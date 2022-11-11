Третий большой гвоздь в гроб Путина 11 ноября, 18:46

Чем жила страна 11 ноября 2022 года

● Третий большой гвоздь в гроб Путина. По состоянию на вечер 11 ноября Украина почти полностью контролирует Херсон, заявил советник главы Минобороны Юрий Сак. «Россияне снимают военную форму, выбрасывают ее в мусорные баки и пытаются слиться с местными», — уточнил он. А Украина призывает их «сдаться, спасти свою жизнь и не вести себя глупо».

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Освобождение Херсона и правобережной части области стало третьей большой победой Украины в этой войне (после отступления россиян от Киева, Чернигова и Сум, а также после разгрома оккупантов на востоке Харьковщины).

● Сейчас в Херсоне идет «тяжелая и мощная» боевая работа, а поэтому украинские военные сохраняют информационную тишину. Об этом объявила Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг.

● Отступая из облцентра, оккупанты подорвали Антоновский мост через Днепр, — в реку рухнули сразу несколько его пролетов.

● Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. «Особое внимание члены Ставки уделили событиям на южном направлении фронта», — отметили в пресс-службе главы государства.

● Кремль переложил Херсон на Шойгу и Суровикина. Российский диктатор Путин решил возложить всю ответственность за провал на юге и оставление Херсона на министра обороны Шойгу и командующего оккупационной группировкой в Украине Сергея Суровикина. «Это предложение Суровикина и решение Шойгу», — пояснил бегство российской армии из единственного захваченного ею украинского облцентра спикер Кремля Песков.

● Ведомство Шойгу нынче отчиталось о «полном выводе» своих оккупационных сил из Херсона. И российская армия при этом, якобы, никаких потерь не понесла.

● «Окно возможностей» генерала Милли. Отступление оккупационных войск из Херсона открывает «окно возможностей» для возобновления переговоров Украины с Россией. Такое мнение высказал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США (с ним регулярно контактирует главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный). Высокопоставленный американский генерал отметил, что Москва использует отступление, чтобы восстановить свои войска для возможного весеннего наступления. Но добавил: «Здесь также есть возможность, окно возможностей для переговоров».

Милли пояснил: для достижения успеха в этом вопросе и Украина, и Россия должны «прийти к взаимному признанию» того, что победа «возможно, недостижима военными средствами, и поэтому нужно обратиться к другим средствам».

● Точку зрения Милли не разделяют ни советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, ни сам Джо Байден, сказали источники газеты The New York Times. По мнению Салливана, если бы США начали подталкивать к переговорам, Путин получил бы сигнал, что «все, что ему нужно сделать — это немного затянуть войну, и в итоге американцы сделают все за него», утверждают источники NYT.

А тут как раз:

● И в третий раз Москва предложила переговоры. Страна-агрессор Россия открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий». Подобное заявление — уже третье за последние дни — сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «РФ открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, как и раньше», — сказал он. И добавил, что «дальнейшее зависит не от Москвы».

Если продолжать тему дипломатии:

● Путина там не будет вообще. Кремлевский диктатор на саммит G20 в Индонезию и не будет участвовать в нем даже в видеоформате. Об этом сообщил его пресс-секретарь Песков. По словам последнего, Путин решил не ехать на саммит, который пройдет 15−16 ноября, из-за графика работы и «необходимости его нахождения в России».

Накануне агентство Bloomberg написало, что хозяин Кремля попросту не рискнул столкнуться на саммите с жесткой критикой за свое вторжение в Украину, — подобные опасения перевесили «любую потенциальную выгоду от участия».

Путина на саммите должен будет представить его главный дипломат Лавров, которому придется не сладко:

● Лаврова изолируют. Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться с российским министром иностранных дел Лавровым на Бали во время саммита G20. Как заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, госсекретарь до сих пор считает необходимой «изоляцию» Лаврова на саммите. «Мы считаем, что с Российской Федерацией нельзя вести дела, как будто ничего не случилось. Так считаем не только мы», — уточнил Прайс.

