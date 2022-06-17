Новость, которую ждали восемь лет 17 июня, 17:53 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 17 июня 2022 года

● Новость, которую ждали восемь лет. Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан страны-агрессора, написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

● По словам главы государства, в рамках противодействия беспрецедентным угрозам нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, он предложил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. Глава государства добавил, что сегодня Кабмин должен принять это важное решение.

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● «Согласно планируемому решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — написал Зеленский.

● И Кабмин услышал президента: почти сразу же премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство решило прекратить с 1 июля действие соглашения о безвизовом режиме с РФ.

Символично, что еще одна важная сегодняшняя новость выглядит так:

● Украина выполнила кандидатский минимум. Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, президент ЕК: «Украина четко продемонстрировала свое стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам».

● Помимо Украины, ЕК рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС и Молдове. А вот Грузия такой рекомендации не получила, — ЕК признала ее европейскую перспективу, но перед предоставлением статуса кандидата Тбилиси необходимо будет внедрить ряд реформ.

● Ожидается, что вопрос о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата президенты и премьеры стран ЕС рассмотрят на саммите в Брюсселе 23−24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств союза.

● Движение в Европу быстрым не бывает. Если все страны согласятся дать Украине статус кандидата в ЕС, то дальнейшая скорость ее продвижения в союз зависит от официального Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «И это не легкий путь, а очень сложный, который также может занять очень много времени», — добавил он.

● Зеленского склоняли «сохранить лицо» Путина? Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги, которые вчера побывали в Украине, «за закрытой дверью», вероятно, просили президента Владимира Зеленского провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Об этом написала немецкая Die Welt.

● Издание указало, что экономический ущерб, который страны трех вчерашних гостей Киева терпят из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать: «Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня». Поэтому, как написала Die Welt, главы государств и правительств «за закрытой дверью», вероятно, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным.

● Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины, опроверг информацию Die Welt: «Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией».

● Макрон подтвердил худшие подозрения. Страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки, заявил вчера в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон.

● «Это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенный вид вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки, было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе», — ответил Макрон.

● Макрон готов заглянуть в глаза диктатора. Эммануэль Макрон заявил французскому телеканалу TF1 о готовности поехать в Россию. «Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу», — отметил он.

● Макрон уточнил, что упомянутые им условия на сегодняшний день не выполнены.

С другой стороны:

● Шольц сохранит санкции до украинской победы. Санкции против РФ сохранятся до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной, пояснил немецкому каналу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что определять, какие именно условия будут справедливыми, может только Киев, и никто в Европе не вправе навязывать свое мнение по этому поводу.

● Обучение украинских военных работе с реактивными системами залпового огня MARS II начнется уже в ближайшее время, сообщили в Twitter Бундесвера. Тех, правда, немного: «В тесном сотрудничестве с США и Великобританией, Германия поставит три системы залпового огня MARS-II. Обучение украинских солдат теперь начнется быстро».

● Что потеряла Украина. Потери украинской армии в тяжелой технике в результате боев с россиянами иногда достигают 50%, сообщил командующий логистикой Сухопутных войск Владимир Карпенко. По его данным, за время полномасштабной войны Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.

Для сравнения:

● Минус два самолета, вертолет и 200 военных. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 33 150 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие суточные утраты враг понес на Бахмутском направлении.

● Также враг лишился: танков — 1456 (+7 за сутки), боевых бронированных машин — 3563 (+18), артсистем — 734 (+5), самолетов — 215 (+2), вертолетов — 180 (+1) и многого другого.

● Еще один русский корабль пошел куда надо. Украина нанесла новый удар Черноморскому флоту РФ: Военно-морские силы поразили российский буксир Василий Бех, который вез боеприпасы, оружие и военных на захваченный остров Змеиный. В результате точного попадания буксир был превращен «в плавающий костер».

● Обстановка на фронте. На Славянском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Как сообщил Генштаб ВСУ, агрессоры пытались взять под полный контроль населенный пункт Богородичное, — украинские военные успешно отразили штурм.

● На Лиманском направлении активных действий захватчики не вели.

● На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстреливать из ствольной и реактивной артиллерии подразделениям украинских войск. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк.

● На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Войска РФ попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово, — украинские военные нанесли огневое поражение и заставили оккупантов бежать.

● Тяжелые бои. В Луганской области идут тяжелые бои с российскими оккупантами в Северодонецке, а также в районе Тошковки и Золотого. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. По его словам, Лисичанск сейчас мощно обстреливается.

● Русский с китайцем — братья навек? Китай продолжает стоять на стороне РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Такую оценку действиям Пекина дал Нед Прайс, представитель Госдепа США. «Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор», — сказал он.

● По словам Прайса, Пекин остается на стороне Москвы, несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей российскими войсками, а также на вызовы глобальной продовольственной безопасности. «Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно», — отметил он.

● Богатые россияне недовольны войной. В России среди бизнес-элиты и олигархического сообщества усиливается скептицизм по поводу войны против Украины. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter по этому поводу сказано: около 15 тыс. российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Среди мотивов отъезда из РФ британцы называют как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на страну-агрессора.

● В Минобороны подчеркнули, что это может усугубить долгосрочный ущерб, нанесенный войной экономике России. Также британцы отметили: хотя большинство россиян заявляют социологам, что поддерживают «спецоперацию», часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие.

● Предатель из СБУ? Задержанный в Сербии Андрей Наумов, бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, мог передавать российским спецслужбам секретные данные о системе безопасности зоны отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщила программа расследований Схемы со ссылкой на ответ Госбюро расследований.

В ответе ГБР на запрос журналистов сказано, что в бюро расследуют уголовное дело по факту возможной госизмены Наумова.

● 8 июне на границе с Северной Македонией сербы задержали гражданина Украины и гражданина Германии, подозреваемых в отмывании средств. При досмотре их машины полиция Сербии нашла более 600 тыс. евро, около $125 тыс. и два изумруда стоимостью около 6,5 тыс. евро.

● По данным журналистов, речь о Наумове и гражданине Германии Александре Аксте, который в Украине внесен в санкционные списки как контрабандист. Позже президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что у него есть информация о задержании Наумова.

● Как сообщают Схемы, Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал пост до июля 2021 года.

● По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек уехал из Украины 23 февраля, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.

● «Украинское» Евровидение пройдет в Великобритании. На официальном сайте конкурса Евровидение появилось заявление организатора — Европейского вещательного союза (EBU) — о том, что Украина не сможет принять его в следующем году.

● После анализа руководящий совет конкурса «с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, UA: PBC не может обеспечить безопасность и операционные гарантии, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни Евровидение». Также добавили, что Евровидение-2023 может состояться в Великобритании, как стране, занявшей второе место в этом году.

● На днях Кирилл Тимошенко, замглавы ОП, сообщил, что Украина начинает подготовку к проведению Евровидения-2023. Украинская группа Kalush Orchestra победила в Евровидении-2022.

И для финала:

● Coca-Cola сказала: «Раша, гудбай!». Компания Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в РФ. Сейчас она и ее клиенты распродают запасы. Когда те иссякнут, Coca-Cola HBC «больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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