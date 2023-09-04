Коллективная система безопасности, или Как выжить в новой реальности 4 сентября, 20:13 NV Премиум

Так же как большие волонтерские сборы для помощи Силам обороны состоят из сотен тысяч донатов, наша коллективная безопасность будущего должна состоять из взносов каждого гражданина

Впервые напечатано в журнале NV за август 2023 года. Републикация запрещена

На десятом году войны пришло время осознать: Россия — постоянная экзистенциальная угроза для Украины. Строить систему безопасности на ближайшие десятилетия стоит уже сейчас и с учетом нашей реальности. Новая архитектура безопасности Украины — это мозаика из многих составляющих: военная, экономическая, правовая и подготовка гражданского населения к вызовам войны текущей, а также любой возможной другой.

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Так же, как волонтерские сборы для помощи Силам обороны состоят из сотен тысяч донатов, наша коллективная безопасность должна состоять из взносов каждого гражданина.

Основа коллективной безопасности — повышение готовности общества реагировать на вызовы. В новой реальности каждый украинец и каждая украинка должны иметь две специальности — гражданскую и военную, уметь применить оружие, оказывать медицинскую помощь и знать, что делать во время обстрелов и в оккупации.

Наш фонд начал работать над этим еще в июле прошлого года. Мы создали инструмент получения новых знаний и навыков, чтобы чувствовать себя увереннее и понимать, как действовать в случае угроз безопасности со стороны придурковатого соседа. Проект Центры готовности гражданских — готовая модель обучения с теоретическими и практическими курсами. Она хорошо показала себя, работая почти в 40 городах из 17 областей по всей Украине.

Среди базовых курсов: подготовка к мобилизации, основы стрелкового и гранатометного дела, домедицинская помощь, военная связь, пилотирование коптеров и знания по фортификации. Также даем навыки, актуальные в ситуации угроз со стороны врага, например, минно-взрывная безопасность или поведение под артиллерийским обстрелом. Отдельное направление — психологические тренинги, как общаться с военными и ветеранами, что делать, попав в плен. Кроме того, активно работаем в области OSINT (разведка на основе открытых источников) и противодействия ИПСО (информационно-психологическая операция).

Мы должны быть всегда готовы

Мы должны быть всегда готовы. И речь не о милитаризации общества, а о вполне обоснованной необходимости быть готовыми для всех украинцев. Ты можешь быть риелтором и уметь применять гранатомет, ты можешь работать в IT и параллельно иметь навыки оказания домедицинской помощи. Сегмент постоянного обучения, подготовки гражданских людей к жизни в стране в условиях военных рисков должен стать фундаментом для всех компонентов архитектуры безопасности Украины будущего.

Гарантии военной безопасности Украине дает только членство в НАТО. Сегодня это единственный предохранитель военным угрозам после этой войны. Украина уже имела печальный опыт, когда мы получили гарантии на бумаге, которые не выдержали испытания реальностью ни в 2014-м, ни в 2022-м.

Наше соответствие стандартам Североатлантического альянса уже достигло достаточно высокого уровня, чтобы мы имели право задавать вопрос не «при каких условиях», а «когда». И это движение уже необратимо.

Уровень интеграции Украины, которая не является страной — членом НАТО, сейчас беспрецедентный — на уровне коммуникации, на уровне вооружения и практик, которые мы теперь применяем.

Альянс должен стать еще и возможностью трудоустройства наших военных. У нас миллионное войско с уникальным опытом — идеальный инструмент сближения и интеграции в НАТО в виде совместных учений и других форматов.

Постоянная угроза со стороны соседней страны требует рационального использования ресурсов. Должен быть проведен полный аудит оборонно-промышленного комплекса по простому принципу: покупаем не то, что есть, а то, что действительно необходимо армии. Кроме того, реформа оборонной сферы не сможет состояться без реформы закупок и обеспечения их большей прозрачности.

Послевоенная украинская экономика должна стать максимально открытой для мирового бизнеса и современных технологий. Желание иностранных инвесторов локализовать в Украине производство или создать совместное предприятие — сигнал для правительства и местных властей максимально создать условия для этого. Хочет немецкий Rheinmetall открыть завод по производству и ремонту бронетехники в Украине? Давайте дадим такую возможность. Турецкий Baykar открывает фабрику в Украине. Поспособствуем им и всем, кто будет работать на повышение обороноспособности и экономическое развитие нашего государства. Иностранный капитал — дополнительный предохранитель и залог того, что Запад будет помогать нам в случае новой опасности. Здесь бизнес их граждан, за которых они несут ответственность.

А для этого должны позаботиться о правовой безопасности. Равные правила игры для всех создают безопасную среду для бизнеса и инвестиций — как иностранных, так и украинских. Это предусматривает проведение реформы силовых органов и реформы судов, которая, к счастью, продолжается даже во время войны. Доступ к справедливости, децентрализация и борьба с монополиями должны стать ключевыми принципами дальнейшего развития.

Мы платим страшную цену за наше выживание как государства, права для повторения предыдущих ошибок у нас нет.

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