Наш украинский стакан наполовину полон
Объединенность, которая была в первые недели полномасштабного вторжения, никуда не исчезла
Американцы и, конечно, россияне, постоянно настаивают, что, мол, нужен компромисс по Донбассу. Но согласно недавнему опросу КМИС, граждане Украины не готовы ни на какие компромиссы по Донбассу. Я не являюсь политическим экспертом. Мое мнение очень частное и субъективное, как гражданина Украины, который любит читать исторические книги, который в этой стране прожил уже 52 года. Поэтому мне кажется, что это патовая ситуация.
Одни называют это смелым политическим решением, я бы это назвал непопулярным решением. Потому что любое смелое политическое решение, как правило, бывает непопулярным, оно вызывает огромную критику. Оно предполагает, что глава государства берет на себя ответственность. Соответственно, все претензии к нему.
Это не совсем, пожалуй, честно. Потому что в нашей ситуации все-таки ответственность должна быть общая. Но так оно обычно в этом мире происходит. Соответственно, есть желание президента говорить об условном референдуме. Это тоже перекладывание ответственности на общество. Я думаю, сейчас ведутся такие торги, кто, собственно, будет отвечать за эти решения, которые будут приниматься, и которые вряд ли всем понравятся. Будет много недовольных.
Какое бы решение сейчас не было принято, это соглашение никому не понравится. Причем я предполагаю, оно не понравится ни Украине, ни России.