Что сейчас поставлено на карту в отношениях Украины и США

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк впервые публично рассказала о своих последних днях на посту. А также то, что сейчас поставлено на карту в украинско-американских отношениях. В интервью «The David Frum Show» она поделилась впечатлениями с момента прощания с Киевом и сделала прямое предупреждение: потеря Америки как стратегического партнера станет катастрофой не только для Украины, но и для всей Европы.

По словам Бринк, в один из последних дней на посту к ней подошел высокопоставленный украинский чиновник и сказал: «Вы были нашим ближайшим стратегическим партнером». «Меня поразили эти слова, — признается дипломат, — потому что я не смогла ничего ответить. И именно в этой тишине я осознала, насколько глубоким стало доверие и одновременно — насколько болезненной может быть его потеря». Украинцы очень хорошо понимают, что значит остаться без поддержки.

Она не скрывает беспокойства относительно изменений во внешнеполитическом курсе США: «Я почувствовала, как все больше внимания начинает смещаться — не на агрессора, а на жертву. И это было одной из причин, почему я решила уйти».

Бринк отметила, что поддержка Украины — это не только солидарность, а стратегическое решение в интересах самих Соединенных Штатов.

Украина сейчас сдерживает Россию от дальнейшей агрессии в Европе, и каждый шаг назад — это окно возможностей для Кремля. Она прямо говорит о риске умиротворения агрессора — когда Запад будет готов к миру на условиях Москвы, игнорируя принципы справедливости, безопасности и международного права. «Мир, который не учитывает позицию Киева, — это не мир, это капитуляция».

Отдельно Бринк отметила необходимость усиления санкционного давления на Россию. США должны сосредоточиться на уязвимостях — банковском секторе, энергетике, высоких процентных ставках, инфляции — и сделать так, чтобы продолжение войны стало для Путина слишком дорогим. Дипломат призвала Вашингтон не терять связи с украинским обществом и не оставлять Киев наедине с экзистенциальной угрозой.

Интервью Бринк прозвучало как мощный сигнал не только для политических элит США, но и для европейских союзников: потеря поддержки США для Украины может означать стратегический перелом, который будет иметь последствия далеко за пределами региона. Это был голос не только дипломата, но и свидетеля — человека, который видел войну изнутри, работал с украинскими лидерами, общался с военными, волонтерами, семьями погибших.

