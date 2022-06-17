Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Новость, которую ждали восемь лет

17 июня, 17:53
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Чем жила страна 17 июня 2022 года

● Новость, которую ждали восемь лет. Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан страны-агрессора, написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в рамках противодействия беспрецедентным угрозам нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, он предложил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. Глава государства добавил, что сегодня Кабмин должен принять это важное решение.

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«Согласно планируемому решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — написал Зеленский.

И Кабмин услышал президента: почти сразу же премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство решило прекратить с 1 июля действие соглашения о безвизовом режиме с РФ.

Символично, что еще одна важная сегодняшняя новость выглядит так:

● Украина выполнила кандидатский минимум. Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, президент ЕК: «Украина четко продемонстрировала свое стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам».

Помимо Украины, ЕК рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС и Молдове. А вот Грузия такой рекомендации не получила, — ЕК признала ее европейскую перспективу, но перед предоставлением статуса кандидата Тбилиси необходимо будет внедрить ряд реформ.

Ожидается, что вопрос о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата президенты и премьеры стран ЕС рассмотрят на саммите в Брюсселе 23−24 июня. Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств союза.

Движение в Европу быстрым не бывает. Если все страны согласятся дать Украине статус кандидата в ЕС, то дальнейшая скорость ее продвижения в союз зависит от официального Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «И это не легкий путь, а очень сложный, который также может занять очень много времени», — добавил он.

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● Зеленского склоняли «сохранить лицо» Путина? Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги, которые вчера побывали в Украине, «за закрытой дверью», вероятно, просили президента Владимира Зеленского провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным. Об этом написала немецкая Die Welt.

Издание указало, что экономический ущерб, который страны трех вчерашних гостей Киева терпят из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать: «Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня». Поэтому, как написала Die Welt, главы государств и правительств «за закрытой дверью», вероятно, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным.

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины, опроверг информацию Die Welt: «Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией».

Макрон подтвердил худшие подозрения. Страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки, заявил вчера в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон.

«Это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенный вид вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки, было договорено не поставлять, и президент Зеленский в курсе», — ответил Макрон.

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Макрон готов заглянуть в глаза диктатора. Эммануэль Макрон заявил французскому телеканалу TF1 о готовности поехать в Россию. «Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это будет иметь пользу», — отметил он.

Макрон уточнил, что упомянутые им условия на сегодняшний день не выполнены.

С другой стороны:

Шольц сохранит санкции до украинской победы. Санкции против РФ сохранятся до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной, пояснил немецкому каналу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что определять, какие именно условия будут справедливыми, может только Киев, и никто в Европе не вправе навязывать свое мнение по этому поводу.

Обучение украинских военных работе с реактивными системами залпового огня MARS II начнется уже в ближайшее время, сообщили в Twitter Бундесвера. Тех, правда, немного: «В тесном сотрудничестве с США и Великобританией, Германия поставит три системы залпового огня MARS-II. Обучение украинских солдат теперь начнется быстро».

Что потеряла Украина. Потери украинской армии в тяжелой технике в результате боев с россиянами иногда достигают 50%, сообщил командующий логистикой Сухопутных войск Владимир Карпенко. По его данным, за время полномасштабной войны Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.

Для сравнения:

Минус два самолета, вертолет и 200 военных. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 33 150 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие суточные утраты враг понес на Бахмутском направлении.

Также враг лишился: танков — 1456 (+7 за сутки), боевых бронированных машин — 3563 (+18), артсистем — 734 (+5), самолетов — 215 (+2), вертолетов — 180 (+1) и многого другого.

● Еще один русский корабль пошел куда надо. Украина нанесла новый удар Черноморскому флоту РФ: Военно-морские силы поразили российский буксир Василий Бех, который вез боеприпасы, оружие и военных на захваченный остров Змеиный. В результате точного попадания буксир был превращен «в плавающий костер».

Обстановка на фронте. На Славянском направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Как сообщил Генштаб ВСУ, агрессоры пытались взять под полный контроль населенный пункт Богородичное, — украинские военные успешно отразили штурм.

На Лиманском направлении активных действий захватчики не вели.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстреливать из ствольной и реактивной артиллерии подразделениям украинских войск. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Войска РФ попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово, — украинские военные нанесли огневое поражение и заставили оккупантов бежать.

Тяжелые бои. В Луганской области идут тяжелые бои с российскими оккупантами в Северодонецке, а также в районе Тошковки и Золотого. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. По его словам, Лисичанск сейчас мощно обстреливается.

● Русский с китайцем — братья навек? Китай продолжает стоять на стороне РФ после полномасштабного вторжения в Украину. Такую оценку действиям Пекина дал Нед Прайс, представитель Госдепа США. «Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор», — сказал он.

По словам Прайса, Пекин остается на стороне Москвы, несмотря на зверства, насилия и убийства мирных людей российскими войсками, а также на вызовы глобальной продовольственной безопасности. «Китай продолжает повторять российскую пропаганду, что очень тревожно», — отметил он.

Богатые россияне недовольны войной. В России среди бизнес-элиты и олигархического сообщества усиливается скептицизм по поводу войны против Украины. В сводке британского оборонного ведомства в Twitter по этому поводу сказано: около 15 тыс. российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Среди мотивов отъезда из РФ британцы называют как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на страну-агрессора.

В Минобороны подчеркнули, что это может усугубить долгосрочный ущерб, нанесенный войной экономике России. Также британцы отметили: хотя большинство россиян заявляют социологам, что поддерживают «спецоперацию», часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие.

● Предатель из СБУ? Задержанный в Сербии Андрей Наумов, бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, мог передавать российским спецслужбам секретные данные о системе безопасности зоны отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщила программа расследований Схемы со ссылкой на ответ Госбюро расследований.

В ответе ГБР на запрос журналистов сказано, что в бюро расследуют уголовное дело по факту возможной госизмены Наумова.

8 июне на границе с Северной Македонией сербы задержали гражданина Украины и гражданина Германии, подозреваемых в отмывании средств. При досмотре их машины полиция Сербии нашла более 600 тыс. евро, около $125 тыс. и два изумруда стоимостью около 6,5 тыс. евро.

По данным журналистов, речь о Наумове и гражданине Германии Александре Аксте, который в Украине внесен в санкционные списки как контрабандист. Позже президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что у него есть информация о задержании Наумова.

Как сообщают Схемы, Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал пост до июля 2021 года.

По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек уехал из Украины 23 февраля, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.

● «Украинское» Евровидение пройдет в Великобритании. На официальном сайте конкурса Евровидение появилось заявление организатора — Европейского вещательного союза (EBU) — о том, что Украина не сможет принять его в следующем году.

После анализа руководящий совет конкурса «с глубоким сожалением пришел к выводу, что, учитывая сложившиеся обстоятельства, UA: PBC не может обеспечить безопасность и операционные гарантии, необходимые вещателю для проведения, организации и производства конкурса песни Евровидение». Также добавили, что Евровидение-2023 может состояться в Великобритании, как стране, занявшей второе место в этом году.

На днях Кирилл Тимошенко, замглавы ОП, сообщил, что Украина начинает подготовку к проведению Евровидения-2023. Украинская группа Kalush Orchestra победила в Евровидении-2022.

И для финала:

Coca-Cola сказала: «Раша, гудбай!». Компания Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или продукцию других своих брендов в РФ. Сейчас она и ее клиенты распродают запасы. Когда те иссякнут, Coca-Cola HBC «больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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