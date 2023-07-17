Должен ли кто-то и что-то Украине 17 июля, 09:58

Всю неделю украинское информпространство полно обид и праведного гнева. Обид на друзей. Но радует это врагов

Причем обида на коллективный Запад, который нам должен, но не делает того, что хотят украинцы, идет очень часто даже не от будущих евроскептиков, которые будут саботировать нашу интеграцию в ЕС, и не от агентов Москвы, а от лидеров общественного мнения, которые всегда считались ориентированными на цивилизованный мир. И этому аплодируют в Кремле. И удивленно смотрят на это в Лондоне и Вашингтоне, хотя там и сохраняют взвешенность и дипломатичность в публичной плоскости. Потому что ведут себя как взрослые.

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Так должен ли кто-то что-то Украине? Нет. Должна ли Украина быть благодарна? Да, конечно, должна. Мы на 90% сейчас воюем западным оружием. И экономически выживаем благодаря западной финансовой помощи. Трудно представить, где бы сейчас проходила линия фронта без поддержки Запада. И какой уровень обнищания был бы у украинского населения. Какой был бы курс гривни. Мы бы не спорили, дойдет ли когда-то гривня до 40, а скорее стояли бы в очереди в обменник, чтобы купить хоть какой-то помятый доллар за 400.

Это надо признавать. И Запад, коллективный Запад, делает это по собственной доброй воле. Мы можем сколько угодно рассказывать в Лондоне и Брюсселе, что мы воюем за западные ценности, и это будет правда. Но чувствовал бы Запад физическую угрозу от Путина? Вряд ли. Так что мы воюем за западные ценности в Украине для себя. Чтобы не пустить сюда русский мир. А не для того, чтобы он не дошел до Парижа. Так мы решаем собственную проблему, а не помогаем Западу. И Запад помогает, испытывая симпатию к нам.

Да, именно украинцы гибнут и страдают на этой войне. Но ведь Путин и напал на украинцев! Путин напал на Украину и поэтому его нападение — наша проблема. Не проблема французов или британцев.

Для Украины эта поддержка — это вопрос выживания

Мы можем сколько угодно говорить, что после Украины Путин пошел бы на страны Балтии, и это звучит ярко, но не надо становиться жертвами собственной пропаганды. Путин нападает на слабых. И он видел Украину слабой. И он вряд ли решился бы напасть на НАТО. Путин хотел восстановить империю и для этого ему была нужна Украина. А представляла ли бы потом эта империя угрозу для Польши и Германии, это уже другой вопрос с совсем не очевидным ответом. И это очень гипотетический разговор, который вряд ли может привести к принятию в настоящем значимых решений.

Запад нам ничего не должен. Даже после Будапештского меморандума, который почему-то продолжают вспоминать. Хоть юридически это абсолютно ничтожный документ. И морально вряд ли на Западе кто-то чувствует вину за то, что забрал ядерное оружие у страны, где царит хаос и которая не может себе этого финансово позволить. Это как забрать пистолет из комнаты, где сидят маленькие дети. Даже если через 10 лет туда придет преступник, вы не будете винить себя за то, что тогда не оставили оружие детям.

Запад помогает Украине и украинцам по собственной доброй воле. Гораздо больше, чем помогает другим странам. А украинские беженцы вряд ли чувствуют себя в Европе так, как те же сирийцы. Пока сирийцы или африканцы живут в лагерях, в которые даже заходить страшно, украинцам отдают пятизвездочные отели в Ирландии и принимают в домах как дальних родственников по всей Британии. И это надо воспринимать как должное?

Похоже, такой уровень помощи мы стали воспринимать как должное. Воспринимать как должное финансирование, оружие, приглашение в ЕС. Все то, что Запад делает по собственной доброй воле, увидев в нас своих, а не из какого-то расчета. Только переориентация ЕС с российского газа стоила ему $700 млрд. И очень мало именно экономических причин было это делать.

Да, мы становимся полигоном для западного оружия. Но для нас это за счастье. Потому что альтернатива — отсутствие оружия. Потому что мы можем позволить себе соревноваться на истощение с Россией только потому, что за нами стоит коллективный Запад, экономика которого в 10 раз мощнее российской. И именно поэтому жалуются и ноют российские генералы.

Мы воспринимаем как данность помощь и начинаем требовать еще большего. Как будто нам все должны. Мы хотим, чтобы американцы рискнули и пошли на эскалацию с Россией, рискнув втянуть мир в ядерную войну. Да, эта вероятность не будет стопроцентной, но даже 10% вероятности делает этот шаг неприемлемым. Но мы громко требуем, апеллируя к нашим проблемам. Которые почему-то просто обязаны решать американцы.

Это для Украины уровень десятипроцентной вероятности ядерной угрозы не страшен, потому что у нас и так война. Но такой войны нет в Миссури или Калифорнии. В Бостоне или Майами. Так с какого перепугу они там должны ставить свою жизнь под угрозу? Из солидарности с нами? Потому что что-то должны украинцам? Американцы могут сочувствовать судьбе украинского ребенка, который живет в войне, но это не значит, что они тогда должны рискнуть жизнью собственных детей. Очень странно ждать от них именно таких шагов.

Вся помощь Запада идет от доброй воли. Которой могло и не быть. Да, при адвокации на Западе мы должны говорить, что это очень выгодная инвестиция. Что тратя мизер, США нашими руками прибивают Россию и отбивают желание Китая нападать на Тайвань. Но любая инвестиция, это о соотношении риска и доходности. И пока риски для Штатов минимальные, мизерные, эта инвестиция выглядит привлекательной. Но не требуйте тогда поднимать риски, потому что тогда инвестиция уже становится очень неинтересной и неоправданной. И это подрывает такие замечательные наши же аргументы. Разрушает логику.

И да, не путаем причины и следствия. Запад решил поддержать Украину, и это ударило по России. Но это не Запад решил ударить по России и поэтому спровоцировал Путина на нападение, чтобы через поддержку Украины ослаблять Москву. Не путайте. Первый тезис — это реальность. А второй — это теория заговора из российской пропаганды.

Мы должны пропагандировать на Западе поддержку Украины. Но не имеем права сами становиться жертвами собственной пропаганды. Чтобы повторить путь Путина, который так часто повторял, что Украины нет и она слабая, что сам в это поверил.

Для Запада поддержка Украины — это добрая воля и проявление солидарности. Проявление тех самых ценностей, за которые мы и воюем. Для Украины эта поддержка — это вопрос выживания.

И нам точно никто ничего не должен. И когда кто-то по доброй воле помогает тебе, то худшая вещь — садиться ему на голову и воспринимать помощь как данность. Нам очень повезло, что западные ценности оказались не пустым звуком.

Когда мы просим помощи на Западе, мы должны апеллировать к общим ценностям. И это должно стать аргументом. Для помощи. Но это не может быть аргументом для наших обид. Обид ребенка, который очень что-то хочет и требует, думая, что именно он и его интересы являются центром вселенной. Но мы взрослые и должны знать, что это неправда.

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