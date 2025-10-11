Пришло время еще одной мобилизации

Ситуация требует беспрецедентной мобилизации коллективного духа Украины, который пока распилен и еще не сказал себе: «Если не мы, то кто?»

Мы являемся свидетелями стремительной, лавинообразной трансформации мира — точнее, не только наблюдаем за ней: мы находимся внутри того мирового ковчега, которым швыряют эти бурные волны изменений. И эти изменения слишком мимолетны, чтобы мы успевали усвоить их. Поэтому мы все меньше чувствуем себя дома в нынешнем мире и все больше ощущаем ностальгию по привычности утраченного «рая». Отсюда и звездный час для всех популистов, обещающих вернуть все привычное и понятное, а главное — достичь этого простыми и радикальными мерами. И жертвами таких интерпретаций MAGA-мантры становятся одна страна за другой.

Человечество устает на глазах.

Украина чувствует это, потому что мерилом этой усталости является уровень и качество помощи, которую мы получаем в нашей борьбе с Московией. А ожидать еще одного чуда от наших невероятных ВСУ не следует: они сделали фантастическую работу, и их усталость вполне оправдана. Сегодня нужна мобилизация тыла, причем того тыла, который еще даже не осознает, что должен открыть второй фронт. Я имею в виду тыл интеллектуальный и духовный. Сегодня завяли и пожелтели все философские учения, политические доктрины и идеологические конструкты. Сегодня недавние духовные рецепты требуют тщательной проверки на эффективность в новых и нестандартных условиях.

Но заметим: моральную устарелость передовой западной военной техники подчеркнули именно разработчики украинских дронов. Потому что именно здесь, в Украине, формируется характер войн ХХІ века (пусть бы эта война была последней!). Поэтому украинцы должны изобрести — да простит меня такое рискованное сравнение — новейшие интеллектуальные и духовные «дроны», которые начнут новое видение мира.

Британский публицист Питер Померанцев справедливо заметил: «Именно благодаря такой концентрации катаклизмов в месте, где сгущается мировое зло, Украина рождает свои антидоты… Украина — это место, где невидимое становится явным». Поэтому задачей украинских интеллектуалов, политических аналитиков и духовных авторитетов является подчеркнуть это невидимое и сделать его явным. И не ждем, когда спасительные решения придут из западных университетов или из западных духовных центров. Они должны родиться из боли и крови украинской плоти — из боли и стона украинской души.

Осознаем ли мы эту задачу именно как must do? И да, и нет. Да, потому что у нас есть блестящие умы, которые умеют уже ловить перо Жар-птицы. Нет, потому что ситуация требует беспрецедентной мобилизации коллективного духа Украины, который пока распилен и еще не сказал себе: «Если не мы, то кто?».

Украине нужны большие дискуссионные академические «тигли», в которых будет «кипеть» интеллектуальная мысль и в конце концов «выбродит» новое и целостное видение мира. Еще в юности я где-то вычитал, что новая идея падает только в хорошо подготовленную почву. Поэтому должны ее вспахать, разрыхлить и запретить.

Украине нужна новая и целостная концепция ее места в меняющемся геополитическом пространстве и ее роли в будущем безопасностном мироустройстве. Для этого также нужны аналитические «тигли», сформированные на межпартийной основе и без электоральных преференций. Украинские политические элиты должны показать миру, что наша страна способна не только принимать помощь, но и предложить новые и нестандартные решения.

Наконец, Украине нужен мощный пророческий голос всех ее Церквей и религиозных общин. Мир не выдержит нынешних нагрузок, если и дальше будет опираться на мешанину презренных ценностей и «выветренных» верований.

Современные вызовы, стоящие перед человечеством, не имеют конфессиональной привязки — они предстали перед человеческим родом как таковым. И развязки их вызревают в огне этой войны. Поэтому духовные мыслители Украины должны почувствовать потребность своей собственной коллективной мобилизации. Если «Украина — это место, где невидимое становится явным» и если стоит задача подчеркнуть то невидимое, то богословы знают, что это именно Господь «видит тайное» (Мф. 6, 4) и «открывает его в огне» (ст. 1Кор. 3, 13). Поэтому и должны они уловить и передать людям то пророческое Господне слово.

Поэтому пришло время той второй мощной мобилизации — и наряду с воинами, действующими в области РЭБ (радиоэлектронной борьбы), должны незримо стать «воины», которые будут действовать в области ДИБ (духовно-интеллектуальной борьбы). Без этого с нынешними вызовами нам в Украине и человечеству в целом не справиться.