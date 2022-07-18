Зачем США более полувека поддерживают порабощенные нации 18 июля, 15:44

В этом году Байден в очередной раз объявил о проведении недели порабощенных народов. Война в Украине, к сожалению, доказывает, что эта мера отнюдь не является пережитком Холодной войны

В специальной прокламации Президент США Джо Байден объявил неделю с 17 по 23 июля 2022 года — неделей порабощенных народов. Таким образом, администрация действующего президента продолжила более чем полувековую традицию поддержки наций, которые продолжают бороться за свою свободу.

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В 1959 году конгресс принял специальную резолюцию, которой обратился к президенту с запросом ежегодного проведения в третью неделю июля дня порабощенных народов, пока не будет достигнута свобода и независимость для всех порабощенных наций мира. Президент Эйзенхауэр подписал резолюцию, впоследствии ставшую гражданским законом.

Резолюция конгресса признавала империалистическую политику коммунистической россии из-за прямой и косвенной агрессии угрозой для независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Севера, Вир. Албании, Идель-Урала, Тибета, Казакии, Туркестана, Северного Вьетнама и других.

Признавалось, что порабощенные нации с особой надеждой обращаются к США, как стране-цитадели свободы, за лидерством их освобождения и восстановления независимости, религиозных и индивидуальных свобод.

Инициатором принятия резолюции и подписания соответствующей прокламации президентом был глава украинской диаспорной организации Украинского конгрессового комитета Америки (УККА) Лев Добрянский, пытавшийся использовать благоприятные внешнеполитические обстоятельства, как революционные события в Варшаве и Будапеште, для принятия нужного для восточноевропейского сообщества законодательного акта. Кроме того, в конце 1950-х годов между Западными демократиями и странами коммунистического блока разгорелась борьба за влияние на так называемые страны третьего мира, и очень часто СССР и сателлиты побеждали в борьбе систем, удачно используя антиколониальную риторику, в том числе с трибуны ООН. Советские дипломаты прилагали немалые усилия, чтобы показать все положительные черты коммунистической системы, якобы удачное «решение» национального вопроса, развитую плановую экономику, успехи в космической отрасли, для создания имиджа лидера среди «третьих» стран. В результате такой пиар кампании и среди западных обществ возникали сторонники коммунистической империи. Иногда конгрессмены США не понимали существа национальной проблемы в СССР, ошибочно отождествляя «советский народ» с русским.

Американские президенты использовали это мероприятие как дипломатический инструмент

Добрянский и УККА приложили немалые усилия для создания настоящей коалиции из восточноевропейских диаспорных групп США, которая должна была лоббировать принятие резолюции. Благодаря связям с конгрессменами удалось информировать американский политический истеблишмент о проблемах порабощенных коммунизмом народов. Приданию огласки этому вопросу способствовали комитетские слушания в конгрессе и развернутая антихрущевская кампания, прямо связывавшая законопроект о неделе порабощенных народов и запланированный на сентябрь 1959 визит Никиты Хрущева в США.

В результате законопроект получил двухпартийную поддержку и был подписан президентом 17 июля 1959 года. Как отмечают исследователи, успех резолюции заключался в том, что документ не обязывал президента и государственный департамент к проведению конкретных политических и дипломатических акций, кроме символического провозглашения недели порабощенных народов.

В последующие годы американские президенты использовали это мероприятие как дипломатический инструмент в зависимости от условий развития Холодной войны. Градус восприятия снижался с «потеплением» отношений между США и СССР или, наоборот, рос с началом «горячей» фазы биполярного противостояния. Так администрация Джимми Картера в 1978 году опубликовала краткую и поверхностную прокламацию недели порабощенных народов, а уже через 5 лет администрация Рональда Рейгана в прокламации заявила, что свободные народы, если они хотят оставаться свободными, должны защищать свободу других, поэтому Соединенные Штаты поддерживают стремление к свободе, независимости и национальному самоопределению. 19 июля 1983 года, участвуя в церемонии недели порабощенных народов, Рейган обращался ко всем порабощенным нациям Восточной Европы с четким месседжем. Ваша борьба это наша борьба. Ваша мечта — это наша мечта. И когда-нибудь Вы тоже станете свободными".

