Украина все же получит самолеты от НАТО, а ФСБ может вновь взорвать Россию 6 марта, 22:50 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 6 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Украина все же получит самолеты от НАТО. Страны НАТО получили разрешение на отправку истребителей Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «На это дается зеленый свет», — пояснил он. По словам Блинкена, США ведут переговоры с Польшей о том, что НАТО могло бы сделать для удовлетворения их потребностей, если они решат предоставить истребители украинцам.

● Источник в Белом доме сообщил, что администрация президента США работает над тем, что она могла бы предоставить Польше, если та решит передать истребители Украине. В работе — и еще один вопрос: как их передать?

● 1 марта Сухопутные войска Украины сообщили, что они получат от западных партнеров 70 истребителей: Болгария передаст 16 Миг-29 и 14 Су-25, Польша — 28 Миг-29, а Словакия — 12 Миг-29.

● Детская кровь на руках «освободителей». В результате действий оккупантов в Украине погибли 38 детей и еще 71 ребенок пострадал. Об этом в Telegram написала Людмила Денисова, уполномоченная ВР по правам человека.

● Денисова уточнила, что эти данные не являются окончательными, — ведь нет точной информации по убитым и раненым жителям Мариуполя и Ирпеня.

● Агрессор вновь сорвал эвакуацию из Мариуполя. Российские оккупанты вновь не придерживались договоренностей и обстреляли «градами» путь, по которому должен был двигаться гуманитарный коридор из Мариуполя. Об этом сообщила Ирина Верещук, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий.

● Украинская сторона договорилась с оккупантами об открытии гуманитарного коридора, сбор людей был назначен с 9 до 11 часов. Но примерно в 9:20 начался обстрел, — коридор так и не заработал.

● Противник обстрелял Винницу. Аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке обстреляли ракетами. В результате взрывов произошел пожар. Сейчас на месте работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

● Восемь ракет, попавших по гражданскому аэропорту в Виннице, запустили не из оккупированного россиянами Приднестровья (так сообщали ранее украинские военные), а из акватории Черного моря. Вероятно — с кораблей вражеского флота. Об этом сообщили в Минобороны Молдовы.

● Закройте же небо. Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел аэропорта в Виннице, призвал мир закрыть небо над Украиной. «Восемь ракет против нашего города. Против нашей мирной и доброй Винницы, которая никогда не угрожала России. Никаким образом», — заявил он.

● Первую волну сдержали, но враг продолжит. Украина выдержала первую волну широкомасштабного наступления оккупантов, заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов. Враг, по его словам, не добился стратегического успеха ни на одном из направлений.

● «Мы выдержали первую, самую тяжелую волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевской и Харьковской, Черниговской и Николаевской областей, — написал Данилов в ФБ. — Но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными».

● Страна-оккупант грозит всем и вся. Оккупантское минобороны анонсировало — через РИА Новости — удары по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Типа, высокоточным оружием и «в рамках демилитаризации Украины». А персонал должен покинуть заводы.

● Также московские оккупанты заявили, что им известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие пограничные страны. «Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как привлечение этих государств к вооруженному конфликту», — заявили они.

Не скупится на угрозы и сам главарь московского режима:

● Диктатор сам не остановится. Кремлевский главарь в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что не остановит войну, пока Украина не выполнит предъявленные им требования.

● Путин, типа, готов к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами с целью «урегулирования конфликта». Но потребовал от украинских переговорщиков «более конструктивного подхода».

● Камни преткновения. В переговорах с московским режимом у Киева есть несколько проблемных вопросов, мешающих сторонам прийти к согласию. Участник переговоров от Украины Давид Арахамия, руководитель фракции СН в ВР, рассказал Fox News: темы, по которым практически невозможно договориться — это Крым и так называемые «республики». РФ требует, чтобы Киев признал их независимыми. «Это неприемлемо для украинского общества», — уточнил Арахамия.

● По словам Арахамии, в этом вопросе позиция украинской стороны жесткая: «Мы готовы обсуждать какие-либо другие динамические варианты, но не признание этих территорий».

● РФ и Украина после начала войны провели два этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля и 4 марта. Третий раунд намечен на 7 марта.

● НАТО не готово к Украине? Страны НАТО не готовы даже обсуждать вопрос о том, чтобы Украина вступила в Альянс в ближайшие 5 или 10 лет, заявил лидер фракции СН Давид Арахамия. «Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о том, чтобы мы вступили в НАТО в ближайшие 5 или 10 лет. Мы бы не боролись за заявку на вступление в НАТО, мы бы боролись за результат, а не за процесс», — сказал он Fox News.

