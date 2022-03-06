Состояние войны. Что еще может сделать Россия 6 марта, 08:40 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

У украинцев и украинской армии есть все причины остерегаться дальнейших действий вооруженных сил РФ

Аудиоверсия колонки:

Сотые и двухсотые. Баллистические ракеты и кадыровцы. Тактическая пауза и геолокация в условиях отсутствия мобильной связи. Бурятские десантники и кемеровская пехота. Диверсионно-разведывательная группа и спецагентура. Кибератаки и провокации в соцсетях, чатах, мессенджерах. Все мы в эти дни учим тревожный словарь войны, чтобы понимать и анализировать действия противника.

Наверное, правильно было бы назвать противника врагом. Но слово «враг» — очень тяжелое. Безусловно, противник — Россия — является врагом, однако каждый раз, когда ты произносишь слово «враг», тебе все-таки становится не по себе. Возникает ненависть к врагу. Смертоносная ненависть. А война — это искусство, в котором можно выиграть только тогда, когда ты отбрасываешь эмоции. Поэтому использование слова «противник», кажется, немного комфортней.

Но какое бы ты слово не использовал для обозначения всего того ужаса, который набрасывает на Украину природа путинской войны, все это остается не то что некомфортной реальностью, оттачивающей наши инстинкты выживания, но и попросту нарушением базовых прав человека.

Да, именно так. Война — это прежде всего даже не политика с военной стратегией и логистикой, а нарушение прав человека. Главное, основное, самое существенное право человека — это никогда не попадать в условия войны. Однако все мы именно в эти условия и попали ранним утром — а кое-кто даже ночью — 24 февраля.

Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы обществу было бы комфортно хотя бы от результатов их усилий. Усилий совместных, ведь все украинские силовики — от полиции и пограничников до территориальной обороны и СБУ — задействованы в обеспечении того комфорта в условиях войны, который крайне волатилен. Он растет с очередной положительной новостью от Генштаба. Он падает на каждом сообщении о захваченном в плен украинском летчике, об атакованном россиянами эстонском судне под панамским флагом в Черном море, о разрушительных бомбардировках Чернигова.

К вечеру пятницы 4 марта в социальных сетях началось ощущаться некоторое успокоение со стороны украинцев. Тех украинцев, которых — когда нет времени выбирать более правильную формулировку — журналисты часто называют «простыми», «рядовыми», «обычными». И эти граждане, прочитывая каждую сводку от Генштаба, начали жить размышлениями о скорейшей победе украинских войск.

Армия РФ так до сих пор и не задействовала в Украине огневые системы Солнцепек

Наверное, это и правильно, и неправильно одновременно. Правильно, потому что Украине и украинцам точно нужна высокая боевая мораль. Точно нужна воля к победе — именно призом за волю к победе награждали в советском футбольном чемпионате команду, которая победила максимальное количество матчей в условиях, когда противник забивал первым. Неправильно, потому что у Владимира Путина и его мрачной команды тактически грамотных, но жестоких и циничных силовиков остались серьезные козыри в рукаве.

Во-первых, армия РФ так до сих пор и не задействовала в Украине огневые системы Солнцепек. Об этих системах ранее писал НВ. Они обладают разрушительной силой, а визуальные эффекты при использовании этого орудия превращают район их применения в настоящий ад. Россияне использовали системы Солнцепек во время своей военной операции в Сирии, где они доказали свою эффективность.

Во-вторых, Черноморский флот РФ имеет в своем арсенале субмарины — а это тоже очень, скажем так, мрачный инструмент при проведении морских операций. Помните, что больше всего напрягло западных союзников во время Второй мировой с последующим объявлением войны Германии со стороны США? Правильно, использование немцами субмарин в нейтральных водах, которые атаковали все подряд — и круизные корабли, и коммерческие суда, и субмарины других стран, несущие боевое дежурство без существенных операционных задач для выполнения различных военных действий.

В-третьих, есть все те ужасные вещи, о которых даже говорить страшно, — это использование ядерного и химического оружия. Снова вспомним Сирию. В 2011-м в этой стране началась гражданская война, сделавшая из Сирии одновременно и жертву радикального исламизма, и «русское поле экспериментов», и источник нестабильности на Ближнем Востоке, и Сомали № 2, и, самое главное, место одной из крупнейших трагедий современной истории. Сирия во время боевых действий последних десяти лет узнала, что такое химическое оружие. Если коротко, то это — настоящий апокалипсис.

