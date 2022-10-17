Что побудило Маска продолжить финансирование Starlink 17 октября, 17:53

И еще несколько фактов о связи Маска с американским правительством

В США нет ни одной государственной оборонной компании, все частные. Государство выступает планировщиком, заказчиком и регулятором. И американские оборонные компании ни одного шага не могут сделать без согласования Пентагона.

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Вы считаете, что с космической отраслью (имеющей стратегическое значение для США) по-другому? Напомню, она подчиняется тому же Пентагону. Главным заказчиком и регулятором здесь выступает Американское космическое агентство. Космические силы США (USSF) — подразделение космической службы Вооруженных сил США, одна из восьми силовых структур США входит в состав Министерства обороны. Космические силы через Департамент ВВС контролируются секретарем ВВС, гражданским политическим назначенцем, подчиняющимся министру обороны. Годовой бюджет Космических сил США — $24,5 млрд

Для сравнения: весь годовой доход SpaceX при оценке $127 млрд составляет всего $2 млрд.

Вот цитата генерал-майора Шона Бреттона, главы Командованием космической подготовки и боевой готовности Космических сил США: «Мы уже много лет сотрудничаем с частными предприятиями и, конечно, мы увеличиваем эту активность с увеличением присутствия коммерческой промышленности в космосе».

Ключевые клиенты SpaceX: Astrobotic, NASA и SES (спутниковый оператор)

Перспективные проекты SpaseX Starship и Starlink имеют стратегическое значение для США.

1. SpaceX Starship/Super Heavy — многофункциональная, полностью многократная двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на:

— низкую околоземную орбиту;

— солнечно-синхронную орбиту;

— геопереходную орбиту.

А также межпланетных полетов на Луну и Марс.

В сущности, этот проект превращает Маска в Колумба нового времени, который позволит США занять доминирующее положение в космосе при освоении новых планет.

Проекты SpaseX Starship и Starlink имеют стратегическое значение для США.

2. Starlink — глобальная спутниковая система, которая при завершении развертывания будет включать 44 тыс. спутников.

И эта группировка спутников будет иметь для США стратегическое значение.

В мае 2020 года армия США подписала соглашение со SpaceX об использовании широкополосного доступа Starlink для передачи данных по военным сетям.

В октябре 2020 года SpaceX выиграла контракт на $150 млн на разработку в США спутников военного назначения.

В марте 2021 г. он объявил о своем плане сотрудничать с ВВС США для дальнейшего тестирования Интернета Starlink.

После завершения работы спутники Starlink могут быть оснащены разведывательными, навигационными и метеорологическими устройствами для дальнейшего повышения боеспособности вооруженных сил США в таких отраслях, как разведывательное дистанционное зондирование, ретрансляция связи, навигация и позиционирование, нападение и соприкосновение, а также космическое укрытие. Кроме того, Starlink претендует на большую мировую часть трафика интернета.

А это не только передача информации, это ее контроль и возможность доступа к ней.

Эти два проекта критически важны для сохранения роли США как доминирующей в технологическом плане страны.

А для Илона Маска такой заказчик критически важен.

Поэтому вопрос отнюдь не в Украине, а в американских интересах.

И решение Маска так быстро снять свой вопрос финансирования услуг Starlink для Украины является явным примером того, что у Украины сегодня высокий приоритет для долгосрочных планов США.

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