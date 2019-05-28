Украина в смартфоне. Как помочь Зеленскому? Сегодня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською

Недавно посмотрел выступление нового президента на iForum

И что я вам хочу сказать, чуваки? Драйв, Илон Маск, Apple, диджитализация — все очень модно и красиво.

В последние три минуты Зеленский и вовсе говорит о своей мечте: про «страну в смартфоне». Он говорит, что это будет очень круто — коммуницировать, получать услуги и даже участвовать в управлении государством с помощью смартфона. Это шанс для Украины перепрыгнуть на следующий уровень развития. Как Африка перепрыгнула через проводные телефоны сразу в эпоху мобильных.

И вот вчера еду я по трассе Киев-Львов — как и многие украинцы ежедневно. А связи — нет. Не только интернета на 4G/LTE, но и обычная голосовая связь работает с перебоями. И, я уверен, многие люди ругают на чем свет стоит трех украинских операторов связи.

При этом что интересно, в больших городах страны скорость и доступность интернета на 4G/LTE — лучше, чем во многих европейских странах (попробуйте сделать видеозвонок по WhatsApp из центра Лондона или Парижа — 4 раза из 10 будете ругать местного оператора).

Теперь дам статистику (источник Укрпочта) — оказывается примерно 11 млн населения Украины живет в селах с населением меньше 2000 в каждом. И таких сел более 25 тысяч. В большинстве этих сел с Интернетом большая проблема — максимум есть очень медленный проводной от Укртелекома. В некоторых. А мобильного 3G или (как нам всем хочется) 4G/LTE — там нет. И в ближайшем будущем не будет. Это значит, что для 11 млн украинцев «страна в смартфоне» — просто красивые слова.

Пока это просто лозунг. Без возможности его выполнить

Зато есть указ бывшего президента о внедрении в Украине 5G. Указ вообще ни о чем — чисто декларативный. Но, безусловно, красивый.

Теперь давайте разберемся.

Где мобильный Интернет в селах, на дорогах, в поездах? Или точнее — почему его там почти нет? Кто виноват и что надо сделать?

Ответ — виновато в основном государство. Если кратко, то причины в отсталости законодательства и в мелкой коррупции.

Есть четыре главных пункта:

— Доступ операторов к частотам

— Совместное использование операторами сетевых ресурсов и частот

— Доступ операторов к использованию зданий, принадлежащих государству

— Санитарные нормы излучения базовых станций

Скучные пункты (писать в Фейсбуке и обвинять операторов или регулятора гораздо проще — именно так делают некоторые популярные блогеры с десятками тысяч подписчиков). Но если вы хотите немного стать «в теме», то лучше прочитайте. Будете меньше подвержены манипуляциям.

И было бы очень здорово, если бы этот текст прочитала «команда Зеленского».

Если говорить о мобильном Интернете, то в Украине операторы получили в распоряжение существенно меньше частот для мобильного Интернета (это 3G и 4G), чем во всех развитых и во многих развивающихся странах.

Тут надо помнить о двух главных проблемах: в Украине нет технологической нейтральности. То есть на тех частотах, где операторы купили лицензии, они не имеют права делать либо 3G, либо 4G, либо 2G/GSM по своему усмотрению. А только то, что разрешил регулятор. Во всем нормальном мире — если тебе продали частоты — то какую технологию на них (или на их части) оператор хочет запустить, он решает сам. И тут дело просто в бумажке — разрешении от регулятора. Никаких суперреформ не надо. И второе: низкие частоты (800МГц и 700МГц) находятся не у операторов. А это именно те частоты, где во всех странах развернут мобильный Интернет для обширных территорий с небольшим населением, то есть тех самых деревень и дорог. На тех частотах, которые у операторов есть, никто в здравом уме на таких территориях мобильный Интернет делать не будет. Никогда не окупится.

