июльского опроса КМИС и ОПОРЫ с вопросом, который показал, что украинцы готовы во время войны отдать часть свобод власти, меня буквально бомбили журналисты, в частности, зарубежные, действительно ли украинцы становятся авторитарными. Поэтому нам, в «Деминициативах», было интересно, подтвердит ли наш августовский опрос «лицом к лицу» (совместно с социологической службой Центра Разумкова), ведь мы задавали вопрос шире, в мировоззренческом плане. И оказалось, что украинцы предпочитают именно свободы.
Война и демократия
С начала российского полномасштабного вторжения запрос на демократию и ее приоритетность вырос гораздо больше, чем на «сильную руку». Для 64% респондентов демократия является самым желанным типом государственного устройства для Украины. Только для 14% «при определенных обстоятельствах автократия может быть лучше, чем демократия», и еще для 13% не имеет значения, каков тип режима. Такие показатели поддержки демократии самые высокие за многие годы наблюдений: до 2014 года приоритетность демократии поддерживали менее 50%, после Революции Достоинства этот показатель вырос до 54%, но только после начала большой войны он превысил 60%.
Так что «к диктатуре мы не склонны. Когда делали исследование ценностей населения, на первом месте — всегда свобода. А вот законопослушность — традиционно в конце списка».
Война, очевидно, будет способствовать преодолению иллюзий и самоорганизации общества
«Украина является уникальным кентавром, где высокий уровень свободы сочетается с высоким уровнем коррупции и беззакония. Сейчас Украина — это плюс свобода, минус закон. Дальше возможны два пути: добавить к свободе закон и стать демократической страной или отнять у страны свободу и стать авторитарным государством».
В настоящее время, во время войны, 58% украинцев считают, что несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем все законы и дискуссии. До большой войны показатель поддержки «сильной руки» не превышал 55%. Однако такой рост существенно меньше, чем увеличение поддержки демократии. Следует отметить и то, что самые высокие показатели поддержки «сильной руки» были зафиксированы еще в конце «нулевых» и составляли около 75%. Это было время, когда «снова призрак бродит по просторам бывшего Союза — на этот раз призрак авторитаризма». Но в Украине это не удалось: «Я хочу напомнить, что и в Революции Достоинства, и в Оранжевой революции вообще участвовало 15%, и этого было достаточно».
Остаются ли риски? Да. В условной дихотомии «свободы» или «достатка» украинское общество остается разделенным. 31% респондентов в обмен на собственное благосостояние готовы уступить государству долю своих прав и гражданских свобод. Однако более 47% ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы испытывать определенные материальные трудности.
Что нас объединяет?
Более 90% украинцев гордятся своим гражданством. Это самый высокий показатель за все время социологического мониторинга.
Вера в победу в войне — это то, что больше всего объединяет украинское общество.
Кроме того, 37% опрошенных считают, что за годы существования независимой Украины было больше положительного, чем негативного. 40,5% говорят, что положительного и отрицательного было примерно поровну, а 15%, что отрицательного было больше. Несмотря на войну, доля положительных оценок является самой высокой за время наблюдений. Младшие респонденты, как правило, более оптимистичны в своих оценках истории независимой Украины.
Победа и что за ней
Более 90% опрошенных верят в победу Украины в этой войне. При этом лишь 9% сочтут победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, 7,5% — восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года.
Таким образом, как бы этого ни хотели разные «путинферштееры» на Западе, и сам Путин, начавший войну на истребление украинских городов и сел, украинцы не ощущают вроде бы естественный в этих условиях зов: «пусть будет, как будет, лишь бы завершить войну на любых условиях». Напротив, украинцы мобилизуются. Ирина Бекешкина говорила, что она сформулировала феномен, противоречащий всем законам физики, но отвечающий законам психологии: «Феномен консервной банки. Когда тебе тяжело, сил идти уже нет и ты проклинаешь все на свете — возьми у товарища консервную банку и положи в свой рюкзак. Ты сразу почувствуешь себя сильным и могучим, тем, на кого идущий рядом может положиться. Это противоречит всем законам физики, но отвечает законам психологии. И в жизни — так же. Если тебе плохо, возьми чью-то „банку“. Помоги тому, кому еще труднее».
Несмотря на войну, украинцы в основном положительно думают о будущем Украины. Раньше было не так: «Украинцы — нация крайностей. У нас же если не „перемога“, значит „зрада“. Украинцы плохо воспринимают промежуточные этапы и меры. Им нужно все и сразу, или пусть кто-то другой все и сразу»
«Мы вроде бы несчастные и бедные, нам ничего не удается, очень любим жаловаться. А смотрим на наше исследование «Счастливы ли вы?», отвечают: еще как!». Но это касалось себя самих, а не судьбы страны, которая, по мнению украинцев, по непродолжительным периодам после выборов «двигалась в неправильном направлении». А теперь ситуация изменилась: надежда является самым распространенным ощущением в мыслях о будущем Украины — ее ощущают 65,5% респондентов.
Ирина Бекешкина предостерегала: «Люди до сих пор верят, что найдется какой-нибудь волшебник (к счастью, уже не москаль-волшебник) и у нас все изменится. Закончится эпоха бедности, наступит мир — и все произойдет уже и немедленно. А когда они разочаровываются, то начинают искать других волшебников».
Война, очевидно, будет способствовать преодолению иллюзий и самоорганизации общества. «Активные граждане, стремящиеся к переменам, должны идти в политику, в госструктуры. В последнее время противники такого подхода используют „аргумент огурцов“: мол, даже свежий огурец, попадая в рассол с солеными огурцами, становится соленым. А я на это говорю: „А почему вы думаете, что люди — это огурцы“? Итак, „лупайте сю скалу!“ А у нас и выхода другого нет, если мы хотим идти вперед».
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