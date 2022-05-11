Украина выиграла первую фазу войны 11 мая, 23:17 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 11 мая 2022 года

● Украина выиграла первую фазу войны. Украина выиграла первую фазу войны с РФ, считает Анна Маляр, замминистра обороны. По ее словам, враг не достиг ни одной из поставленных целей и понес тяжелые потери.

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● А еще Маляр пояснила, что отечественное Минобороны делает очень осторожные прогнозы относительно войны с Россией, чтобы не корректировать действия врага.

● Донбасс затормозил Путина. Российское наступление на Донбассе отстает по меньшей мере на две недели от тех временных показателей, на которые рассчитывал кремлевский диктатор Путин по меньшей мере на две недели. Такие данные озвучил официальный представитель Пентагона.

● По словам чиновника американского Минобороны, в Украине задействованы 99 российских батальонно-тактических групп [примерно 100 тыс. человек] и Путин продолжает наращивать силы на Донбассе. Но армия РФ несет потери. Пока не взят даже Мариуполь и в городе продолжаются сражения.

● Мариуполь нельзя деблокировать. Если бы была хоть одна возможность провести деблокаду Мариуполя военным путем, то ее использовали бы, заявила Анна Маляр, замминистра обороны. «ВСУ делают все, что от них зависит, чтобы эту ситуацию исправить», — уточнила она.

● Мариуполь, по словам Маляр, защищают ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и силы Нацполиции. «Мы должны понимать, что эта тема очень чувствительна и каждое слово может быть использовано врагом и навредить нашим защитникам», — подчеркнула замминистра.

● Приказа сдаваться не было. Защитники Мариуполя продолжают оборонять Азовсталь, так как имеют приказ держаться. Об этом в эфире американского Sky News заявил один из защитников завода Илья Самойленко, офицер управления разведки полка Азов.

● «Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предварительный приказ. Это очень важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы», — сказал Самойленко. И уточнил, что число раненых и погибших защитников Мариуполя «очень велико».

● «Наши жизни не значат ничего. Но наша борьба, национальная безопасность Украины означают для нас все», — подчеркнул Самойленко.

● Спасти Азовсталь. Украинские военные продолжают удерживать завод Азовсталь в Мариуполе и призывают мировое сообщество помочь реализовать процедуру extraction для защитников города (предусматривает вывоз воинов в третью страну до конца войны). Соответствующее обращение опубликовал в ФБ командир морпехов Сергей Волынский (Волына).

● «Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру „extraction“ для украинских военных!» — написал морпех. Он подчеркнул, что защитники Мариуполя продолжают бороться с оккупантами, несмотря на критическую ситуацию на Азовстали, где все еще остаются сотни раненых воинов и мирных жителей.

● Призыв к Израилю. Раненый украинский военнослужащий Виталий Барабаш записал видеообращение к Израилю от имени всех евреев, которые находятся в заблокированной Азовстали. «Сейчас мы, находясь здесь, нуждаемся в помощи Израиля в выводе всего военного гарнизона Мариуполя и призываем его спасти», — сказал он.

● Римский шанс? Папа римский Франциск встретился с женами двух офицеров полка Азова, которые сейчас находятся на заводе Азовсталь. Украинки недавно написали понтифику письмо о своих мужьях и получили неожиданное приглашение на встречу. «Будем надеяться, что эта встреча даст нам шанс спасти их жизни», — сказали они.

● Один из лидеров фанатского движения львовских Карпат Богдан Криль погиб, защищая Мариуполь.

● Короткое счастье. Одна из защитниц Мариуполя из полка Азов рассказала, что вышла замуж на осажденном заводе Азовсталь: «Нас поженили в день рождения Азова. Пограничника и азовочку. Просто сделали рапорт. Здесь, под обстрелами и взрывами. Но это был такой счастливый день и счастливое фото…».

● «Андрей [муж] сделал мне на Азовстали кольца из фольги… Они были идеальные», — призналась представительница полка Азов и добавила, что спустя несколько дней потеряла любимого. «Мы успели пожениться. Успели побыть счастливыми. Не успели набыться вместе. Я буду любить тебя вечно, мой Герой», — добавила она.