Самое время попытаться заглянуть в будущее:

● Прогноз по Крыму. Украина может вернуть оккупированный Крым без боевых действий, а в следствие внутренней борьбы в РФ. Такое заявление в интервью Reuters сделал министр обороны Алексей Резников.

По словам министра, когда украинские войска достигнут реки Днепр в Херсонской области, они смогут бить по позициям оккупантов в Крыму из ракетных систем HIMARS и другого оружия.

● «Зима замедлит любую активность на поле боя, это выгодно каждой из сторон… Мы используем это время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, обновления и ротации, и они будут хорошо подготовлены», — сказал Резников.

● Будет новый Рамштайн. Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) состоится на следующей неделе. Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Синг.

● ПВО, снаряды и Хамвеи. Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. В нем будут как системы ПВО, так и снаряды.

Список военной техники, которую США передают Украине, опубликовал сайт Пентагона: ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Hawk; четыре ЗРК Avenger (ближнего действия) и 192 ракеты Stinger; дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS; 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов; 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм; 10 тыс. 120-мм минометных снарядов; 100 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV (Хамви); 400 гранатометов; стрелковое оружие, оптика и более 20 млн патронов к стрелковому оружию; демонтажное оборудование для расчистки препятствий; защитное снаряжение для холодной погоды.

В Пентагоне уточнили, что ракеты для Hawk дополнят недавнюю помощь Испании, которая объявила о передаче Украине четырех систем этого типа.

● США помогут Украине создать интегрированную систему противовоздушной обороны из комплексов разной дальности действия, заявила Сабрина Синг, представительница американского Минобороны. По ее словам, речь, в частности, идет о системах Hawk, Avenger и IRIS-T.

● Не последняя победа. Украина владеет инициативой на фронте и сейчас находится в процессе обеспечения своей крупной победы в Херсонской области. Прекращение огня дало бы Кремлю паузу, «в которой он отчаянно нуждается, чтобы восстановить российские силы», подчеркивают эксперты Института изучения войны (ISW). Они убеждены, что крупная победа на Херсонщине не будет последней для Украины, поскольку ВСУ продолжают контрнаступательные операции. «Бои продолжатся на южном направлении; а также в Бахмуте (Донецкая область) — единственном участке, где российские силы все еще предпринимают значимые наступательные действия; и на севере Луганской области», — отмечают эксперты Института.

● ISW назвал «ошибочными» предположения о том, что боевые действия в Украине прекратятся или зайдут в тупик из-за зимней погоды. Она может нанести несоразмерный ущерб скорее плохо экипированным российским силам в Украине, тогда как «хорошо обеспеченные украинские силы вряд ли остановят свое контрнаступление из-за прихода зимней погоды и, возможно, смогут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы продвигаться легче, чем они могли бы в грязные осенние месяцы».

● Темп не падает. За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 710 российских оккупантов. А всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 79400 своих военных. Такие данные на утро 11 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Там подчеркнули, что темп уничтожения врага не падает, а наибольшие потери у россиян случились на Бахмутском направлении.

Кроме того, враг потерял: танков — 2814 (+10 за сутки), боевых бронированных машин — 5696 (+14), артсистем — 1817 (+12), РСЗО — 393 (+0), средства ПВО — 205 (+0), самолетов — 278 (+0), вертолетов — 261 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1505 (+6) и многое другое.

● Потери РВ в войне против Украины в десять раз превышают украинские, заявил CNN президент Владимир Зеленский. «Я не могу назвать точные цифры, но разница очень серьезная. Потому что наша военная тактика — не бросать людей, не использовать их как „пушечное мясо“, потому что люди — самое важное», — подчеркнул глава государства.

И для финала:

● На флот дронов. На фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов.

29 октября ВСУ с помощью воздушных и морских дронов ударили по российским кораблям в Севастополе, поразив три из них. Это стало первой морской атакой в истории, осуществленной исключительно беспилотными средствами.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.