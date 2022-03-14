Юридически украинских беженцев от войны с Россией в США не существует 14 марта, 08:20 Цей матеріал також доступний українською

Что происходит с принятием украинцев

На сегодняшний день, по данным ООН, от войны в Украине, которую развязала Россия, за границу сбежали более 2,5 млн человек. Абсолютное большинство из них находятся в соседних с Украиной странах. В прошлую пятницу президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны принять украинских беженцев «с распростертыми объятиями». Губернаторы Нью-Джерси и Пенсильвании заявили о готовности принять беженцев из Украины в своих штатах, а в конгрессе штата Иллинойс представлен соответствующий законопроект.

Впрочем, как объяснили «Голосу Америки» адвокаты, практикующие иммиграционное право США, в США сейчас нет системы приема украинцев, убегающих от войны с Россией, под статусом или программой в качестве беженцев.

«На сегодняшний день в США нет официальной программы приема беженцев в правовом смысле этого слова. В литературном смысле под словом „беженец“ имеют в виду человека, который сбежал от конфликта, но это не является правовым пониманием этого термина. Чтобы иммигрировать в правовом статусе беженца, дело этого человека должно пройти через специальные учреждения ООН. После этого должна быть определена страна, куда они должны иммигрировать (то есть должно быть определено, что это именно США), и тогда та страна еще проводит проверку, сможет ли этот человек въехать в Соединенные Штаты», — говорит Ирина Мазур, иммиграционная адвокатеса в Филадельфии.

Подаваться на политическое убежище или какую-нибудь специальную визу, как было в случае с афганцами, украинцы тоже не могут, объясняет адвокатеса Светлана Угрин, практикующая право в Чикаго.

«Политическое убежище по закону предоставляется людям, которых преследует свое правительство, своя страна или какая-либо группа людей в стране. Этот статус не распространяется на случаи, когда агрессором или преследователем является другая страна. У афганцев была другая ситуация. Во-первых, Америка присутствовала там официально, они нанимали по контрактам людей, тем самым их ставя в опасность от Талибана. Во-вторых, Талибан — это все-таки те же афганцы, то есть угроза исходила от представителей того же народа, а Украина сейчас под атакой чужого государства».

Другие варианты — такие как получение так называемого гуманитарного пароля (исключительного разрешения на въезд) — могут занять год или дольше, объясняют юристы. Так что большинство украинцев, у которых нет документов на въезд в США, подаются на обычную туристическую визу. Но даже в случае близких родственников, как рассказали Голосу Америки с десяток человек, возможен отказ. Так произошло с жительницей Буска, Львовской области, Мартой Гаврилюк, которая вместе с тринадцатилетним сыном Остапом пыталась на время войны переехать к своей сестре в штат Иллинойс.

США должны разработать специальную программу для тех, кто убегает от войны в Украине

«Сначала были сомнения, ехать или не ехать, — рассказывает Марта из Варшавы по Skype. — Смотрели в новостях, что уже начинают бомбить, правда, восточные области. Решили еще не ехать, но позже, когда уже близко от нас, вот Броды и, например, Каменка-Бугская, где военные аэропорты, а это 30 км от нас, страшно стало. Мне стало страшно за ребенка».

Марта решила перебраться к сестре в городок Лейк-ин-ве-Гилс, штат Иллинойс. Сестры — очень близкие, говорят, что других близких родственников у них нет, оба родителя умерли несколько лет назад. До границы с Польшей ехали сначала на машине, а последние километры — шли пешком.

«Так давили, было страшно, давка была. Начали драться. Нас вытолкнули из той очереди. Три раза мы с малышом вставали в ту очередь. Тогда ему становится плохо. Переживал, расплакался. Почти день мы были в пределах этих шести-семи километров. Страшно было. Остап хотел спать очень сильно, тошнило его, он стал таким зеленым. Захотел спать. Ну, как спать? Холодно. Хорошо, что у нас все-таки было немного одежды. Сверху на его куртку я уже натянула кофту», — рассказывает Марта.

Сам паспортный контроль, говорит женщина, прошли быстро, вопросов ни с украинской, ни с польской стороны не было. В Медыке встретили очень тепло: волонтеры накормили горячим супом, напоили чаем, дали салфетки и гигиенические средства. Бесплатно доехали в Перемышль, после чего уехали в Варшаву.

Тем временем сестра Марты, Ульяна Высочанская, уже готовила пакет документов. Ульяна живет в США семь лет, имеет зеленую карту и занимается предпринимательской деятельностью. Также женщина ведет блог в Инстаграмме «Богатая женщина», где рассказывает об историях успеха украинцев в США, собственном опыте и дает советы по визам. Так что помочь сестре и с документами у нее проблем не было. Выяснила, что подавать документы нужно на туристическую визу, записала ее и племянника на собеседование в Консульстве США в Варшаве, заплатила $320 консульского сбора и собрала документы.