● По мнению Арахамии, «мы готовы обсуждать какие-то „ненатовские“ модели, но обсуждать это нужно не только с Россией». «Например, речь может идти о прямых гарантиях [безопасности] со стороны разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, возможно, Германия и Франция», — пояснил он.

● ФСБ вновь взорвет Россию? Кремль готовит провокационные обстрелы жилых кварталов своих же российских городов вблизи украинской границы, чтобы обвинить в этом украинских военных. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации: «Это, по задумке кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания „красивой картинки“».

● Безумцы продолжают играть в «обезьяну с гранатой». Войска оккупантов обстреляли из Градов территорию Национального научного центра Харьковский физико-технический институт, где находится опытная ядерная установка Источник нейтронов.

● Как сообщили в СБУ, в активную зону установки загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов может привести к масштабной экологической катастрофе.

● Кива — предатель. Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность Украины и госизмене. Сам Кива сейчас находится на территории страны-оккупанта.

● Искоренение путинизма. В скором времени благодаря действиям Кремля и международной изоляции Северная Корея превратится в территорию свободы по сравнению с РФ, считает глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба.

● «Сегодня для российских самолетов закрыли воздушное пространство 38 стран. Спортивные организации продолжают исключать страну-агрессора и отменяют соревнования. Компании и бренды оставляют Россию — их уже сотни — и рвут с ней связи. Длится масштабная депутинизация мира», — заявил Кулеба. Он подчеркнул, что не везде эта работа проходит просто, а «искоренять путинизм» сложно, но Украина достигла положительных результатов.

● Убрать их из МВФ. Украина призвала страны-партнеры прекратить членство РФ и ее пособницы Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Соответствующее обращение к США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии подписал премьер Денис Шмыгаль. «Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну», — заявил он.

● По словам Шмыгаля, в письме приводятся четкие аргументы, там есть ссылки на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Москвой и Минском.

● Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard станут недоступны на территории РФ.

● TikTok приостанавливает свою работу в РФ из-за принятого там закона о «фейках».

● Италия отбирает имущество олигархов из РФ. Итальянская полиция изъяла виллы и яхты стоимостью 143 млн евро ($156 млн) у пяти высокопоставленных россиян, которые были внесены в санкционные списки после нападения на Украину.

● Согласно списку, опубликованному офисом премьера Марио Драги, самым ценным активом, который находится в руках полиции, стала 65-метровая яхта «Lady M» стоимостью 65 млн евро. Она принадлежала самому богатому россиянину Алексею Мордашову.

● Второе роскошное судно, «Lena», задержали в Сан-Ремо. Оно стоит около 50 млн евро и принадлежало Геннадию Тимченко, которого кремлевский диктатор называет одним из своих соратников.

● Конфисковали также виллу миллиардера Алишера Усманова стоимостью 17 млн евро, расположенную на Сардинии. А у депутата российского парламента Олега Савченко отобрали его дом 17 века, который находится возле тосканского города Лукка и стоит около 3 млн евро.

● Неназванное количество объектов недвижимости на озере Комо стоимостью 8 млн евро конфисковали у топового кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

● Shell действует элегантно. Нефтегазовая компания Shell направит деньги, вырученные от продажи российской нефти, в фонд гуманитарной помощи Украины. В Shell уточнили, что будут искать альтернативу российской нефти, но «не могут сделать это мгновенно».

● Компания Nvidia прекращает продажу своей продукции на территории России. Это касается всех продуктов компании. Но пока неясно, означает ли этот шаг, что производители ПК и ноутбуков, использующие продукцию Nvidia, также прекратят поставки в РФ.

● Миллионы — в помощь. Анонимный донор из США перечислил на спецсчет, открытый НБУ для поддержки ВСУ, $1 млн. Об этом в ФБ сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

● По состоянию на 6 марта, как сообщили в НБУ, украинцы и иностранцы перечислили на спецсчет более 10,1 млрд грн в эквиваленте, в том числе в инвалюте из-за границы — 2,9 млрд грн.

И для финала:

● Валютной паники в Украине нет. НБУ временно закрепил курс на уровне 29.25 грн/долл. На наличном рынке в разных уголках страны обменный курс — в диапазоне 32/35. Валютной паники в стране сейчас нет. В этом уверен Артем Щербина, управляющий активами инвесткомпании Concorde Capital.

● Акции отечественных компаний в Лондоне и Варшаве, среди которых МХП, Кернел, Астарта, упали в цене на 40−50%. «Не самая плохая динамика, учитывая 99% [падения] по многим российским компаниям. Украинские эмитенты не подпадают под санкции, от них не отказываются инвестиционные фонды. Напротив, у них точно очень интересные перспективы, если Украина получит статус члена Европейского союза» — добавил Щербина.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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