● Средневековое гетто. До конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тыс. человек, заявил мэр Вадим Бойченко. Он уточнил, что сейчас в некогда полумиллионном городе остается 150−170 тыс. жителей.

● «Оккупанты превратили Мариуполь в средневековое гетто. Так что смертность будет соответствующей. Без лекарств и медицинской помощи, восстановления водоснабжения и исправной канализации в городе вспыхнут эпидемии. Сейчас большая часть населения — старики и больные люди. Без надлежащих условий смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы», — отметил Бойченко.

● Ранее в горсовете рассказали, что с начала войны в Мариуполе погибло более 20 тыс. мирных жителей.

● Враг уничтожает наши города. В Северодонецке (центр украинской Луганщины) 70% домов повреждены, а 30% уже не пригодны для проживания из-за обстрелов со стороны врага. Такую информацию сообщил Александр Стрюк, глава городской военно-гражданской администрации. Он добавил, что в последнее время противник стал чаще бить по городу из артиллерии.

● Российские войска нанесли ракетные удары по жилым микрорайонам Славянска (Донецкая область), сообщил мэр города Вадим Лях. «Пострадало два микрорайона, без жертв», — уточнил он в Telegram.

● Смертные полки набирают новых людей. За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла около 350 своих военных. А с начала войны в Украине ликвидировали 26350 оккупантов, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Кроме того, россияне потеряли: танков — 1187 (+17 за последние сутки) ед., боевых бронированных машин — 2856 (+48) ед., артсистем — 528 (+9) ед., РСЗО — 185 (+0) ед., средств ПВО — 87 (+0) ед., самолетов — 199 (+0) ед., вертолетов — 160 (+2) ед. и многое другое.

● Бои за Змеиный продолжаются. Войска РФ в очередной раз попытались усилить свой незащищенный гарнизон, расположенный на захваченном острове Змеиный. Но, как сообщили в Минобороны Великобритании, Украина успешно поразила российские средства ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar.

● Британцы отметили, что российские корабли поддержки стали более уязвимы после потопления возле острова крейсера Москва и отхода других боевых кораблей РФ дальше на юг.

● Если враг все же сможет закрепиться на острове и разместить там средства ПВО и крылатые ракеты, то он будет контролировать северо-западную часть Черного моря, добавили в британском Минобороны.

● Русские военные прячутся от ответственности. «Военные армии страны-агрессора начинают осознавать военное поражение РФ. Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют в командовании засекретить их участие во вторжении», — заявили в ГУР Минобороны.

● В ведомстве добавили, что особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил РФ.

● Преступников назвали поименно. Украинские военные разведчики опубликовали имена российских летчиков, которые наносили ракетно-бомбовые удары по украинским городам. В списке — 97 человек: командный и летный состав 277 авиаполка 303 смешанной авиадивизии 11-й армии ВВС (военная часть 77983), которая дислоцируется на аэродроме Хурба Хабаровского края.

● «Большинство из них привлекалось к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси Лида и Барановичи, а также аэродромов в России Борисоглебск и «Мариновка», — отметили в ГУР.

● Первого российского военного отправили под суд. В Украине будут судить первого российского военного, обвиняемого в убийстве гражданского жителя Сумщины. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

● В суд направлен обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 4 танковая Кантемировская дивизия Московской области Вадима Шишимарина. По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного 62-летнего жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Шишимарину грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

● Это геноцид. Сенат Чехии (верхняя палата парламента) признал преступления российской армии в Украине геноцидом украинского народа. Об этом сообщил в Twitter наш посол в Праге Евгений Перебийнис.

● Кремль решил действовать нагло, без ХерНР. Москва решила отказаться от создания на временно оккупированных территориях Херсонщины так называемой «ХНР». Вместо этого РФ хочет просто «аннексировать» регион под предлогом соответствующего обращения местных коллаборантов к главе кремлевского режима Путину.

● При этом путинский спикер Песков заявил российской пропаганде, что для этого будут разработаны некие «юридические» механизмы. «Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными», — сказал он.

