Без этого не будет полной победы. Как спасти экономику Украины 6 сентября, 20:13 Эксклюзив НВ

С военной точки зрения Украина, несомненно, выиграет войну. Но для настоящего триумфа у нее должна быть хорошо функционирующая экономика

Конечно, Украина должна выиграть войну. Тем не менее, несмотря на значительное внимание международного сообщества к военным потребностям страны, в некоторой степени игнорируется задача восстановления и роста ее экономики, которая также важна для победы.

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Требуются немедленные действия

Украине нужна экономика, которая сможет пережить вторжение России, обеспечить государственные доходы и поддерживать военную оборону. Западные страны (включая ЕС, США, Великобританию, Канаду и отдельных членов ЕС) должны срочно работать с Украиной — не только над программами макрофинансирования и государственной помощи, но и над внедрением программ, направленных на стимулирование частных инвестиций и устойчивый экономический рост.

Никакой государственной помощи никогда не будет достаточно, чтобы выстроить украинскую экономику и сделать ее устойчивой. Никакой централизованный контроль никогда не создаст комфорта для частных инвесторов. Цель должна состоять в том, чтобы использовать предоставленные государством ресурсы и политические решения стратегическим образом, чтобы стимулировать частный сектор к инвестициям, созданию богатства и рабочих мест, а также направлять украинскую экономику в Европейский Союз (ЕС).

Некоторые называют это «планом Маршалла» для Украины, и здесь можно провести полезные параллели. Возможно, наиболее определяющей чертой плана Маршалла, как его понимал сам госсекретарь Джордж К. Маршалл, было именно это: не просто распределение государственной помощи, но и возрождение частного сектора.

Время имеет существенное значение

Спустя более чем шесть месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Запад предоставил значительные средства для поддержания государственных финансов Украины на плаву. Их было недостаточно, они не прибыли вовремя и их не освободили от условий погашения. Но без этих средств Украина бы не выжила.

Однако в отношении восстановления экономики не было предпринято никаких действий. Кажется, существует неявное предположение, что нужно дождаться окончания войны. Это не правильно. Никто не знает, как долго продлится война, и Украина должна набраться сил сейчас, чтобы укрепить свои военные усилия и одержать победу, пока российская экономика ослаблена санкциями.

Текущее состояние игры

Микроэкономика Киева и запада Украины работает достаточно хорошо. Грузовики едут по дорогам, развозя грузы. Магазины, рестораны и кафе заполнены и открыты. Те, у кого есть зарплата, могут вернуться к нормальной жизни. Население Киева снова увеличилось примерно до 3 млн человек (по сравнению с 3,5 млн до февраля), а городские налоговые поступления составляют 85% от их дофевральского уровня. С повседневной точки зрения, несмотря на сирены воздушной тревоги и угрозу ракетных ударов, война ощущается в основном на юге и востоке, но не к западу от Донбасса Украины и к северу от Херсона и Запорожья.

Одно должно быть ясно с самого начала: это улица с двусторонним движением

Многое из этого поддерживается искусственно. Правительство существенно увеличило количество людей, получающих зарплату, и печатает деньги для покрытия расходов. Несколько частных предприятий платят работникам, по крайней мере, до конца 2022 года, хотя они больше не работают. Возрождается черная экономика (часто в твердой валюте), учитывая понижательное давление на гривну.

На макроуровне украинская экономика страдает еще больше. ВВП упал на целых 30%. Сельское хозяйство находится в шатком положении, так как экспортные возможности составляют лишь часть довоенного показателя, некоторые поля требуют разминирования и удаления неразорвавшихся боеприпасов, а непроданный урожай прошлого года заблокировал зерновые хранилища, необходимые для хранения урожая этого года. Многие крупные отрасли промышленности были повреждены или закрыты. Все это привело к тому, что почти треть работников остались без работы (хотя некоторым все еще платят преданные бизнес-лидеры). Все это создает нестабильность.

Государственные финансы также сталкиваются с серьезными проблемами. Дефицит центрального правительства составляет около 5 миллиардов евро (5 миллиардов долларов) в месяц. Большая часть обещанного ЕС финансирования, предназначенного для сокращения этого разрыва, не была предоставлена. Более того, даже при выплате большая часть этих средств придёт в виде кредитов, которые станут ярмом для украинской экономики на долгие годы.

Конференция в Лугано…

4−5 июля правительство Швейцарии, Европейский Союз и Украина совместно провели Конференцию по восстановлению Украины в Лугано. С видеообращением к собравшимся обратился Президент Владимир Зеленский, и с личными обращениями — Премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Америка в основном не была представлена. Несмотря на то, что к Украине была проявлена ​​огромная доброжелательность, Луганская декларация стала просто набором благонамеренных банальностей о прозрачности и надлежащем управлении. Она не предложила ничего конкретного.

Недостаточно позитивных настроений, чтобы стереть огромные разногласия или осознать неспособность оценить чрезвычайную экономическую ситуацию и роль частного сектора. ЕС пообещал Украине 9 млрд евро бюджетной поддержки, которую до сих пор не предоставил. Тем временем Украина предложила обширный, централизованный и управляемый правительством Национальный план восстановления — с десятками рабочих групп, каждая из которых укомплектована десятками человек. ЕС предложил «платформу» для Украины, объединяющую различные заинтересованные стороны, но ничего не было реализовано.

