Какой будет новая Центральная Европа и найдет ли там свое место Украина? 15 февраля, 16:29

Европа меняется. Французско-германская ось уже не будет работать, как раньше

Материал подготовлен на основе выступления на публичной дискуссии в рамках инициативы Re: Open Ukraine, организованной Институтом Центральноевропейской стратегии

Мы сейчас живем в мире, который настолько непредсказуем и настолько быстро меняется, что никто не скажет вам, что будет через пять лет. Но могу гарантировать — через 10 лет вы мир не узнаете. И в этом контексте важно понять несколько важных вещей.

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Первая ― нам всем, еще даже после ковида, и после войны особенно очень хочется вернуться к жизни, которая была до этого. Это такая психология, это что-то внутри нас, что мы хотим вернуться к чему-то родному, знакомому понятному… Но мы не вернемся. Это первое, в чем я хочу вас разочаровать. Это не значит, что этот новый мир будет хуже. Но он будет другим. Вот я 100% гарантирую.

Вторая — мы всегда чувствовали себя европейцами. Кто меньше, кто больше. Но с войной нас мир стал ощущать европейцами. И это не слоган, это так есть. Когда ты говоришь с поляками или с немцами, можно подумать, что тебе говорят что-то политически корректное. А когда слышишь это от индусов или индонезийцев или даже африканцев (с которыми, кстати, очень трудно общаться, и им очень трудно рассказать, что происходит в Украине) ― это особенно важно. Они еще не понимают, кто мы такие, что такое Украина, но они понимают, что Украина есть и что она принадлежит к Европе. Это — фундаментальный факт.

Нам, украинцам, нужно понять наших соседей

Третий урок, который мы усваиваем, — что Европа сама, в сегодняшнем своем виде, немного на что способна. Без Штатов, без лидерства, без понимания, в частности, военного — ничего не происходит. И это значит, что Европа — такая, какая она существовала — тоже доживает свое и будет перезагружаться. И это также означает, что Центральную Европу уже никто не сможет помыслить без нас. Хотя что такое Центральная Европа — никто до конца не знает.

Европа меняется. Французско-германская ось уже не будет работать, как раньше. Немцы, например, не могут быть частью только старой Европы или новой. И они сейчас не знают, куда себя «прилепить»: есть старая Европа, то есть Западная, есть новая Европа, то есть Центральная (и мы принадлежим к новой Европе), а Германия будет посредине и все будут пытаться перетащить ее к себе.

Немцы сейчас переживают фундаментальный процесс перемен и подходят к дискуссии по основному вопросу: «А что делать дальше с такими странами, как Россия?» Это тоже миссия — и на самом деле мы никогда этой миссии не хотели, но это наша миссия — показать, куда они должны прийти и что это за Европа должна быть в 21 веке.

Французы, например, всегда выступали за образ какого-то будущего Европы в автономном самодостаточном. Очевидно, что никакой самодостаточной Европы в ближайшее время не будет, если она не перезагрузится. Готовы ли французы заранее понять, как перезагружаться? Еще пока нет. Французы попытаются, я думаю, проводить политику, чтобы фактически ничего без них не решалось, но они должны понять, что мир все равно изменился.

Центральная Европа точно будет с Украиной. И с нами она будет совершенно другой, это стопроцентно. Ответа на то, что такое Центральная Европа пока никто не нашел, но люди, которые есть в Центральной Европе, точно больше готовы рисковать. Есть украинцы, которые живут и не знают, что будет завтра — но живут и улыбаются. Есть поляки, словаки, хорваты. Но когда приезжаешь во Францию, скажем, понимаешь, что там все устроено по-другому.

Одна моя брюссельская знакомая сказала, что не поедет в Украину, потому что здесь не будет работать ее страховка. А я говорю, что если ментальность такова, что все в жизни застраховано — то в принципе в этой жизни действительно мало что можно понять. Поэтому Центральная Европа — это более свободные люди. Они готовы рисковать, как мы на самом деле, и мы в этом являемся примером. Это люди, которые готовы не останавливаться.

Я думаю, что Центральная Европа как раз и сделает драйв в европейском будущем. Не Запад, не что-то другое, а именно Центральная Европа. Та Центральная Европа, которая была по вышеградскому формату или какому-то другому — она больше никому не нужна, это все нужно забыть и перерисовать, и перерисовать с нами, с Украиной.

А нам, украинцам, нужно понять наших соседей. А то бывает новости смотришь, что там в Вашингтоне происходит, и люди знают, кто там в Конгрессе. А что в Польше или Румынии — не знает никто. Читал ли кто-то какой-то словацкий роман в последнее время? Слушал ли какую-то румынскую рок-группу? Мы действительно друг друга не знаем, а это знание должно стать ключом к пониманию, что это такое ― Центральная Европа.

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