● Украинская армия освободит Херсонскую область, какие бы планы в отношения региона не строил кремлевский режим, сказал Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● Москва хотела все и сразу. Сотрудники Госбюро расследований нашли в освобожденном Тростянце на Сумщине важные документы российских военных, сообщил директор бюро Алексей Сухачев. Те «четко дают понять», что Россия готовилась захватить всю территорию Украины.

● Большая американская помощь на подходе. Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине более чем на $40 млрд. За соответствующий законопроект проголосовали 368 депутатов против 57 (все, кто против, представляют Республиканскую партию). Теперь документ направят в Сенат.

«Этот законопроект защитит демократию, ограничит российскую агрессию и укрепит нашу собственную национальную безопасность, но, главное, поддержит Украину», — заявила демократ Роза ДеЛауро, возглавляющая комитет по ассигнованиям Палаты представителей.

● Джо Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он мог подписать законопроект, потому что действующий пакет помощи для Украины закончится в мае.

● Некоторые республиканцы выступили против законопроекта, критикуя демократов за то, что они слишком быстры, чтобы отправить слишком много долларов налогоплательщиков США за границу.

● Новый пакет включает $6 млрд на помощь в безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; $8,7 млрд на пополнение запасов американской техники, отправленной в Украину, и $3,9 млрд на операции Европейского командования. Кроме того, закон позволяет получить дополнительные $11 млрд в Президентском органе изъятия, что позволяет главе государства разрешать передачу статей и услуг по акциям США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию (Байден просил $5 млрд). Он также уполномочивает выделить $4 млрд на иностранное военное финансирование для поддержки Украины и других пострадавших от кризиса стран.

● Кулеба: Запад затянул с поставками оружия. Киев просил Запад о поставках необходимого оружия за несколько месяцев до начала войны. И если бы было больше доверия, тысячи жизней могли быть спасены, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Наши партнеры действовали неохотно», — отметил он в интервью Politico.

● «Если бы нас с самого начала услышали обо всем оружии, которое мы должны получить, если бы нам не пришлось тратить часы и дни на объяснения партнерам в Европе и США, почему нам нужно именно это оружие, а не другое, мы бы уже получили все это оружие. Мы бы обучили всех людей, и ситуация на местах была бы намного другой, была бы намного лучше. Именно здесь мы все потеряли время и позволили Путину получить то, что ему не следовало», — резюмировал Кулеба.

● Немецкая осторожность. «Сегодня в Германии стартовали тренировки украинских солдат на Panzerhaubitze (PzH) 2000. Мы вместе с Нидерландами планируем обучение до 18 украинских экипажей. Это означает, что ни Германия, ни НАТО не станут воюющей стороной», — написала в Twitter министр обороны страны Кристина Ламбрехт.

● Германия пообещала предоставить Украины семь 155 мм самоходных пушек-гаубиц PzH 2000 (приняты на вооружение в 1998 году) в дополнение к еще пяти, которые выделят Киеву Нидерланды.

● The Washington Post открывает бюро в Киеве. Влиятельная американская The Washington Post создает новое бюро в Киеве, которое возглавит Изабель Хуршудян. Его главным корреспондентом станет Макс Берак. Они будут руководить командой, состоящей из украинского репортера Дэвида Штерна, а также приезжающих на ротации корреспондентов, фотографов и видеожурналистов.

● «Этот ход сигнализирует о долгосрочной преданности Post в освещении войны России в Украине, поскольку она будет продолжать оставаться главной историей этого года», — сообщили в WP.

● У россиян заберут имущество. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свой указ о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

● Накануне премьер Денис Шмыгаль объявил о подписании документа, согласно которому, российские активы на территории Украины переходят государству, а полученные средства направят на усиление армии, поддержку людей и восстановление страны.

И для финала:

● Наши в финале. Украина в лице Kalush Orchestra попала в финал песенного конкурса Евровидение-2022.

И еще:

● Будем с горючим. Украина создаст запас топлива на несколько месяцев вперед, который российские оккупанты не смогут уничтожить. Об этом заявил в видеообращении замглавы ОП Ростислав Шурма.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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