Украинская концепция выглядит так: «Дайте нам деньги, а мы решим, как их потратить» — но это то, чего никогда не произойдет. Европейское послание звучало так: «Мы не дадим вам денег, но будем финансировать проекты через Европейский инвестиционный банк». Обе стороны попросту говорили каждая о своём, хотя и с самыми лучшими намерениями.

На самом деле все это было не по делу, поскольку никакое прямое государственное финансирование и центральное руководство не могут заменить подлинную и крепкую частную экономику. А так как не было ощущения срочности, ничего и не произошло после конференции 4−5 июля. Самая содержательная идея на собрании исходила не от ЕС или Украины, а от министра иностранных дел Великобритании (и следующего премьер-министра) Лиз Трасс, которая призвала к субсидированию страховых взносов, чтобы страховщики лондонского Сити страховали инвесторов, которые, в свою очередь, будут инвестировать в Украину.

Нужна тройная структура:

1. Западные правительства, ЕС, международные финансовые институты и Украина должны назначить координатора высшего уровня (подотчетного непосредственно премьер-министрам или президентам, чтобы заменить бюрократические разногласия), который будет отвечать за общегосударственные усилия по восстановлению экономики Украины. Это сделало бы «Украинскую платформу» ЕС реальностью.

2. Все эти ЕС и национальные координаторы должны сформировать координационный совет — не орган, принимающий решения, а консультативную группу — чтобы можно было обсудить потребности Украины и устранить конфликты отдельных действий доноров. Каждый донор будет действовать через национальные средства для обеспечения прозрачности и подотчетности, единого централизованного фонда не будет. Но эти действия могут быть объединены и стратегически важны, если все будет сделано правильно. (Действительно, Всемирный банк, вероятно, создаст трастовый фонд для Украины, но он будет распределяться под контролем Всемирного банка и, вероятно, будет финансировать только стратегическое развитие инфраструктуры.)

3. Этот координационный совет должен получить рекомендации независимого органа, состоящего из независимых экспертов и представителей частного сектора и представляющего их. Такие люди будут гораздо более искусны в выявлении препятствий для инвестиций и предложении решений, чем любое правительство. Мышление должно быть не «сверху вниз», а «снизу вверх». Целью должно быть устранение препятствий на пути экономического развития и развертывание ресурсов там, где это необходимо для достижения этой цели, а не правительства, обеспечивающие направление и деньги.

Одно должно быть ясно с самого начала: это улица с двусторонним движением. Перезагрузка экономики Украины потребует действий со стороны украинского правительства, чтобы укрепить доверие инвесторов к верховенству закона, принять законодательство и провести реформы, необходимые для приведения экономики Украины в соответствие с ЕС, а также устранить нормативные и бюрократические препятствия для инвестиций. Украинская экономика военного положения должна снова стать децентрализованной. Для Украины никогда не будет открыт фонд с карт-бланшем. Западные доноры не будут рисковать. Скорее, они должны будут платить частному сектору за снижение рисков, переходные и транзакционные издержки, а также финансирование крупных инфраструктурных проектов. Украина должна принять необходимые внутренние решения, чтобы действительно расширить возможности частной экономики.

Другие западные механизмы

Одной из возможностей, которую Соединенным Штатам следует рассмотреть, является существенная рекапитализация Western Enterprise Fund NIS (или, возможно, создание нового Ukraine Enterprise Fund) для предоставления инвестиционного капитала малым и средним предприятиям в Украине. Это модель, которая успешно работала в прошлом для развития частного предпринимательства в странах Центральной и Восточной Европы и может работать в Украине сегодня.

Другим механизмом может быть арест замороженных в настоящее время активов российского Центрального банка на Западе, общая сумма которых оценивается примерно в $300 млрд. Если бы эта огромная сумма была конфискована, она немедленно обеспечила бы большой капитал для инвестиций в восстановление Украины. Юристы наверняка возразят, что такой арест создаст неприемлемый прецедент для ареста суверенных активов. Но нужно также утверждать, что собственное неспровоцированное вторжение России и последующие военные преступления в Украине также представляют собой беспрецедентное нарушение правил, которое должно лишить их права пользоваться обычными средствами защиты международной системы, которыми они столь вопиюще злоупотребили.

Итоги

С военной точки зрения Украина, несомненно, выиграет войну, защищаясь от российской агрессии и отражая российские оккупационные силы. Но для настоящего триумфа у нее должна быть хорошо функционирующая экономика. Планы Запада по вооружению Украины в настоящее время развиваются быстрыми темпами. Нам нужны равные усилия, чтобы перезагрузить экономику страны.

Это первое из четырех эссе, описывающих стратегию Запада в отношении Украины на ближайшие месяцы и годы. Они касаются: восстановления украинской экономики, победы в войне; долгосрочной перспективы России и долгосрочной перспективы создания единой, свободной и мирной Европы.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонки Курта Волкера. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал на cepa.org

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