Страна, о которой говорят все

За прошедшее десятилетие Украина для мира превратилась из страны, о которой не говорит никто, в страну, о которой говорят все

Стремилась она к этому или нет, Украина стала мифом — mythos, то есть концептуальной историей, которая живет своей жизнью и в которую каждый вкладывает тот смысл, который важен именно ему или ей.

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Для кого-то она стала историей о стойкости и мужестве, для кого-то — историей о битве между пугающими силами; для кого-то — козлом отпущения за собственные проблемы; для кого-то — непонятной угрозой.

Но важно, чтобы мы были не только темой для разговора, но и его субъектом. И здесь всё непросто, поскольку даже у наших партнеров возникают три искушения: а) говорить об Украине без украинцев; б) видеть в Украине лишь одну из тем — а не борьбу, определяющую будущее мира; в) видеть в Украине только тему, а не субъект.

В мир вернулась битва философий истории

(Интересно, что в английском «тема» и «субъект» — это одно слово: subject. Во французском тоже — sujet. Возможно, поэтому там не понимают нашей фрустрации.)

Разумеется, чем больше людей о тебе говорят, тем выше доля фантазмов и вымысла. Ведь миф живет своей жизнью, а доля тех, кто сохраняет связь своей истории с реальностью, уменьшается по мере роста числа говорящих.

Хотим мы того или нет, но в мир вернулась битва философий истории, а значит — и различных видов эпоса. И от нас зависит, сохраним ли мы в том Эпосе, который одержит верх, ту историю, в которой мы будем субъектами, а не темой для очередных разговоров.

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Текст публикуется с разрешения автора