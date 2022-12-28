Февраль изменил все. Как поляки относятся к украинцам и Зеленскому 28 декабря, 19:13 Эксклюзив НВ

После войны альянс между Польшей и Украиной будет очень крепким

Война в Украине изменила Польшу сильно, мы ведь тесно связанные между собой пограничные страны. Обеим нашим странам угрожает Россия. Понятно, что угрозы для Польши не сравнимы с теми, что приходится испытывать Украине сейчас. Вы боретесь не только за свою безопасность, но и за безопасность Польши, и я надеюсь, что поляки тоже это понимают или им следует это понять.

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Гостеприимство, которое проявляют поляки в отношении украинцев начиная с февраля этого года, во многом исходит из страха, что мы, поляки, будем следующие, мы можем оказаться в такой же ситуации. Но этот урок, что мы нужны друг другу и, возможно, будем нужны друг другу теперь навсегда, очень важное последствие для нашего дальнейшего будущего, которое точно не будет построено на страхе.

Я думаю, после войны альянс между Польшей и Украиной будет очень крепким. Возможно, однажды и Беларусь окажется способной скинуть свой авторитарный режим. Демократическая и свободная Беларусь могла бы стать естественным нашим партнером в этом альянсе, как и страны Балтии — все мы должны создать сильную оборонную систему. Если мы хотим быть свободными, мы должны усилить и реконструировать безопасность наших стран, помочь Украине восстановиться.

Война изменила также многое внутри польского общества. На этапе пандемии поляки утратили чувство предсказуемости жизни, а тут произошла еще и война. Оба эти опыта шокировали поляков и изменили их мышление, видение будущего, ценности и, как следствие, политические ожидания.