Во всех нормальных странах операторы имеют право совместно использовать и оборудование (вышки и передатчики) и частоты. То есть один из них арендует у другого или все вместе арендуют у третьей компании — того, кто консолидировал вышки связи. В Украине законно можно делать только так называемый «пассивный» шеринг оборудования — то есть вышки. Без решения этого вопроса, операторы не хотят развивать свою инфраструктуру там, где живет мало людей. Не окупится. Почему такой дурацкий закон — очень хороший вопрос.

Недавно (полтора года назад) реформаторы продавили закон, по которому операторы имеют право по регулируемым (читай невысоким) ставкам арендовать места на крышах зданий госучреждений для своих вышек. Во всем мире школы, церкви (да, именно церкви — их же много и у каждой есть высокий шпиль!), университеты, да и просто органы местной власти приглашают операторов построить вышки на своих зданиях. Чтобы улучшить покрытие на территории их городов и сел.

В Украине не так. Этот закон нагло не выполняется. По двум причинам: коррупция (часть ожидают взятку от оператора) и радиофобия (есть люди «в шапочках из фольги», считающие, что излучение от вышек мобильных операторов вредит их здоровью). Хотя давно доказано, что это бред, и эти вышки стоят на школах, церквях, больницах во всей Европе и Америке.

Чтобы получить хороший и устойчивый сигнал от передатчика мобильной связи, его нужно включить на полную мощность. Застарелые санитарные нормы в Украине этого делать не позволяют. Даже принятое два года назад решение Кабмина всего лишь довело их до уровня постсоветских стран. Что в десять раз ниже, чем в Европе. И даже это решение оспаривается в судах разными нехорошими коррупционными органами. Которые надеются вернуть старые практики и помогать операторам «решать вопросы».

Как видим, в двух первых проблема в основном в устарелых нормах законодательства и в неработающей как положено судебной системе. В двух последних пунктах присутствуют разные мелкие коррупционные интересы. И тоже проблемы в госвласти: когда решение принимается, но система его саботирует.

Вы можете спросить, а что же делает регулятор (НКРЗИ)? Он очень старается, но его полномочий и «аппаратного веса» не хватает, чтобы решить эти проблемы. Все они требуют решений Рады, Кабмина или как минимум отдельных министерств.

Два больших оператора вкладывают в развитие сети примерно 17−22% от своих доходов в год — цифра ничем не отличающаяся от операторов в других странах. Короче, тратят сколько положено. И их сеть растет.

Если решить все четыре проблемы, то три оператора за свои деньги и очень быстро (потому что конкуренция) обеспечат скоростной мобильный Интернет в селах, на дорогах и в поездах. И будут собирать деньги с потребителей за его использование — потому что бизнес.

И наконец-то можно будет серьезно говорить про «страну в смартфоне», потому что пока это просто лозунг. Без возможности его выполнить.

Смогут ли, например, сами операторы подготовить полный пакет решений для развязки этих проблем? Нет, потому что у них очень разные стартовые позиции (у кого-то мало, а у кого-то много частот) и разные коммерческие стратегии. И их СЕО больше волнует вопрос, выполнит ли компания свои цели в этом году, а не, что будет с Украиной через 5 лет. Так, кстати, и правильно — СЕО нанимают акционеры для достижения хороших результатов компании. Вот теперь Украина «наняла» нового СЕО, надеюсь, его волнует, как добиться выполнения своих «визий», а не только популистские лозунги.

Это мы скоро увидим.

P. S. Есть также две другие технологии, которые в принципе можно использовать для интернета в селах — это оптическое волокно или спутник. Обе работают, но очень дорогие, а вторая еще и не всегда надежна (скорость зависит от погоды). У каждой из них есть в Украине защитники, но никто не предлагает с их помощью провести Интернет в села за свои деньги. Необходимы государственные многомиллионные субсидии. Поэтому, учитывая состояние бюджета Украины, о них лучше забыть.

На iForum президент показал «главного за диджитал» Михаила Федорова. Как сделать так, чтобы он прочитал этот текст?

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

