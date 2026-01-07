Экзамен на устойчивость сдан. К чему готовы украинцы

В прошлом году Украина сдавала один из самых тяжелых экзаменов за всю свою новейшую историю — экзамен на устойчивость

Это был долгий, изнурительный экзамен на способность жить и бороться в условиях неопределенности, постоянного давления и эмоциональных качелей. Будет ли быстрый мир? Можно ли «поставить войну на паузу»?

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Эти вопросы стали частью повседневной жизни, они проникали в разговоры на кухнях, в ленты новостей и даже фронтовые блиндажи. Конечно, каждый нормальный человек хочет мира. Каждый воин хочет вернуться к гражданской жизни — к семье, к тишине, к простым радостям, которые война превратила в роскошь.

Здесь возникло ключевое испытание — не только для фронта, но и для тыла. Готово ли украинское общество стоять долго: жить под обстрелами, без иллюзий быстрых решений, без фальшивых компромиссов? Не сломают ли нас ни ракеты, ни «дипломатические соблазны», ни усталость?

Сегодня мы имеем ответ — четкий, холодный, подтвержденный языком цифр. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 74% украинцев отвергают «план мира», который бы, среди прочего, предусматривал отвод войск, ограничение армии и не содержал реальных гарантий безопасности. Итак, большинство наших граждан готовы терпеть трудности, но не собираются уступать суверенитет. Это круто. Это не просто общественная эмоция, а осознанная позиция.

Большинство наших граждан готовы терпеть трудности

Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха констатирует, что украинцы стали более выносливыми и реалистичными. Он приводит следующие цифры: 42% готовы терпеть любое время, еще 37% — ограниченное. То есть три четверти общества сознательно выбирают путь сопротивления. Социолог обращает внимание на то, что в течение 2023−24 годов «депрессивные настроения» росли, но во второй половине 2025-го тенденция другая: падение настроений остановилось. Можно сказать, что общество стабилизировалось.

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Социологи фиксируют еще одну важную вещь: более половины украинцев находится в пределах психологической нормы. Это то, что называется резильентность — способность адаптироваться, держать удар и не терять веру в будущее. Более того: представления об Украине через десять лет даже улучшились.

Устойчивость проявляется не только в настроениях, но и в экономике. ВВП страны вырос примерно на 2%. По данным Института экономических исследований и политических консультаций, в течение года энергетическая инфраструктура подверглась более 4,5 тысячи атак, несмотря на это были запущены новые мощности, развиваются системы накопления энергии.

Общество держится. Экономика держится. Энергетика работает. Военные технологии совершенствуются. В Силах обороны Украины масштабируется успешный опыт. Враг ничего не может с этим сделать. За четыре года противник потратил ресурсы, которые накапливал десятилетиями, потерял на поле боя более миллиона «единиц личного состава», проиграл все битвы за областные центры, не достиг ни одной стратегической цели. А главное — не сломал нас.

Экзамен на стойкость сдан. Четыре года империя зла не может нас победить — и не сможет. В этом противостоянии империя рано или поздно посыплется. Работаем дальше. Слава Украине!

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Текст опубликован с разрешения автора