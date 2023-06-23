Лондон платит, Анкара разочаровывает, а Киев ждет денег 23 июня, 11:50 NV Премиум

В Украине все внимание на этой неделе было приковано к Лондону, куда высадился целый десант из Киева и окрестностей

На рынок пришла фиксация прибыли, что неудивительно на фоне предыдущих недель роста. В результате, за неделю индекс S&P500 потерял около 40 пунктов и откроется в пятницу на отметке в 4381 пункта. Что стало самым большим недельным снижением рынка за три месяца. Инвесторы опять начали переживать о том, что действия Центробанков приведут к рецессии. Особенно с европейской стороны океана. Если в США все обсуждают слова и намеки на будущие слова со стороны ФРС, то в Великобритании всех ошарашило действие. Там Центробанк Англии радикально поднял ставку на 50 б.п., отреагировав на инфляцию, которая никак не хочет успокаиваться. Ситуация с кризисом стоимости жизни, а именно так теперь называют инфляционную беду в Великобритании, намного хуже, чем в ЕС и США, где инфляцию, похоже, укротили. О чем говорят и постоянные забастовки всех кого попало на Туманном Альбионе, который продолжает платить свою цену за Brexit.

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Популизм всегда стоит дорого. И цену за него платят не только на развивающихся рынках, а, как оказывается, даже в таких странах как Великобритания.