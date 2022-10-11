Жить, чтобы делиться. Или делиться, чтобы выжить? 11 октября, 15:40 Эксклюзив НВ

Как война доказала, что украинцы — нация бойцов и благотворителей

Ген благотворительности в нашем ДНК до сих пор не найден, и я уверена, что этого никогда не произойдет. Нет людей, с рождения склонных отдавать другим. Когда мы растем, желание или нежелание делиться у нас воспитывает среда. Различные культуры творят расхожее отношение к филантропии.

Видео дня

The World Given Index в 2021 году самыми щедрыми нациями называл Индонезию, где добросовестно придерживаются обязанности распределять исламский налог на имущество «закят» среди бедных, а также Кению и Нигерию. Меньше всего пожертвования были свойственны жителям Японии, Португалии, Бельгии. То есть щедрость не коррелирует с состоянием населения, а определяется местной культурой.

Украина в прошлом году была на 20-й позиции в списке между США и Южной Африкой. По данным социологической компании Gallup, 66% украинцев помогали незнакомцам, 43% выделяли благотворительным организациям деньги, 19% — свое время в роли волонтеров.

Затем началась война. И украинцы, которых вражеская пропаганда много лет рисовала не слишком умными провинциалами, вдруг оказались воинами, готовыми голыми руками останавливать танки. А также нацией благотворителей. Через год мы поднялись на десятую строчку The World Given Index, продемонстрировав миру несокрушимую силу нашего гражданского общества. И сегодня Украина — единственная европейская страна, занимающая место в топ-10 самых щедрых наций мира. Просто осознайте: еще в 2010 году в этом рейтинге мы занимали 152-ю позицию — третью с конца над Бурунди и Мадагаскаром.

Украина — единственная европейская страна, входящая в топ-10 самых щедрых наций мира

Исследователи считают, что среди причин такого прорыва — социально-экономический рост страны, культурные сдвиги, внедрение новых, более креативных способов благотворительной деятельности. Мы же уверены, что этот невероятный путь в течение 12 лет удалось преодолеть благодаря укреплению фондов, совершенствованию инструментов и форматов работы, воплощению стратегии по распространению культуры благотворительности.

Последний пункт действительно дает наибольший эффект, потому что накладывается на базовые характеристики украинской идентичности. Если в 2019 году к благотворительности приобщались 60% украинцев, в 2021-м уже 67%. На фоне войны благотворителями стали уже 86% жителей Украины. Это результаты недавнего исследования «Благотворительность во время войны», которую провел Zagoriy Foundation вместе с «Социоинформ».

Выводы однозначны: люди видят острую потребность в помощи и готовы ее оказать. Средний благотворительный взнос в 2022 году вырос в девять раз по сравнению с прошлым годом. Также выросло количество волонтеров. Если в 2021 году этим системно занимались 5%, то сейчас волонтеры — это треть украинцев.

Конечно, после победы мы будем наблюдать некоторый откат показателей. Все же война — это кризисные условия. Впрочем, любой кризис заставляет человека демонстрировать свою истинную суть. И оказалось, что суть украинцев как нации — защищать свое и помогать друг другу.

Исследование Zagoriy Foundation вместе и «Социоинформ» выявило: сочувствие и осознание, что в беде может оказаться кто-то из нас, остаются главными мотивационными факторами благотворительности. Появились и новые — чувство патриотизма, стремление приобщиться к решению важных проблем, осознание долга перед обществом.

Могу предположить, что склонность к благотворительности, взаимной поддержке, коллективной заботе о социально важных институтах свойственна нациям, постоянно находящимся под угрозой. Не имея сильного государства или живя в окружении врагов, людям подсознательно хочется сплачиваться. Именно в таких условиях Украина находится значительную часть истории.

В разодранной княжескими дрязгами Руси Владимир Мономах завещал сыновьям не оставлять больных без помощи. Многие столетия спустя в наших землях за частные средства содержались монастыри, сочетавшие функции школ, приютов, больниц, типографий. Правители наших земель, полководцы и магнаты, хорошие и не очень — все они жертвовали на общую церковь, образование, книгопечатание, поддержку слабых. Ибо видели в филантропии действенный способ повысить шансы своего народа на выживание.

Не забывайте, что без меценатов было бы невозможно возникновение украинской литературы и театра, а значит, было бы подвергнуто сомнению формирование нации. Они поддерживали писателей и художников, во времена преследований языка финансировали издание журналов и газет на украинском, создавали частные коллекции и публичные музеи. Без преувеличения, вся украинская культура основывается на филантропии. Эффект продуманных и щедрых пожертвований Острожских, Галаганов, Симиренко, Терещенко можно видеть до сих пор в архитектуре, в произведениях искусства.

В 2013—2014 годах мы и весь мир узнали, что к благотворительности готовы миллионы украинцев, не только миллионеры. На Майдане и во время войны на востоке мы показали пример массового волонтерства, спася демократию и независимость. Совершенно незаурядные люди, которых почему-то принято называть рядовыми гражданами, почувствовали свою силу. С этого момента начался тренд на самоорганизацию и оживление благотворительности в разных сферах. Полномасштабное вторжение России лишь дало возможность раскрыться этому тренду в полную силу. Поэтому в современной Украине пословица «Моя хата с краю, ничего не знаю» кажется чем-то совсем чужим, оскорбительным, ложным.

С 2015 года мы в Zagoriy Foundation многое поддерживали художественные инициативы, защиту исторического наследия, продолжаем помогать образованию, но в последние годы стараемся как можно больше ресурсов сосредоточить на развитии культуры благотворительности. Знаем, что помогать другим — неотделимая часть украинской идентичности. Надо только дать ей ориентиры. Показать, куда, как и по каким принципам направлять усилия, чтобы помощь приносила больше пользы.

Как видим, эта работа не напрасна. Традиции меценатства возрождаются и поддерживаются людьми, никогда не считавшими себя меценатами. Они просто делятся, просто беспокоятся, просто спасают. Большую силу благотворительным проектам дают малые дела миллионов украинцев. И после войны, когда придет время восстанавливать страну, учить детей и строить, эти традиции, как и украинская нация, будут только укрепляться.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