«У нее были документы, подтверждающие ее финансовое состояние, ее трудоустройство, потому что в Украине она работает заместителем директора Центра занятости еще с 98-го года. У нее большой стаж работы, у нее есть счет в банке с наличными средствами, у нее есть дом, у нее есть земля, то это все она имела с собой, плюсу нее было с собой приглашение от меня, что я ее приглашаю на временное пребывание у меня, мои финансовые документы, подтверждение того, что у меня есть бизнес, у меня есть собственное жилье, что я плачу налоги, что я могу предоставить ей абсолютно все», — рассказывает Высочанская.

Отказ в Консульстве стал для обеих сестер шоком. Как узнала Ульяна, отказали сестре потому, что указанная причина не совпадает с целью поездки. В посольстве посоветовали подавать на объединение семьи. Но, говорят, сестры, Марта не хочет переезжать в США, они планировали пожить у сестры до окончания войны.

Подобный ответ, что цель визита не соответствует нужной визе, дали и маме и сестре Екатерины Соломонюк в консульстве в Варшаве, которые выехали с Волыни и пытались вместе с двумя маленькими детьми переехать в Нью-Джерси. Екатерина говорит, что проживает в США легально, замужем и сама ждет ребенка. Она надеялась, что ее близкие смогут пожить у них, пока идет война.

«У них было мое приглашение, приглашение от моего мужа, работающего вице-президентом в отделении LA Fitness в Нью-Джерси, приглашение от моей свекрови, работающей на АЭС в Теннесси, доказательство моей беременности, мое свидетельство о браке, сообщение о петиции I -130, наша налоговая декларация за 2020 год и многие другие документы», — говорит Соломонюк.

Подобными историями с «Голосом Америки» поделилось с десяток человек. Есть такие случаи и в адвокатской практике иммиграционных адвокатов, с которыми мы общались.

«Отказ трудно предсказать, потому что весь процесс получения неиммиграционной визы B1-B2 состоит в том, что заявитель на такую визу должен доказать то, что у него нет иммиграционных намерений. Это один момент. А второй момент — он или она должны доказать устойчивые связи со страной своего проживания, то есть с Украиной. Люди сбежали из Украины из-за войны, соответственно, они не могут доказать, что они после временной поездки в Соединенные Штаты вернутся в Украину», — говорит Мазур.

Кроме риска отказа, получение туристической визы имеет и другие проблемы. Очереди на интервью в консульствах очень быстро наполняются — в некоторых случаях ждать собеседования нужно месяцы.

По меньшей мере, в одном случае, о котором рассказали «Голосу Америки», семья не может получить назначение на собеседование в Консульстве США в Варшаве, как они предполагают, из-за большого размера семьи. Джули Де Анджело, уехавшая из Украины в двенадцатилетнем возрасте, а теперь проживающая в штате Нью-Джерси и работающая в компании «Делойт», вместе с мужем пытаются перевезти в США семью ее двоюродной сестры. Ее сестра, Татьяна Воробец, вместе с мужем имеет четырех детей в возрасте от одного до восьми лет, проживает в Чорткове Тернопольской области, а сейчас находится в Польше.

«У нас отличная жизнь в Нью-Джерси, и мы хотим помочь им, как можем. Мы хотим и можем принять мою двоюродную сестру и ее семью, обеспечить их проживанием и питанием, билетами в обе стороны и финансовой поддержкой, необходимой, пока они ждут окончания войны в Украине. Моя сестра уже оплатила консульский сбор в тысячу долларов и теперь все время проверяет расписание назначения на собеседование и не видит свободных мест», — говорит Де Анджело.

Те же, кто приезжает в США с туристической визой, также имеют немало ограничений.

«Эта виза не позволяет получить разрешение на работу, дети не могут ходить в государственные школы, но они могут ходить в частные, вы можете платить за это деньги», — объясняет Угрин.

Не дает она права и подаваться на помощь для беженцев. Впрочем, эту визу можно попытаться сменить на другую уже по прибытии в США. Также, юристки советуют не привязываться к перегруженным консульствам в Польше, а подаваться в тех европейских странах, где меньше очередь. Они говорят, было бы неплохо, если бы Государственный департамент выделил больше людей для обработки виз украинцев. В Государственном департаменте «Голосу Америки» ответили: работаем над этим.

«Мы работаем над тем, чтобы наши посольства и консульства в регионе имели достаточное количество персонала и ресурсов. Мы предоставляем приоритет консульской поддержке граждан США и их ближайших родственников. Заявление на неиммиграционную визу не заменяет или не дает доступа к помощи беженцам или переезду», — говорится в ответе Государственного департамента.

Ирина Мазур говорит: США должны разработать специальную программу для тех, кто убегает от войны в Украине.

«Я думаю, что наиболее эффективным шагом будет разработка специального законодательства, аналогичное тому, что когда-то было для граждан Кубы».

В настоящее время США поддерживают находящихся в других странах беженцев из Украины. Согласно законопроекту, который выделяет 13.6 миллиарда долларов на помощь Украине, один миллиард четыреста миллионов предназначается для помощи беженцам.

Также 4 марта Министерство внутренней безопасности США объявило, что будет предоставлять украинцам статус временной защиты. Это значит, что украинцы, которые находились в США по состоянию на первое марта и раньше, могут остаться в стране даже после окончания срока действия их визы или разрешения на работу в течение восемнадцати месяцев.

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликовано на Голосе Америки

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