Чего только не видел Рим за свою историю: триумфы полководцев, жестокость императоров, разврат патрициев, величие художественной фантазии и глубину философской мысли, разруху и упадок после захвата вестготами и вандалами и еще десятки, сотни и тысячи событий и явлений, которые являются бесценным достоянием истории человечества. Единственное, чего Рим еще не видел никогда — это такой мощной делегации из Украины — несокрушимую смесь министров, депутатов, активистов, представителей ОП во главе с самим президентом, которые все вместе приехали на Конференцию по восстановлению Украины (URC), чтобы попросить денег у Запада или, если политкорректно, — привлечь инвестиции на восстановление разрушенной экономики. При открытии, в первый день, очередь на вход стояла на несколько сотен метров, двигалась очень медленно и в течение долгого «дежурства» под палящим солнцем оптимисты шутили, что это очередь из будущих инвесторов, а пессимисты — что в мавзолей умершей украинской экономики. Но, разве есть вещи, которые могут остановить настоящего украинского отстройщика, когда нужны деньги? И мужественно терпеть и преодолеют что угодно: и долгую дорогу в Рим, и пребывание на чужбине, и жару, и очереди, все на свете — потому что это и есть борьба, благородное дело, ради которого делегаты готовы на все, тем более, что сейчас Украине деньги нужны как никогда. Хотя, будем откровенны, — это «как никогда» у нас почему-то никогда не заканчивается.

О чем мы говорили?