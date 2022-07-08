Парадокс Бориса Джонсона и настоящие причины его отставки 8 июля, 17:16

Новость об отставке Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании (которая, правда, растянется во времени на несколько месяцев) вызвала бурю эмоций в Украине

Это было сочетание больших позитивных чувств миллионов украинцев (от простых граждан до президента Зеленского) к Борису Джонсону, грусти от его отставки и определенных опасений относительно того, не уменьшится ли поддержка Украины со стороны Великобритании после смены руководителя правительства этой страны. Я бы даже сказал, что у нас возник культ личности Бориса Джонсона. Еще немного и у нас начнут называть улицы его именем. И это очень контрастирует с отношением к Борису Джонсону в самой Великобритании. На его родине доминируют прямо противоположные эмоции, чем в Украине. Собственно, в этом и заключается парадокс Бориса Джонсона. И это очень удивляет украинцев. Поэтому давайте разбираться.

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Сначала о том, почему возник культ Бориса Джонсона в Украине. В первую очередь это связано с очевидным контрастом между британским премьером и другими западными лидерами в отношении к Украине и войне России против Украины. На фоне вялых, слишком осторожных и оппортунистических руководителей влиятельных западных стран (от Олафа Шольца до Джо Байдена) Борис Джонсон выглядел мощно, ярко и решительно в своей безоговорочной поддержке Украины и жесткой позиции по отношению к Путину и российской агрессии.

И чем больше проблем было у Бориса дома, тем активнее он был на украинском направлении. Он понял, что именно в украинском вопросе он может проявить себя наиболее эффективно. Постепенно во взаимоотношениях Бориса Джонсона с Украиной стал появляться эффект взаимной любви. Украинцам нравилась гиперактивность британского премьера, его последовательность и решительность в поддержке нашей страны. Борис Джонсон же компенсировал свои политические проблемы в собственной стране положительными эмоциями, искренними добрыми чувствами, которые он получал в Украине.

Чем больше проблем было у Бориса дома, тем активнее он был на украинском направлении

Но почему же такого человека, которого так любят в Украине, отправляют в отставку? Нет ли здесь «руки» Москвы? Сразу успокою. Отставка Бориса Джонсона не связана с Россией, Украиной, войной России против Украины, она имеет внутриполитические и внутрипартийные корни. Относительно поддержки Украины и противостояния российской агрессии у консерваторов и британских политических элит есть полный консенсус. Поэтому нам не стоит беспокоиться, что политика Великобритании по отношению к Украине поменяется в связи с изменением премьер-министра этой страны. Мы до сих пор смотрим на западную политику слишком персонифицированно. А там политика (особенно внешняя) определяется национальными интересами, государственными и политическими институтами, а не личными симпатиями или антипатиями первого лица. В этом смысле западная политика, в том числе и британская, существенно отличается от украинской политики и еще больше от российской.

Также причиной отставки Бориса Джонсона не является его определенная эксцентричность. Многочисленные скандалы вокруг премьер-министра Великобритании, скорее, стали поводом для бунта на его партийном корабле. Они усугубили личный имидж Бориса Джонсона и были использованы политическими противниками. Не вдаваясь в детали, главная причина отставки Бориса Джонсона — снижение рейтингов Консервативной партии, поражение на промежуточных выборах в результате ухудшения социально-экономической ситуации в Великобритании. В туманном Альбионе, как у нас, и в большинстве других демократических стран, на рейтинги правящей партии и ее лидера определяющим образом влияет внутриполитическая ситуация, а не внешняя политика.

Еще один фактор, обусловивший отставку Бориса Джонсона, — это его конфликт с большинством влиятельных группировок в Консервативной партии. Британские партии, в отличие от наших, не карманные организации, которые лишь обслуживают политические интересы своего лидера. Напротив, кто будет или не будет лидером партии определяют партийные элиты. Борис Джонсон стал премьер-министром благодаря определенной конфигурации интересов в руководстве Консервативной партии, и когда потерял контроль над балансом этих интересов, вошел в конфликт с влиятельными группами в своей партии, в конце концов лишился шансов удержать пост лидера партии и руководителя правительства. Подобная ситуация и в Консервативной партии и британской политике вообще происходит регулярно. В свое время в подобных ситуациях уходили в отставку даже такие видные политические деятели как Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер.

Парадокс Борис Джонсон нам нужно иметь в виду на будущее. Мы можем иметь большие симпатии к отдельным зарубежным лидерам. И если их популярность в нашей стране, как у Бориса Джонсона, возникает стихийно, органично и закономерно, то в этом нет ничего плохого. Это нормальное проявление искренних политических чувств и благодарности за поддержку нашей страны.

Но в нашей внешней политике мы не можем делать исключительную ставку только на симпатичных лидеров. В странах, которые являются нашими партнерами или могут ими стать, мы должны строить широкие межпартийные и общественные коалиции в поддержку Украины. И тогда не будет оснований для беспокойства, что изменение политической конъюнктуры в той или иной стране может негативно повлиять на наши отношения с этим государством.

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