Большинство определенных в резолюции 1959 стран стали независимыми в 1989—1991 годах. Джордж Буш-старший в прокламации 1992 года, первой после распада СССР, радовался по поводу освобождения восточноевропейских наций и призвал к увековечиванию тех, кто погиб в борьбе с тиранией. Однако уже спустя десятилетие его сын Джордж Буш-младший в 2001 году обращал внимание, что более 2 млрд человек в мире все еще живут под авторитарными режимами, а в прокламации 2008 года обращал внимание на существование таких режимов в Беларуси, Бирме, Кубе, Иране, Северной Корее, Судане, Сирии и Зимбабве. Барак Обама в 2016 году уверял, что США должны укрепить свое обязательство по поддержке свободы и демократии в любой точке мира, будь то в Украине, Сирии или Кубе.

В прошлом году администрация Байдена попыталась внести изменения в многолетнюю традицию провозглашения недели порабощенных народов, сменив название мероприятия на «Неделю свободных и открытых обществ». По крайней мере, такая идея обсуждалась, однако сопротивление общественного сектора не дало ей быть воплощенной. Прежде всего, недовольство вызвало само изменение конструкций, которые в нарастающем противостоянии с Коммунистической партией Китая и другими авторитарными правительствами имели важное значение.

Поэтому в этом году Байден в очередной раз объявил о проведении недели порабощенных народов, отметив в прокламации, что сегодня защита демократии более важна, чем когда-либо ранее, а репрессивные режимы в России, Иране, Беларуси, Сирии, Кубе, Венесуэле, Никарагуа, КНДР, КНР и других странах стремятся подчинить не только население в пределах своих границ, но и тех, кто находится в других странах. Поэтому США остаются по-прежнему преданными своему обязательству по отношению ко всем, кто переживает притеснение во всем мире.

«Мы чтим доблесть и жертвенность народа Украины, который своим мужеством напомнил миру о всеобщем стремлении к свободе. Мы будем поддерживать их, когда они будут защищать свою страну, свою свободу и свою демократию», — говорится в прокламации Белого дома.

Война в Украине, к сожалению, доказывает, что это мероприятие отнюдь не пережиток Холодной войны. Неделя порабощенных народов оказывает чрезвычайно важное психологическое и дипломатическое влияние на дальнейшую борьбу Западных демократий с авторитарными режимами. Украина может удачно использовать опыт проведения такого мероприятия в своих национальных интересах и также всячески поддерживать национальные движения внутри РФ, в частности чеченцев, татарстанцев, башкиров, якутов и других народов Западной Сибири. У нашей страны есть по крайней мере две причины. Во-первых, у нас достаточно хорошая и успешная историческая традиция организации подобных объединений. В сентябре 1917 украинцы были инициаторами Съезда бывших народов Российской империи в Киеве, а в ноябре 1943 Конференции порабощенных народов на Полесье. В период Холодной войны в эмиграции действовал Антибольшевистский блок народов, структура, объединявшая более полуторадесятков восточноевропейских эмиграционных групп. Во-вторых, по состоянию на июль 2022 уже сделан ряд учредительных шагов. В Вооруженных силах Украины действуют национальные вооруженные формирования, которые могут в дальнейшем перерасти в политические движения. Недавно в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления О признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Украинское политическое руководство должно придать большее значение поддержке порабощенных в России национальных движений, по крайней мере для получения дополнительно психологического и дипломатического рычагов влияния на РФ в ведении войны.

Остается открытым вопрос, действительно ли США стремятся развалить и полностью победить РФ и остаться верными собственным провозглашенным принципам и заверениям? Или же, как и президент Рейган и его преемник Буш-старший накануне распада СССР, постараются до последнего сохранить империю?

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