Что касается использования ядерного вооружения, то современная мировая история знает один главный пример противостояния стран, двое из которых имеют ядерные программы, — это Индия и Пакистан.

Объясню сначала, что такое Пакистан. На одном простом и трагическом примере. В 2014—2015 годах я переписывался с одним пакистанским журналистом. И вот чуть ли не каждую неделю он мне присылал сообщение, что у них в стране произошел очередной теракт, а количество жертв исчисляется десятками.

Теперь Индия. Страной руководит правительство Нарендры Моди, опытного политика, который строит свою работу над реформами в стране вокруг приоритетов экономики и экономического суверенитета, сохранения аутентичной индийской культуры и попыткой разрешить вечные недопонимания между индийской дипломатией и дипломатией западного мира. К примеру, Амартия Сен, индийский экономист, исследователь феномена голода и нобелевский лауреат, в своих свежих мемуарах пишет о том, что именно британский премьер Уинстон Черчилль виноват в индийском голоде 1940-х, ведь изъял основные ресурсы из экономики Индии для нужд британской армии. Но это — прошлое.

Несколько дней назад президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Моди, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Это очень важные переговоры, ведь Индия — огромная страна с очень крупным весом в формировании политики в азиатском регионе.

Что же мы видим. Ни Пакистан с его терактами, ни Индия с ее проблемами в отношениях с западным миром даже не делали серьезных попыток коммуницировать возможность использовать ядерное вооружение для урегулирования взаимных претензий. Они их, скажем так, пробовали «урегулировать» классическими боевыми столкновениями в районе границы между странами. Ни Пакистан, ни Индия не осмелились использовать угрозы использования ядерных ракет даже в качестве информационного инструмента с целью запугать противника.

Война России против Украины имеет свою отличительную специфику. Военные действия армии РФ — это прежде всего три крупных военных специальных операции (Киев, Северо-Восток и Юг, где также задействован Черноморский флот России) и одна операция по интенсивной поддержке нестабильности (Донбасс). Противник имеет разные сценарии дальнейших действий и подготовлен к тому, чтобы динамично изменять свою тактику в зависимости от хода военных действий. Российские солдаты хоть и действуют по тем алгоритмам и в рамках тех дедлайнов, которое разработало Минобороны в Москве, но способны проявлять креатив при совершении боевых операций. Недооценка противника — вот причина множества поражений в истории мировых воен.

Запад прекрасно понимает, что Украине необходим постоянный поток нового технологичного вооружения, боеприпасов, а также всех видов ресурсов для обеспечения максимальной эффективности оборонительной операции Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в Украину постоянно прибывают иностранные волонтеры — в основном ветераны западных армий, желающие оказать сопротивление российским солдатам вместе с украинскими бойцами.

Точно так же Запад понимает приоритетность оборонительной операции в Киеве. То, что киевский мэр Виталий Кличко может теперь доверить защиту Киева генералу Николаю Жернову, которого назначил президент Владимир Зеленский, — это большой плюс. А минус — это то, что это назначение состоялось лишь 1 марта, неделю спустя начала войны.

Растет понимание в среде украинского общества важности информационного противостояния противнику. Одно видео того, что российский солдат при сдаче в плен получает стакан горячего чая и ломоть душистого хлеба, способно, наверное, сделать больше, чем многие об этом думают.

Важность украинской гуманитарной политики и обеспечения прав человека — в приоритете в нынешних условиях. Легендарные традиции украинской армии создали ей честно заслуженный имидж армии, уважающей правила войны, международные правовые нормы и жизнь мирного населения.

Именно о ценности жизнь хотелось бы сказать отдельно. Эта война когда-нибудь все-таки закончится. Мы все надеемся, на то, что при помощи ВСУ в Украине как можно скорее наступит мир. И тогда главной трагедией будет даже не разрушенная критическая инфраструктура, а новые кресты на украинских кладбищах. Новые посмертные звания Героя Украины. Новые хирургические операции по спасению раненых. Новые психологические курсы реабилитации ветеранов боевых действий.

И еще кое-что. Сидя поздней ночью и изучая новости из районов боевых действий, я вспомнил битву под Крутами в 1918-м, в котором армии российских большевиков противостоял немногочисленный отряд киевских студентов, кадетов, гимназистов. У меня не было времени погрузиться еще раз в изучение деталей той битвы. Но я понял совершенно одно: если бы существовала машина времени, сейчас ее надо было бы в срочном порядке использовать, чтобы передать под Круты Джавелины. Думаю, тогда бы история Украины сложилась все-таки иначе.

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