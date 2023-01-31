Из-за войны. Как изменится население Украины к 2030 году 31 января, 11:41 Эксклюзив NV

К сожалению, демографические потери Украины в результате войны огромные: это и рост смертности, и снижение рождаемости, и выезд за границу

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена



Характерным признаком новейшего цивилизационного развития являются структурные сдвиги в создании национального богатства — от последней четверти ХХ века, по оценкам Всемирного банка, 60−80% ВВП развитых стран обеспечивает не физический или финансовый, а именно человеческий капитал, то есть решающую роль играет население, его здоровье, образованность, квалификация.



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К сожалению, демографические потери Украины вследствие войны огромные: это и рост смертности, и снижение рождаемости, и выезд за границу.

